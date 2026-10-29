„Tohle není dobré.“ Bostonský úkaz se těžce zadrhl, za záhadou je i Pastrňák

Jakkoliv to experti neočekávali, hokejový Boston patří na začátku stávající sezony ke špičce zámořské NHL. Daří se největším hvězdám týmu v čele s Davidem Pastrňákem i mladým hráčům. Je tu ale i jeden problém: sešup Morgana Geekieho.
Kdysi neznámý Kanaďan se v Bostonu postupně stal ligovou senzací.
Před příchodem do klubu dal v jedné sezoně NHL nanejvýš devět branek. Poté ale vstřelil 17, 33 a v minulé základní části dokonce 39 gólů - to už byl nejlepším střelcem Bruins na úkor Pastrňáka. Nevídané.
Snovým úsekem byl hlavně kalendářní rok 2025, v němž Geekie dosáhl na neskutečných 50 branek. Lépe to v celé soutěži střílelo jen superhvězdnému Nathanu MacKinnonovi s 52 trefami.
V aktuální sezoně však 28letý objev navzdory skvělým výkonům Bostonu těžce strádá. Po 13 kláních má na kontě jediný gól. A to dostává prémiový prostor na přesilovce a celkově s icetimem 17:13 patří k nejvytěžovanějším útočníkům mužstva.
„Snažím se vrátit ke své hře, pracovat na obou stranách hřiště a moc nad tím vším nepřemýšlet,“ komentoval Geekie svou střeleckou krizi. „Máme jedny z nejlepších výsledků ve Východní konferenci. Je těžké si stěžovat, když se týmu daří. Prosazuje se každá lajna. A je lepší, když všichni přispívají trochu, než když všechno obstarává pár lidí.“
Je pravda, že vzrostlý forvard se nedostatek gólů snaží kompenzovat jinými způsoby. Více nahrává a celkově má slušných devět bodů.
Hlavní trenér Bostonu Marco Sturm však spokojený není. „Jeho největší zbraní je střela,“ řekl o Geekiem. „Má příležitosti ji využít, ale prostě to nedělá. Je to výborný střelec. Občas musí být i trochu sobecký a snažit se posílat na bránu víc puků. Když to udělá, začnou se dít dobré věci.“
Kanaďan se brání tím, že nikdy nestřílel ostošest. „Kvalita před kvantitou,“ shrnul svůj přístup.
V probíhající sezoně však trefil bránu jen 14krát, to je v průměru zhruba jedna rána za zápas. Pro srovnání: Pastrňák má 43 střel, Pavel Zacha 20, nepříliš vytěžovaný nováček James Hagens 25.
V minulém ročníku pálil Geekie dvakrát tak často. A měl mnohem vyšší střeleckou úspěšnost: skoro 22 procent oproti současným sedmi.
Z toho pramení nelichotivé prognózy. „Pokud Geekieho úspěšnost zvýšíme na 15 procent a ponecháme mu stejné střelecké tempo, vsítí v této sezoně asi 13 gólů. Tohle není dobré. Ať už médiím říká cokoliv, je jasné, že musí zvýšit počet střel,“ napsal Connor Green z webu Inside The Rink.
Je zde ale ještě jeden důležitý faktor.
Když Geekie v posledních letech postupně vyletěl mezi nejlepší kanonýry NHL, kritici namítali, že jde z velké části o práci Pastrňáka a jeho tvůrčích schopností. Čísla to víceméně potvrzují.
„Vezměte si minulou sezonu: 17 ze svých 23 gólů při hře pět na pět vstřelil Geekie s Pastrňákem na ledě, a to v tempu 1,78 gólu za 60 minut. Bez Pastrňáka toto tempo kleslo na pouhých 0,69 gólu za 60 minut,“ upozornil online deník The Athletic.
Ve formaci vedle české osmaosmdesátky se Geekie zabydlel v posledních dvou sezonách. Letos na podzim ale zatím hledá pevné místo v sestavě. A když už hraje vedle Pastrňáka, stejně dělá to, co po něm Sturm tolik nechce. Nahrává na úkor střelby.
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