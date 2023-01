Životní smlouva pro Zachu. Útočník zůstane v Bostonu další čtyři roky

Nejméně 16 obětí si v neděli ráno vyžádala havárie letadla v Nepálu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na mluvčího armády. Stroj společnosti Yeti Airlines se 72 lidmi na palubě, mezi kterými bylo deset cizinců, směřoval podle serveru The Kathmandu Post z metropole Káthmándú do města Pokhara, kde se zřítil. Na záběrech z místa neštěstí jsou vidět plameny stoupající z trosek. Příčina nehody zatím není známá.