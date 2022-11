Okouzlil na MS, teď českému mladíkovi fandí trenér klubu NHL: Začal fantasticky

Dvaadvacetiletý forvard Matěj Blümel, který uhranul na posledním mistrovství světa, pokračuje ve skvělých výkonech. Díky tomu má blízko do hlavního týmu hokejového Dallasu.

"Vůbec jsem nevěřil vlastním očím," líčil Blümel poté, co ho trenér české reprezentace Kari Jalonen v přípravě na květnové mistrovství světa postavil do lajny vedle Davida Krejčího a Romana Červenky.

Mladý křídelník pak s hvězdnými veterány hrál i na samotném šampionátu a stal se nečekaným lídrem bronzového mužstva. Zářil i poté, co místo v klíčové formaci přenechal Davidu Pastrňákovi. Nakonec v deseti kláních posbíral osm bodů (4+4).

Nyní ukazuje, že jeho mimořádné výkony nebyly dílem náhody. Na farmě Dallasu, s nímž podepsal dvoucestnou smlouvu na dva roky, nastřádal v sedmi zápasech jedenáct bodů (5+6). Momentálně je tak nejproduktivnějším Čechem v AHL před Lukášem Rouskem a Martinem Frkem.

Na farmě skončil poté, co ve dvou přípravných utkáních za Dallas nebodoval. Byl ovšem vidět - zahrál si i přesilovky a celkově vystřelil šestkrát.

"V kempu zahrál skvěle a na farmě začal přímo fantasticky," chválil Blümela trenér Dallasu Peter DeBoer. "Střílet góly v AHL není jednoduché, ale jemu se to daří skoro v každém zápase. Fandím mu."

"Bylo pro nás těžké ho z hlavního týmu vyškrtnout, ale on zareagoval způsobem, který u mladého kluka rádi vidíte. Šel dolů a hned nám ukázal, že patří sem do NHL," dodal kouč.

Blümel už dokonce dostal pozvánku do hlavního mužstva. Došlo k tomu v minulém týdnu poté, co Dallas poslal na farmu jiného mladého forvarda Jacoba Petersona, který kdyby v NHL odehrál ještě jeden zápas, musel by směrem dolů putovat přes listinu nechráněných hráčů, odkud by si ho mohl stáhnout jiný zámořský klub.

Spekulovalo se o tom, že Blümel nastoupí na pravém křídle druhé či třetí lajny, kde mají Stars na rozdíl od jiných postů rezervy, ale nakonec zůstal mezi zdravými náhradníky a po několika dnech putoval zpět na farmu, kde pokračoval ve sbírání bodů.

DeBoer tedy Blümela nevyužil, ale během jeho krátkého pobytu mezi hokejovou smetánkou zmínil, že do budoucna s ním počítá. "Dostane příležitost a dostane ji brzy," podotkl s tím, že by ho nepřekvapilo, kdyby český křídelník po premiéře za Dallas už nikdy nespadl zpět na farmu.

Jelikož má Blümel, který v posledních letech hrál za mateřské Pardubice, dvoucestnou smlouvu, pobyt v AHL je pro něj z finančního hlediska méně výhodný.

Zatím v této sezoně inkasoval 93 tisíc dolarů (přes dva miliony korun) jako podpisový bonus a další peníze si vydělá podle toho, kde bude hrát. Na farmě má roční plat 80 tisíc dolarů, v NHL je to zhruba desetkrát tolik.

Blümel se upsal Dallasu, přestože v draftu před třemi roky si ho ze sté pozice vybral Edmonton. Ten ale na útočníka vzhledem k nepodepsanému kontraktu ztratil práva.

Ze současného pohledu je Blümelovo draftové umístění pozoruhodné. Když web The Athletic nedávno uspořádal takzvaný re-draft, pardubického odchovance povýšil na 60. pozici před všechny Čechy.

Re-drafty jsou v zámořských médiích populární. V podstatě odpovídají na otázku, jak by vybraná dražba nadějí dopadla, kdyby generální manažeři měli křišťálovou kouli a věděli, jak se ten či onen hokejista vyvrbí. V roce 2019 byl českou jedničkou na 87. místě brankář Lukáš Pařík, který ve zmíněném žebříčku ani není mezi 108 nejlepšími.