Detaily monstrózní výměny v NHL: Může mít pokračování, balíček s Čechem neprošel

O trejdu amerického útočníka Matthewa Tkachuka se v hokejové NHL bude mluvit ještě dlouho. Navíc je možné, že monstrózní výměna bude mít pokračování.

Připomeňme, že na konci minulého týdne poslalo Calgary na Floridu Tkachuka spolu s podmíněnou volbou ve čtvrtém kole draftu 2025. Na oplátku získalo zcela mimořádný balík - hvězdného centra Jonathana Huberdeaua, komplexního beka MacKenzieho Weegara, nadějného mladíka Colea Schwindta a podmíněný výběr v prvním kole draftu 2025.

Hlavními položkami trejdu jsou bezesporu 24letý Tkachuk a o pět let starší Huberdeau, kteří v minulé sezoně nastřádali přes sto bodů.

Je to podobné, jako kdyby Patrik Eliáš odešel v létě 2001 z New Jersey do Pittsburghu za balíček včele s Martinem Strakou. Oba hvězdní Češi měli tehdy za sebou ročník, v němž atakovali stobodovou hranici a pronikli do elitní desítky ligové produktivity.

Spouštěčem nynějšího megatrejdu byl samotný Tkachuk, kterému skončila smlouva, ale v Calgary, které na něj drželo práva, nechtěl podepsat novou.

Rozhodnutí v něm uzrávalo delší dobu, ani po výměně však jednoznačně nevysvětlil, proč nechtěl zůstat. Spekuluje se o vysokých daních v Calgary, tamějším chladném podnebí nebo touze křídelníka hrát v rodných Spojených státech.

Tkachuk v každém případě věděl, kde hrát chce. Generálnímu manažerovi kanadského klubu Bradu Trelivingovi poskytl krátký seznam ideálních klubů, s nimiž rád podepíše dlouhodobou smlouvu.

Nakonec vyhrála Florida, kde je teď Tkachuk vázaný osmiletým kontraktem s roční gáží 9,5 milionu dolarů (asi 230 milionů korun). Nebýt Floridy, zřejmě by se rozhodovalo mezi St. Louis a Carolinou.

V St. Louis Tkachuk vyrůstal, za tamní Blues totiž hrál jeho otec Keith Tkachuk, který momentálně pracuje v klubovém managementu.

Carolina podle renomovaného webu The Athletic nabízela za Tkachuka balíček, v němž figuroval i Martin Nečas. Nepřekvapivě. Český útočník neprožil zrovna ideální sezonu a už delší dobu se spekuluje o jeho výměně.

Zatímco Tkachuk dostal, co chtěl, Huberdeau minimálně v první chvíli po megatrejdu nejásal. "Pro mě i pro celou moji rodinu to byl šok," přiznal. "V pátek večer úplně nečekáte, že vám někdo zavolá s tímhle. Ale stalo se, beru to jako součást hokejového byznysu."

Novinář David Dwork z regionální rozhlasové stanice WPLG krátce po výměně přišel s informací, že Huberdeau "není zrovna šťastný z toho, jak se všechno vyvrbilo".

Tvořivý Kanaďan, kterému za rok skončí smlouva, podle Dworka čekal, že za ním Florida přijde s nabídkou na další spolupráci, ale nedočkal se. Místo toho přišla výměna. Z kdysi obávané floridské lajny Huberdeau - Barkov - Jágr tak zbyl jen centr Aleksander Barkov.

Manažer Treliving teď musí řešit, jak Huberdeauem vzhledem k jeho končícímu kontraktu naloží. Bek Weegar je v totožné situaci. Oba můžou za rok okusit trh s volnými hráči a z Calgary bez náhrady odejít. Stejně jako to letos udělal Johnny Gaudreau.

"Jsem otevřený tomu zůstat dlouhodobě v Calgary, ale o mé rozhodnutí nakonec nejde. Je to o tom, jak se generální manažer dohodne s mým agentem," prohlásil Huberdeau.

Pokud si obě strany neplácnou, je možné, že Huberdeaua potká v brzké budoucnosti další trejd. Několik klubů už údajně zjišťovalo, jestli je hvězdný křídelník k mání.