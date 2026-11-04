Chce hrát s esem jako Pastrňák, uniklo o megahvězdě na odchodu. Šílí celá NHL

Severoamerická NHL zpracovala prvotní šok z toho, že jeden z nejlepších hokejistů ligy Nikita Kučerov požádal o výměnu z Tampy. Nyní se řeší, kam by ruský křídelník mohl zamířit. Naděje si podle všeho může dělat i Boston. Díky Davidu Pastrňákovi.
Na klubové scéně dobyl ty nejvyšší mety. Dvakrát vyhrál Stanley Cup, v éře Connora McDavida třikrát vyhrál ligové bodování, dvakrát získal veleprestižní Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče NHL.
Nyní ve 33 letech dospěl vzhledem k okolnostem k tomu, že je čas na novou výzvu. Podle vícero zámořských médií by si rád zahrál na velkém hokejovém trhu po boku ligové superhvězdy.
V Tampě, kde strávil celou dosavadní profi kariéru za mořem, nic z toho nemá. Jelikož lední hokej je ve floridském městě relativně novou atrakcí, Kučerov stojí tak trochu mimo centrum dění. A i když ve formaci nastupuje s hvězdami, žádná na rozdíl od něj není na seznamu těch absolutně největších.
„Kučerov chce každý rok vyhrávat ligovou produktivitu a hrát v týmu s McDavidem, Matthewsem, nebo Pastrňákem. To vše na velkém trhu, aby lidé mluvili o tom, jak dobrý je,“ řekl webu RG.org nejmenovaný zdroj z NHL. „Když hrajete na Floridě, lidé na vás občas zapomínají.“
Jde i o to, že Tampa už nemá takový zvuk jako před lety. Po třech finálových účastech v řadě čtyřikrát za sebou vypadla hned v prvním kole play off.
„Kučerov si uvědomuje, že Tampa ze sebe dostala vše, co mohla, a že vyhrát už tam nejde. Je to průměrný tým,“ dodal zdroj.
V první řadě chce ale zkušený Rus pryč z důvodu, že od klubového vedení v čele s generálním manažerem Julienem BriseBoisem necítí patřičný respekt.
Po této sezoně mu končí smlouva s ročním výdělkem v průměru 9,5 milionu dolarů. Podle zámořských médií mu Lightning nově nabízeli 15milionovou gáži. Nejdřív na čtyři roky, později na šest. Hráčova strana ale s ohledem na prudce rostoucí platy požadovala 20 milionů a šestiletou spolupráci.
„Pro mě to ale nikdy nebylo o penězích,“ upozornil Kučerov. „Šlo spíš o špatnou komunikaci a nedostatečný respekt. Za poslední čtyři měsíce jsme měli jen dvě konverzace. Julien mi dal jasně najevo, že prvního července (otevření trhu s volnými hráči, pozn. red.) můžu odejít.“
Hrdý Kučerov tak rovnou požádal o výměnu. BriseBois o ní sice v tuto chvíli nechce ani slyšet, ale pokud nezmění názor, přijde o svou největší hvězdu bez náhrady.
Ostatní kluby tak hned zbystřily. „Při zpracovávání této novinky přímo šílejí. Je opravdu vzácné, aby se hráč takového kalibru dostal na trh,“ napsal na stránkách online deníku The Athletic známý novinář Pierre LeBrun.
„Co se týče konkrétních zájemců, buďme upřímní. Skoro každý tým NHL o Kučerovovi v posledních dnech interně diskutoval. Opravdu. Bylo to nejméně 25 klubů,“ připojil.
Jeden generální manažer prohlásil: „Šestaosmdesátku chtějí úplně všichni, jen některé týmy možná budou lhát, že ne.“
Ruského kouzelníka tak nejspíš řešili i v Bostonu, který by měl být na útočníkově seznamu žádoucích destinací. Je tradičním hokejovým trhem, navzdory pesimistickým prognózám se mu znovu daří a má ligovou superhvězdu Davida Pastrňáka.
Kučerov sice stejně jako česká osmaosmdesátka nastupuje na pravém křídle, ale v přesilovce by spolu oba velikáni hrát mohli. Mnoho fanoušků se nad tím zasnilo.
Podle stanice TSN má Boston na rozdíl od jiných potenciálních zájemců „trochu manévrovacího prostoru“ pod platovým stropem.
Ať už Kučerov skončí kdekoliv, je pravděpodobné, že nepřijde jen jako výpomoc do konce sezony. Buď v rámci trejdu rovnou podepíše novou smlouvu, nebo dohraje sezonu za Tampu a přestoupí v létě bez jakékoliv protihodnoty. S požadavkem na 20milionový roční plat do svých 40 let podle všeho nenarazí.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
ŽIVĚ Merz si telefonoval s Trumpem. Řešili mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump si v noci na pátek telefonovali. Tématem rozhovoru byly především nadcházející mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí, které Spojené státy zprostředkovávají. Novinářům to sdělil mluvčí německé vlády Stefan Kornelius.
„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice
Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.
Otce Meghan Markleové zatkli kvůli dětskému pornu. Proto jsem mu bránila v kontaktu s dětmi, řekla
Federální agenti v pátek na Floridě zatkli Thomase Marklea, tchána prince Harryho, kvůli obviněním souvisejícím s držením dětské pornografie. Podle agentury Reuters to oznámila tamní prokuratura. Dvaaosmdesátiletý Markle je otcem Meghan Markleové, s níž se princ Harry oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu.
Evropská unie se možná brzy rozroste. Balkánský stát se přiblížil členství
Černá Hora v pátek předběžně uzavřela další dvě kapitoly v přístupových jednáních s Evropskou unií. Kapitola 1 se týká volného pohybu zboží a kapitola 12 bezpečnosti potravin i veterinární a fytosanitární politiky. O skončení mezivládní konference informovala Rada EU, která zastupuje členské státy. Černá Hora se dostala daleko za půlku přístupových jednání, předběžně uzavřených má 23 z 33 kapitol.
Policie hledá jednačtyřicetiletou ženu z Jablonce, z domu odešla s červeným batohem
Policie pátrá po jednačtyřicetileté ženě z Jablonce nad Nisou, která ve čtvrtek 5. listopadu navečer odešla z domu. Hana Vízková podle kriminalistů nemusí být v dobrém psychickém stavu, žádají o pomoc veřejnost.