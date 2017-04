Útočník Sobotka se vrací do St. Louis, sezonu dohraje v NHL

před 1 hodinou

St. Louis - Český hokejový útočník Vladimír Sobotka se vrací do NHL do St. Louis. K týmu Blues se připojí před sobotním zápasem na ledě Caroliny a dohraje v jejich dresu již tuto sezonu.

Devětadvacetiletý centr, který poslední tři roky strávil v ruském Omsku v Kontinentální lize, se s vedením St. Louis zároveň dohodl i na nové tříleté smlouvě celkem na 10,5 milionů dolarů. Klub o tom informoval na svých webových stránkách.

Podle deníku St. Louis Post-Dispatch prošel Sobotka ve čtvrtek zdravotní prohlídkou, ale zatím není jisté, jestli se hned na ledě Hurricanes zařadí do sestavy. Nastupovat má s číslem 71, protože jeho bývalou sedmnáctku nosí na dresu Jaden Schwartz.

Sobotka opustil NHL v roce 2014 a zamířil do Omsku do KHL, když se nedohodl se St. Louis na nové smlouvě a podepsal naopak tříletý kontrakt s Avangardem údajně na čtyři miliony dolarů ročně. V srpnu mu pak arbitráž v NHL přiřkla jako chráněnému volnému hráči roční kontrakt s Blues na 2,725 milionu dolarů a právě ten nakonec naplní až ve zbytku tohoto ročníku.

Sobotka se už snažil o návrat do St. Louis před toto sezonou, ale Omsk trval na tom, aby naplnil smlouvu. Omsk vypadl ve čtvrtfinále play off a Sobotka se v minulých dnech dohodl na ukončení posledních dnů kontraktu, aby mohl zamířit do NHL.

Účastník zářijového Světového poháru v Torontu a dvou mistrovství světa figuroval v plánech trenéra české reprezentace Josefa Jandače i pro květnové mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem, ale místo toho jej čekají boje o Stanleyův pohár.

Odchovance Třebíče draftoval v roce 2005 ve čtvrtém kole na 106. pozici Boston, kam zamířil Sobotka o dva roky později z extraligové Slavie. Blues jej získali v červnu 2006 za práva na obránce Davida Warsofského. V NHL sehrál za sedm sezon celkem 381 zápasů a připsal si v nich 123 bodů za 35 branek a 88 asistencí. Ve 40 duelech play off přidal 12 bodů za tři trefy a devět přihrávek.

V KHL nasbíral za tři roky ve 156 duelech včetně play off 116 bodů za 41 gólů a 75 asistencí. Podle St. Louis Post-Dispatch Sobotkův tříletý kontrakt v KHL obsahoval klauzuli, která by mu dovolovala po každé sezoně odejít.

Před touto sezonou se rozhodl pro návrat do St. Louis, Blues s ním počítali v září do tréninkového kempu, ale pak se zjistilo, že kvůli ekonomické krizi v Rusku byl kontrakt předělán a platná klauzule z něj vypadla. A vyplatit se z kontraktu údajně částkou ve výši tří milionů dolarů nedávalo Sobotkovi smysl, protože by hrál sezonu 2016/17 prakticky zadarmo, jak uvedl St. Louis Post-Dispatch.

Sobotka se tak po Světovém poháru vrátil do Omsku a na návrat do NHL si musel počkat. V St. Louis se těší, že vedle produktivity uplatní znovu své ceněné schopnosti na vhazování a i ve hře v oslabení. Bude také vítanou náhradou za útočníka Robbyho Fabbriho, pro něhož po operaci kolena skončila sezona.

autor: ČTK | před 1 hodinou