Trojnásobný držitel Stanleyova poháru trpí roztroušenou sklerózou a v NHL skončí

Útočník Bryan Bickell z Caroliny ukončí po této sezoně kariéru v NHL. Kanadský hokejista, který kdysi oblékal dres Znojma a má ve sbírce tři Stanleyovy poháry, se tak rozhodl kvůli roztroušené skleróze.

Raleigh - Kanadský hokejový útočník Bryan Bickell z Caroliny, kterému bylo v listopadu zjištěno onemocnění roztroušenou sklerózou, po této sezoně ukončí kariéru v NHL. Jednatřicetiletý trojnásobný vítěz Stanleyova poháru se sice na závěr základní části vrátil na led, ale po dnešním duelu na ledě Philadelphie se rozloučí.

"Rozhodli jsme se s rodinou, že skončím," řekl Bickell, který v sezoně 2012/13 oblékal při výluce NHL i dres Znojma v EBEL. Ve sbírce má prsteny za triumf ve Stanley Cupu v letech 2010, 2013 a 2015 s Chicagem.

Na začátku ročníku sehrál Bickell za Hurricanes sedm zápasů a vstřelil jednu branku. Poté, co se v listopadu dozvěděl diagnózu, následovala léčba. Následně se vrátil na led, sehrál nejdříve deset utkání na farmě v Charlotte v AHL a 4. dubna nastoupil za Carolinu proti Minnesotě.

K rozhodnutí skončit ho vedl pocit, že se už nikdy nedostane na takovou úroveň výkonnosti, jakou předváděl ve svých nejlepších letech v NHL. "Je velký rozdíl mezi tím, jak jsem hrál, když jsem byl na vrcholu, a jak hraju teď. Myslím si, že už se na takovou úroveň nedostanu. Ale psychicky a fyzicky je to pro mě velká změna oproti tomu, jak jsem na tom byl v minulých měsících. Jsem rád, že jsem se na led vrátil," doplnil Bickell.

Do Caroliny přišel Bickell loni v červnu z Chicaga. Větší část minulé sezony strávil na farmě, i když bral čtyři miliony dolarů. V NHL má na kontě celkem 394 zápasů a 136 bodů za 66 gólů a 70 asistencí. V 75 duelech play off si připsal 39 bodů za 20 branek a 19 přihrávek.

Zazářil především v cestě za triumfem v roce 2013, kdy si ve 23 zápasech play off připsal 17 bodů za devět gólů a osm přihrávek. "Budu si to pamatovat celý život. Jsou to krásné vzpomínky. Někteří hráči ani nemají šanci si zahrát play off, natož vyhrát Stanley Cup," dodal Bickell.

