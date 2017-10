Ty starej blázne, co zase blbneš? říkal si Výborný, než Spartě kývl. S Břízou mluvil už ve středu

před 1 hodinou

Hokejová Sparta ztratila trpělivost. Po další prohře odvolala kouče Jiřího Kalouse a na jeho místo přivedla muže, který v minulosti dovedl Pražany hned ke třem titulům. Nyní je mu 64 let. "To víte, že jsem si říkal: Ty starej blázne, co zase blbneš? Ale člověku to nedá," prohlásil Výborný.

Praha - František Výborný se po osmi letech vrací na střídačku hokejistů Sparty. Čtyřiašedesátiletý kouč, který v pátek večer nahradil odvolaného Jiřího Kalouse, v minulosti Pražany dovedl ke třem mistrovským titulům. S možností, že se ještě někdy vrátí na střídačku Sparty, ale už nepočítal.

"Je to hodně zvláštní. Přiznám se, že už jsem nepočítal s tím, že by se to ještě někdy mohlo stát a že se ještě postavím na sparťanskou střídačku. Co vím, tak v Boleslavi se plánovalo na domácí zápas právě se Spartou moje rozloučení s diváky, a najednou… Tímhle se to trochu oddálilo," uvedl Výborný v rozhovoru pro klubový web.

Jedna z nejúspěšnějších postav historie Sparty trénovala uplynulých pět sezon Mladou Boleslav, ve středočeském klubu nyní Výborný působil jako konzultant. Teď se ale trochu nečekaně vrací do Sparty i ke koučování.

"Nepočítal jsem nejen s tím, že si ještě někdy zatrénuju ve Spartě, ale že bych ještě vůbec trénoval. Ale přijal jsem tuhle výzvu a chci Spartě pomoci, jak jen to bude možné," řekl Výborný, jenž mužstvo povede společně s asistentem Jaroslavem Nedvědem.

S majitelem Břízou mluvil už ve středu

Že by se mohl vrátit na Spartu, se poprvé dozvěděl ve středu, kdy mu volal majitel klubu a jeho bývalý svěřenec Petr Bříza. A věděl tak, že pokud Pražané v pátek prohrají v Litvínově, bude Kalous odvolán, což se nakonec stalo.

"Spartu jsem sledoval a fandil jí, aby vyhrála a začalo se jí dařit. To říkám upřímně. Spartě jsem vždycky fandil a i teď, když jsme byli s Petrem v kontaktu a řešili, co by se dělo v případě prohry v Litvínově, jsem mužstvu přál hlavně vítězství," podotkl Výborný, jehož nástup klub oznámil dvě hodiny po skončení zápasu.

Nabídku vrátit se přijal i proto, že je sparťanským patriotem. "Přesvědčilo mě to, že se jedná o Spartu. To víte, že jsem si říkal: Ty starej blázne, co zase blbneš? Ale člověku to nedá. Byl jsem se v této sezoně na pár zápasech Sparty podívat a cítil jsem velmi přátelskou atmosféru. Bavil jsem se s některými fanoušky, které ještě znám od vidění ze svých předchozích působení tady, a cítil, že jsou pozitivní," uvedl.

S novými svěřenci se poprvé potká na nedělním tréninku. Týmu chce pomoci zlepšit výkony a posunout se v tabulce výš. Momentálně je Sparta až desátá.

"Určitě nechci soudit svého předchůdce a vůbec jakoukoliv práci, co se u týmu odvedla. To mi absolutně nepřísluší. Přicházím k týmu v situaci, kdy potřebuje pozvednout a zlepšit výkony i výsledky. Všichni víme, že Sparta nevyhrává tak často, jak by měla a jak bychom chtěli. Ani herní projev nebyl takový, jak si vedení, trenéři a hlavně fanoušci představovali," uvedl Výborný.

Konkrétní cíle slibovat nechce

Z tribuny i podle papírových předpokladů má podle Výborného Sparta dobrý tým. V létě se však kádr hodně změnil. "Není lehké postupně přebudovávat tým, to nejde ze dne na den. Člověk musí vědět, že nastavený směr je správný, a pak to chce čas a hlavně tvrdou práci. Nejde jen říct, že mužstvo je špatné, protože nevyhrává. Jen pohled trenéra, který je na střídačce při zápasech a vidí hráče pracovat v každodenním režimu, může být objektivní," uvedl.

Výhodou Výborného je, že Sparta hraje další zápas až v pátek v Brně, navíc na začátku listopadu bude reprezentační přestávka. Nový kouč tak bude mít čas na práci a věří, že mu pomůžou i informace od Nedvěda či sportovního manažera Michala Broše, kterého také vedl. Konkrétní cíle však nikomu slibovat nechce.

"Chceme se zvednout. Nebude to jednoduché, extraliga je zase strašně vyrovnaná a každý zápas je nadoraz. A tenhle fakt musejí hráči přijmout, každý musí udělat něco navíc, než dělal doteď. Chceme, aby diváci měli radost z hokeje a na naše zápasy se rádi vraceli. Zároveň je ale potřeba, aby i hráči chodili na zimák rádi a těšili se na tréninky a zápasy. Nejde to všechno lusknutím prstů, ale budeme se snažit," dodal Výborný.