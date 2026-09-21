„Tohle mluví za vše.“ Pastrňák není žádný kapitán, pálí zámořský moderátor

Kdo bude příštím kapitánem hokejového Bostonu? Bruins toto rozhodnutí odkládali, jak mohli. Na začátku přípravného kempu nicméně oznámili, že nového majitele céčka určí před prvním zápasem základní části. Vrcholí tak spekulace, kdo to bude, přičemž varianta Pastrňák má i silného odpůrce.
„Nevím, jestli je nutné někoho vybrat, pokud se neobjeví ten jeden konkrétní hráč, který opravdu vyčnívá,“ prohlásil prezident Bruins Cam Neely v srpnu o jmenování kapitána.
Spekulovalo se tak, že Boston i v další sezoně povedou kapitánští asistenti v čele s Davidem Pastrňákem a Charliem McAvoyem. Někteří novináři hovořili o znepokojivém stavu.
To vše v minulém týdnu utnul generální manažer klubu Don Sweeney, který prohlásil, že Bruins kapitána mít budou. A brzy.
Určí ho nejpozději 29. září, kdy doma proti newyorským Rangers rozehrají sezonu.
Skončí tím rok a půl dlouhé čekání, které započala výměna dřívějšího kapitána Brada Marchanda na Floridu.
Hlavními kandidáty na céčko jsou hvězdy, jejichž dres už roky zdobí áčko, tedy český křídelník Pastrňák a americký obránce McAvoy.
U bostonských fanoušků vede Pastrňák, ve zhruba rok staré anketě ho jako kapitána chtěly skoro tři čtvrtiny z nich. Teď má možná ještě silnější postavení.
K českému křídelníkovi se často přiklánějí i média. Tím, jak po odchodu staré gardy dokázal mužstvo táhnout téměř sám, si vydobyl obří respekt.
Když o příštím kapitánovi Bruins nedávno diskutovali na stanici NBC Sports, komentátor Michael Holley to uvedl tak, jako by céčko pro Pastrňáka bylo hotovou věcí.
„I já si myslím, že to ho dostane Pastrňák. Pokud ne, bude z toho obrovská kauza,“ přidal televizní a rozhlasový moderátor Mike Felger.
„Problém je v tom, že ona už to kauza je,“ pokračoval muž známý svými provokativními názory. „Mluvíme tady o služebně nejstarším, nejlépe placeném a nejoceňovanějším hráči týmu. A jim trvá tak dlouho, víc než rok, než z něj udělají kapitána? Tohle mluví za vše,“ připojil.
„Víte, co si myslím? Oni z něj nechtějí udělat kapitána. Už se z toho ale stalo takové téma, tak rušivý element, že je třeba si vybrat mezi dvěma zly. Buď budou mít ne zrovna perfektního kapitána a všichni konečně sklapnou, nebo mu to céčko nedají, protože to žádný kapitán není, a všichni se pořád budou ptát na vůdcovství v týmu. Což bude působit ještě hůř. Čili je to o menším zlu,“ pálil Felger.
„David Pastrňák není žádný kapitán. Není to kapitánský typ. Jmenují ho jen proto, aby se touto kauzou už nemuseli zabývat,“ dodal.
Felger v minulosti kritizoval i céčko pro Marchanda, který mu přišel příliš kontroverzní a starý. Preferoval McAvoye.
Tomu nyní v debatách o kapitánství škodí zkrat na konci uplynulého play off, kdy soupeře nevybíravě sekl po odpískání. Vyfasoval suspendaci, kvůli níž zmešká prvních šest zápasů nadcházející sezony.
U Pastrňák se zase řeší, že by byl vzhledem ke své veselé nátuře jiným kapitánem než jeho předchůdci Patrice Bergeron či Zdeno Chára.
Hovořil o tom i trenér Bostonu Marco Sturm, jemuž česká osmaosmdesátka připomíná vůdcovstvím spíš Alexandra Ovečkina.
Sám Pastrňák poslední otázky na céčko odpálkoval. „Není to v mých rukách. Teď se jako tým chystáme na novou sezonu. Já jsem tu od toho, abych pořádně dělal svou práci, ať už bude jakákoliv,“ podotkl.
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