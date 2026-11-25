Velká očekávání, opatrná srovnávání s legendárním Patricem Bergeronem… a pak hluboké zklamání. Hokejový centr Elias Lindholm se za dvě celé sezony v Bostonu vyprofiloval jako ukázkový přehmat. Chyba, kterou už nepůjde opravit. Proto nový ročník působí pomalu jako zázrak: Švéd s obří smlouvou zničehonic hraje tak, jak se původně čekalo. Zafungovala i obnovená spolupráce s Davidem Pastrňákem.
Kanadské bodování Bruins v oficiálních statistikách působí, jako by si s ním pohrál hacker. Jedničkou je sice přesně podle předpokladů Pastrňák, ale na druhém místě ční Lindholm. S českým křídlem se navíc dělí o pozici nejlepšího střelce týmu.
Je to ten samý Lindholm, který v uplynulých dvou sezonách za Boston nasbíral 47 a 48 bodů, pokaždé se 17 góly.
Nyní má po 23 kláních 22 zápisů (11+11). Při udržení nastoleného tempa by měl na konci základní části 80 bodů a 40 gólů, čímž by atakoval své životní maximum z Calgary (82 bodů, 42 branek).
Také by tím alespoň pro tuto sezonu více než ospravedlnil svůj plat, který v rámci sedmiletého kontraktu činí v průměru 7,75 milionu dolarů ročně.
„Mám z něj radost,“ spustil o Lindholmovi trenér Bostonu Marco Sturm. „Lidé mohou vidět, jak dobrý Elias doopravdy je. Přesně takového jsem si ho představoval, když tady podepsal smlouvu. Pamatuju si ho z dob v Calgary, kde hrál s kluky jako Johnny Hockey (Johnny Gaudreau). Byl fakt třída. Myslím, že teď k tomu má zase dost blízko.“
„Je hezké vidět, že je za svou hru odměňován body, ale spoustu dobré práce odváděl už dříve. Lidem to ale unikalo,“ pokračoval Sturm. „Pro mě jako pro trenéra i pro celý náš tým je hrozně spolehlivý. Momentálně hraje asi nejlépe za hodně dlouhou dobu. Těší mě, že je takhle odměňován.“
Jednatřicetiletý centr dostal odměnu i v podobě posunu v týmové hierarchii.
Sezonu odstartoval ve třetí lajně. S Caseym Mittelstadtem a nováčkem Jamesem Hagensem vytvořil úspěšné trio, ale zároveň si řekl o víc.
Šance se dočkal, když mužstvo kolem poloviny listopadu padlo do herního útlumu. Na střídačce bylo mrtvo a Sturm se navzdory své přirozenosti rozhodl překopat všechny útoky s výjimkou čtvrtého.
První lajnu, vlajkovou loď týmu, už nevedl Pavel Zacha, ale Lindholm. S Pastrňákem a Morganem Geekiem na křídlech.
Výsledky se dostavily prakticky ihned. Staronové elitní trio spolu odehrálo poslední dva zápasy a v obou se gólově prosadilo. Lindholm navíc ve druhém z nich přímo explodoval, udivil zápisem 4+1.
Celkově spolu trojice podle statistického webu Natural Stat Trick odehrála v této sezoně při hře pět na pět asi 35 minut. Byla u pěti vstřelených a jediného inkasovaného gólu. Výraznou převahu měla i podle dalších pokročilých statistik.
„V dohledné době je nikdo rozdělovat nebude,“ předpověděl proto online deník The Athletic, podle kterého je teď Lindholm „úplně jiný hráč“.
Útok Geekie – Lindholm – Pastrňák spolu zářil už na konci předminulé sezony, v té minulé už ale příliš úspěšný nebyl. Proto na něm Sturm zkraje stávající základní části nijak nelpěl.
Nyní to ale znovu klape a mohlo by tomu tak být i do budoucna. Lindholm se totiž konečně cítí dobře po zdravotní stránce. Moc se o tom nemluvilo, ale v minulých ročnících trpěl kvůli bolavým zádům. Hrál přes bolest, nemohl trénovat naplno.
To už neplatí. „Můžu věnovat víc času jiným věcem, soustředit se na to, abych se zlepšoval. Předtím jsem se jen snažil připravit na to, abych vůbec přežil trénink, přežil zápas, teď trávím čas v posilovně,“ dodal k tomu Lindholm.
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