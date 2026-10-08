Ať maže do AHL, odepisují českou supernaději. Rozhodující sezona začala katastrofou

Jako šestka dražby nadějí 2022 je stále nejvýše draftovaným českým obráncem od Rostislava Klesly, který zkraje tisíciletí obsadil čtvrtou příčku. Přesto David Jiříček zůstává na hraně hokejové NHL. Už je ve svém třetím klubu a ani tam zatím neoslňuje.
Zpočátku šlo všechno výborně. Plzeňský odchovanec Jiříček hned po draftu odešel do zámoří a na farmě Columbusu udivoval. Tak moc, až se vážně diskutovalo, jestli neměl být jedničkou draftu místo Juraje Slafkovského, momentálně nejhvězdnějšího slovenského hokejisty.
Při přechodu z farmářské AHL do NHL se ale Jiříček zadrhl. Chválu postupem času převážily výtky.
V žebříčcích nejlepších mladých hráčů český bek padal, až z některých úplně zmizel.
Když online deník The Athletic v září seřadil 145 největších nadějí NHL do 23 let, Jiříček se vešel, ale jen velmi těsně. Skončil za půltuctem jiných Čechů včetně svého mladšího bratra Adama.
Někteří lidé z branže, kteří spoluvytvářeli finální podobu žebříčku, se zařazením Davida Jiříčka nesouhlasili. „V současné době už je to hráč AHL,“ uvedl nejmenovaný skaut.
Autor projektu Scott Wheeler přiznal, že na urostlého beka málem nezbylo místo. Podložil to jeho slabinami, špatným čtením hry a bruslením pozpátku.
„Tato sezona se u něj považuje za rozhodující,“ přidal novinář.
Jiříček do ní přitom nevstoupil ideálně. V přípravném kempu Philadelphie sice zaujal tvrdou střelou a jeho šéfové si malovali, že pomůže s mizernými přesilovkami týmu, ale v utkáních to nepotvrdil. K tomu opět vyvolal otazníky nejistotou v obranném pásmu.
V generálce pak nakupil tolik chyb, že v prvních dvou zápasech základní části dělal jen zdravého náhradníka.
Když konečně začal hrát, hned ve druhém startu se celé lize připomněl bez nadsázky hrůzostrašnou pasáží.
Ke konci pondělního klání na ledě Tampy, kdy Philadelphia bojovala za stavu 1:2 o vyrovnání, dojel ve středním pásmu vyhozený puk, ale pak pod tlakem zazmatkoval. Rychlou rozehrávku poslal přímo na hokejku soupeře, následně se jím nechal obehrát a upadl. Byl z toho gól Tampy. Hosté po výsledku 1:4 prohráli i čtvrtý zápas v ročníku.
„Že to byl naprostý chaos, je možná příliš slabé vyjádření. Byla to přímo katastrofa, ze které by člověk nejraději křičel zoufalstvím a říkal si, kolikrát se na to ještě bude muset dívat,“ komentoval Jiříčkovo selhání novinář Thomas Williams.
Někteří 22letého Čecha brání, poukazují na to, že jinak v onom utkání nepropadal a dokonce vykazoval lepší pokročilé statistiky než jeho kolegové v obraně.
Jinak je ale po dvou startech bez bodu. Zatím neukázal ofenzivní zbraně, díky kterým má stále dost zastánců. Vystřelil jen dvakrát. A to strávil dost času na přesilovce.
Místo v hlavním týmu si český zadák částečně vybojoval z důvodu, že na farmu by na rozdíl od několika mladých konkurentů musel přes listinu nechráněných hráčů, kde by ho mohl „ukrást“ jiný klub NHL.
Pro Jiříčka tak nadále platí, že se pohybuje na hraně sestavy. Stejně jako dříve v Columbusu a Minnesotě.
„Nepůsobí jako vhodná volba na pozici šestého obránce,“ napsal o Čechovi web The Athletic.
Stejné tvrzení na druhou stranu padlo i o zkušenějším Simonu Benoitovi, jenž v prvních dvou utkáních sezony zabral Jiříčkovi místo v základu.
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