Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a přihrávkou k výhře hokejistů Buffala 6:2 na ledě Tampy Bay. Filip Chytil skóroval při prohře Vancouveru 3:6 s Chicagem. U jedné branky poražených asistoval Filip Hronek.
Kulich vstřelil ve čtvrté minutě úvodní gól utkání a skóroval ve třetím z posledních čtyř zápasů. Český útočník vystihl ve středním pásmu rozehrávku, vyrazil do protiútoku a prosadil se střelou zpoza levého kruhu mezi betony brankáře.
Tampa Bay na gól Kulicha odpověděla trefou Nikity Kučerova. Buffalo si rozhodující trhák vypracovalo v prostřední třetině, ve které odskočilo i díky dvěma trefám Tageho Thompsona na 4:1. Kulich si připsal druhý bod v zápase v předposlední minutě, když po jeho asistenci zpečetil výhru Zach Benson gólem přes celé kluziště při risku domácích bez brankáře.
Vancouver nezachytil úvod, ve dvanácté minutě prohrával 0:4. Zápas ale zdramatizoval a Chytil snížil v úvodu druhé třetiny na 2:4. Český útočník přihrával v přečíslení před branku a puk si do vlastní sítě srazil bránící hráč.
Hronek asistoval ve 37. minutě u branky na 3:5, kterou vstřelil z dorážky Jake DeBrusk. Kontaktní gól měl vzápětí ještě na hokejce Chytil, ale netrefil zblízka z dorážky zcela odkrytou branku. Hosty uklidnil ve třetí třetině gól Romana Kancerova, který tím zkompletoval svůj první hattrick v NHL.
NHL:
NY Rangers - Carolina 2:5 (1:1, 0:3, 1:1)
Branky: 15. Zibanejad, 56. Miller - 13. Robinson, 34. Blake, 38. Nikišin, 39. S. Walker, 58. Martinook. Střely na branku: 27:41. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Robinson, 2. Blake (oba Carolina), 3. Miller (NY Rangers).
Tampa Bay - Buffalo 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)
Branky: 13. Kučerov, 46. Goncalves - 32. a 37. T. Thompson, 4. Kulich, 22. Quinn, 47. Östlund, 59. Benson (Kulich). Střely na branku: 31:28. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. T. Thompson, 2. Östlund, 3. Quinn (všichni Buffalo).
St. Louis - Edmonton 5:4 po sam. nájezdech (0:1, 1:2, 3:1 - 0:0)
Branky: 38. Dvorský, 51. Broberg, 56. Bučněvič, 56. Snuggerud, rozhodující sam. nájezd McTavish - 9. K. Kapanen, 30. Draisaitl, 39. Hallander, 45. C. Dach. Střely na branku: 27:30. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Snuggerud, 2. Broberg, 3. McTavish (všichni St. Louis).
Dallas - Pittsburgh 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka: 33. Kiviranta. Střely na branku: 23:33. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger, 2. Kiviranta (oba Dallas), 3. Šilovs (Pittsburgh).
Vancouver - Chicago 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)
Branky: 14. Buium, 27. Chytil, 37. DeBrusk (Hronek) - 12., 33. a 52. Kancerov, 1. Nazar, 3. Bertuzzi, 13. Toninato. Střely na branku: 25:30. Diváci: 17.775. Hvězdy zápasu: 1. Kancerov, 2. Bertuzzi, 3. Nazar (všichni Chicago).
Tabulky:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Ottawa
24
15
3
6
79:70
33
2.
Tampa Bay
23
15
2
6
84:68
32
3.
Montreal
24
14
4
6
77:71
32
4.
Boston
23
15
1
7
83:61
31
5.
Florida
24
13
3
8
76:71
29
6.
Buffalo
24
10
4
10
73:83
24
7.
Detroit
23
8
3
12
60:71
19
8.
Toronto
25
8
3
14
78:90
19
Metropolitní divize:
1.
Carolina
24
18
3
3
100:55
39
2.
New Jersey
23
15
0
8
88:73
30
3.
NY Islanders
22
11
5
6
71:63
27
4.
NY Rangers
23
13
1
9
69:63
27
5.
Philadelphia
26
9
6
11
67:88
24
6.
Washington
21
10
0
11
72:83
20
7.
Columbus
21
9
0
12
54:68
18
8.
Pittsburgh
23
7
2
14
67:81
16
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Minnesota
25
17
5
3
90:56
39
2.
Dallas
23
15
2
6
65:56
32
3.
Nashville
23
12
5
6
71:69
29
4.
Colorado
23
13
3
7
90:68
29
5.
St. Louis
24
13
2
9
82:77
28
6.
Utah
24
12
3
9
80:81
27
7.
Winnipeg
24
11
4
9
75:82
26
8.
Chicago
24
8
2
14
64:96
18
Pacifická divize:
1.
Edmonton
26
17
4
5
101:77
38
2.
Vegas
25
14
5
6
85:75
33
3.
San Jose
25
11
2
12
69:89
24
4.
Anaheim
24
11
1
12
87:92
23
5.
Calgary
24
10
2
12
60:84
22
6.
Seattle
20
10
1
9
67:71
21
7.
Los Angeles
21
7
2
12
58:70
16
8.
Vancouver
26
6
1
19
74:114
13
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