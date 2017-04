před 50 minutami

Český hokejový útočník Ondřej Kaše se po jediném dnu vrátil z Anaheimu na farmu do San Diega do nižší AHL. Jednadvacetiletý odchovanec Kadaně do čtvrtečního duelu na ledě Winnipegu (3:4 v prodloužení) nezasáhl. Kaše v této sezoně v NHL, v které debutuje, sehrál 51 zápasů a připsal si 14 bodů za pět branek a devět asistencí. V AHL v tomto ročníku nasbíral v 11 utkáních osm bodů za čtyři góly a čtyři přihrávky.

autor: ČTK | před 50 minutami

Související články