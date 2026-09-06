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Sport

Toxický, přeceňovaný. Hvězdní Češi to schytali v prestižním zámořském žebříčku

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček
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The Athletic zveřejnil začátkem září tradiční, čím dál obsáhlejší žebříček nejlepších hokejistů severoamerické NHL, třetím rokem čítá 150 jmen. Letos je v něm nejvíc Čechů za tuto dobu, šest. Někteří ale paradoxně schytali dost nelichotivých poznámek.

Tomáš Hertl po porážce ve finále Stanley Cupu 2026
Tomáš Hertl po porážce ve finále Stanley Cupu 2026Foto: Profimedia – Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Jde zřejmě o nejpropracovanější hokejový žebříček současnosti. Redakce webu The Athletic, spadajícího pod deník New York Times, ho tvoří pomocí pokročilých statistik, interní diskuze a přizvaného panelu osobností z branže.

Letos radilo více jak 20 lidí z NHL. Generální manažeři a další vysocí funkcionáři, trenéři, skauti, datoví analytici a bývalí hráči. Pod záštitou anonymity i promluvili.

Předloni se mezi 150 nejlepších hokejistů zámořské soutěže dostali tři Češi, loni čtyři. Letos už jich je šest.

Žebříček neurčuje klasické pořadí, místo toho hráče rozřazuje do pěti kategorií a tří podkategorií.

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Například útočník Bostonu David Pastrňák, nepřekvapivě nejlepší Čech na seznamu, získal hodnocení 1C. To znamená, že spadá do nejvyšší kategorie, ale v rámci ní ho pár hokejistů přeci jen předčí.

Jde o McDavida, Kučerova, MacKinnona (všichni 1A), Draisaitla, Quinna Hughese a Makara (všichni 1B).

S 1C je Pastrňák na úrovni Barkova, Celebriniho, Dahlina a Werenského, byť podle některých hlasů by měl být výš. „Myslím, že rozdíl mezi ním a Kučerovem je menší, než si lidé uvědomují,“ srovnal dva nejvýše umístěné křídelníky nejmenovaný bývalý hokejista.

Z Čechů do žebříčku pronikli ještě útočníci Martin Nečas s Tomášem Hertlem, obránce Filip Hronek a brankáři Lukáš Dostál s Jakubem Dobešem. Většina z nich si ale na rozdíl od Pastrňáka vysloužila vedle chvály i pichlavé komentáře.

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Leckdo by čekal, že Nečas bude v těsném závěsu za Pastrňákem, neboť v minulé základní části nasbíral stejně jako on rovných sto bodů. V zámoří ho ale s hodnocením 3C vedou o celé dvě kategorie níž.

A i to je podle některých moc vysoko. Kritika vychází ze skutečnosti, že Nečas hraje v Coloradu po boku Nathana MacKinnona, jednoho z nejlepších centrů na světě.

„Můžete ho posunout o úroveň níž? Podle mě sbírá laciné body,“ prohlásil o rychlonohém Čechovi nejmenovaný funkcionář. „Když ho dáte k obyčejnému centrovi, tak už to nebude stobodový křídelník.“

Zbylí Češi se objevují v poslední, páté kategorii. Dostál a Hronek s hodnocením 5A, Hertl a Dobeš s 5C.

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Dvaatřicetiletý Hertl je stálicí tradičního žebříčku, ale zdá se, že podporovatelů má méně než dřív. Ve Vegas totiž prožil rozporuplnou sezonu. Než se rozjel v průběhu play off, zarážel vleklou střeleckou krizí. Navíc se zhoršil v bránění.

Podle jednoho funkcionáře by mezi 150člennou elitou NHL vůbec být neměl. Českou hvězdu, která má smlouvu ještě na čtyři roky, označil jako „toxickou položku“.

Jeden hlavní trenér stále považuje Hertla za „vážně dobrého“ hráče, ale také si myslí, že hodnocení 5C, v rámci žebříčku nejnižší možné, je s ohledem na útočníkovy poslední sezony „příliš velkorysé“.

Co se týče zařazených Čechů, zřejmě největší debata se rozhořela u obránce Hronka, který v minulé sezoně po odchodu Quinna Hughese udržoval důstojnost zbídačeného Vancouveru.

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„Umí opravdu všechno. V přesilovkách je nedoceněný. Skoro bych řekl, že by měl být o kategorii výš,“ poznamenal nejmenovaný trenér.

„Tenhle chlápek je přeceňovaný,“ oponoval ale jeden z funkcionářů. Podle něj umožnila Hronkovi vynikat slabá vancouverská soupiska.

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