Hvězda bez práce. Nejsem rasista ani extrémista, hájí se odstřižený Trumpův fanda

Čtvrtý nejproduktivnější obránce minulého ročníku NHL už třetí týden čeká na nové angažmá. Po konci v Rangers bojuje Tony DeAngelo s pověstí problémového hokejisty. "Nejsem žádný rasista, extrémista ani vzbouřenec," hájí se.

Poslední zápas odehrál DeAngelo na konci ledna proti Pittsburghu. Při cestě do šatny pak prohodil pohrdavou poznámku směrem k vlastnímu brankáři Alexandaru Georgievovi. Ten odstartoval potyčku, kterou musel rozdělit další spoluhráč.

Zatímco Georgiev vynechal nadcházející trénink, DeAngelo v týmu skončil. Navzdory relativně čerstvé dvouleté smlouvě na celkem 9,6 milionu dolarů (přes dvě stě milionů korun).

Roli sehrálo dlouhodobé vystupování 25letého beka. Zkraje sezony například neunesl, že ho trenér David Quinn posadil na dva zápasy. Rangers mu pak dali jasně najevo: "Jestli s tebou budou další problémy, dáme od tebe ruce pryč." A výhružku splnili.

"Jsem samozřejmě zklamaný z toho, jak to dopadlo, ale nebudu tady sedět a dělat ze sebe oběť," řekl DeAngelo deníku New York Post. "Pokud jde o hokej, dělal jsem chyby. Někdy jsem byl až příliš horkokrevný. Snažil jsem se na tom zapracovat, ale v některých situacích jsem přijatelnou hranici trochu překročil. Přijímám za to plnou zodpovědnost."

DeAngelo tak neuspěl ani ve třetím klubu NHL. Draftovala ho Tampa, ale ještě než za ni odehrál první zápas, výměna ho odvála do Arizony. Odtud zase putoval do Rangers, kde vydržel lehce přes tři roky.

Zvěsti o rasismu

Negativní pozornost vzbuzuje emotivní Američan už od juniorky, kde vyfasoval několik suspendací. V jednom případě nadával vlastnímu spoluhráči. Neví se, která slova konkrétně použil, ale oficiálně jimi měl nabourat ligové snahy o vymýcení homofobního, rasistického a sexistického jazyka.

Podle listu New York Post pykal DeAngelo za výpad vůči jinému bělochovi, ovšem s jiným národnostním původem.

Část fanoušků má však beka zaškatulkovaného jako rasistu.

Proto krátce po jeho konci v Rangers proudily sociálními sítěmi "zaručené" informace, že DeAngelo měl v kabině problém s černochem K'Andrem Millerem. Dokonce prý schoval puk ze hry, aby Miller neměl památku na premiérový gól v NHL.

Nováčkův agent však tyto zvěsti vyvrátil.

DeAngela bránil také jeho bývalý parťák Marc Staal, který od letoška válí za Detroit. "Nikdy nic nenasvědčovalo tomu, že by měl Tony nějaké rasistické sklony," řekl. "Poslouchám o něm různé historky, ale připadá mi, jako by lidé mluvili úplně o někom jiném."

"Jasně, Tony křičí na trenéry, rozhodčí a má ty svoje momenty, kde přestřelí, ale že by to byl rasista? Říkám vám, že některé věci, které se o něm tvrdí, jsou prostě šílené. Celkově je to dobrý spoluhráč," dodal Staal.

Trumpův fanoušek

DeAngelo měl dělat v kabině dusno také svými častými politickými řečmi. Na twitterovém účtu, než si ho po kontroverzním zablokování Donalda Trumpa na protest smazal, dával jasně najevo, že republikánskému prezidentovi fandí, přičemž se pouštěl do plamenných diskuzí s ostatními uživateli.

"Jen jsem vyjadřoval svůj názor. S tím, že respektuju také pohled ostatních. Nic jiného jsem tím nesledoval," prohlásil DeAngelo. "Na sociálních sítích je ale hodně odporných věcí a někdy vás to prostě otráví. Vím, že jsem neměl odpovídat lidem, jejichž vyjádření byla podle mě za čárou, ale stalo se. Bylo to hloupé, nic takového už dělat nebudu."

Kanaďan Staal si nicméně nemyslí, že by DeAngelo politiku příliš zatahoval do šatny Rangers. "Poslední roky, hlavně po nástupu Trumpa, si v kabině obě strany řekly svoje, ale nikdo to nebral osobně. Tony nerad ustupuje, takový už je, ale politika v našem týmu nikdy nebyla problém."

DeAngelo soudí, že veřejnost o něm má mylnou představu. "Nejsem žádný rasista, extrémista ani vzbouřenec," ohrazuje se.

Nyní čeká na novou šanci. Do jiného klubu mohl putovat už ve chvíli, kdy ho Rangers poslali pryč přes listinu volných hráčů. Nikdo si ho ale zadarmo nestáhl. Podle zámořských médií však zájem o produktivního beka je, například ze strany Calgary, Detroitu, Anaheimu či Los Angeles.

Konkurence však může po Rangers chtít, aby si ponechali část DeAngelova poměrně vysokého platu, případně přijali jiného problémového hokejistu, a tak se čekání na výměnu může protáhnout.

"Chci ukázat, že nejsem takový, jak lidé tvrdí. Pokud mi nějaký tým dá šanci, pomůžu mu a zůstanu tam dlouho. Myslím si, že dokážu pomoct hodně týmům. Doufám, že to dobře dopadne. Zůstávám pozitivní," prohlásil DeAngelo.

"Jsem jen chlápek, co chce hrát hokej," dodal.