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Sport

Tohle nemůže dělat, otevřel se trenér. S českým supertalentem už to vypadá zle

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček
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Nakopnutí hokejové kariéry ve Philadelphii zatím nevychází. Spíš to vypadá na napodobení neúspěchu z Columbusu a Minnesoty. Český obránce David Jiříček, který vzhledem k šesté příčce na draftu 2022 vzbuzoval obří očekávání, si stále nevybojoval pevné místo v NHL. A poslední výrok trenéra svádí k pesimismu.

David Jiříček v dresu Philadelphie
David Jiříček v dresu PhiladelphieFoto: Profimedia – Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Jiříček přišel do Philadelphie výměnou ke konci minulé základní části a většinu času strávil na farmě v nižší AHL.

Hlavní trenér Rick Tocchet tak beka pořádně poznal až v letošním přípravném kempu. A veřejně ho zasypával vesměs povzbudivými komentáři.

Chválil jeho tvrdou střelu a další přednosti, zdůrazňoval posun ve slabinách. A že na ledě působí kostrbatě? No a? Svou práci prý odvede.

Sezonu sice Jiříček začal na tribuně jako zdravý náhradník, ale od třetího utkání nastupoval. Dostal slušnou šanci se předvést, hrál i přesilovky.

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Jenže kupil chyby, jedna obletěla celou ligu. A protože nevyrovnanost při bránění nevyvažoval silným ofenzivním příspěvkem, trpělivost došla.

Dosud poslední zápas odehrál 22letý zadák před dvěma týdny. Na ledě strávil jen něco málo přes devět minut. Od té doby sedí.

Celkem v sezoně odehrál devět zápasů ze 16 možných a dosáhl na jediný bod za přesilovkovou asistenci. Na bránu vypálil pouze šestkrát, byť to má být jeho hlavní zbraň.

Při hře pět na pět byl u dvou vstřelených gólů a hned šesti inkasovaných. Když je na ledě, Philadelphia má negativní bilanci i v předpokládaných brankách. To se sice dá říct o většině obránců Flyers, ovšem momentálně trpí nejnižší důvěrou právě Jiříček.

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„NHL je liga pro rozvoj hráčů jen do určité míry,“ spustil nedávno Tocchet. „Tím chci říct, že nemůžete dělat chybu za chybou a očekávat, že se to vyřeší zápasovou praxí. Kdy to má jako být? Po 80 zápasech? Musí existovat nějaká hranice.“

I když trenér Philadelphie poznamenal, že mluví o mladém hráči obecně, zámořští novináři i fanoušci to z kontextu rozhovoru brali jako monolog o Jiříčkovi.

„Víte, taky jsem byl mladý hráč,“ pokračoval někdejší hvězdný útočník NHL. „Musí přijít i určitý křest v tom, jak dělat věci správně. Ano, chcete, aby se hráč z chyb vyhrál zápasovou praxí, ale nemůžete ho nasazovat, pokud jsou ty chyby pořád tak nehorázné.“

„Pro trenéra je těžké, když nějaký kluk kupí jednu velkou chybu za druhou, protože v tomhle byznysu jde hlavně o výsledky,“ doplnil Tocchet.

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Výmluvné je, že Jiříček si stálé místo na pravé straně obrany nevybojoval ani přesto, že tam většinu ročníku zeje díra po opoře Rasmusi Ristolainenovi, který kvůli pokračujícím zdravotním potížím zvládl jen pár zápasů.

Místo Jiříčka využívá šanci o rok mladší Oliver Bonk, syn bývalého českého centra v NHL Radka Bonka.

NHL: Utah Mammoth at Philadelphia Flyers
Oliver Bonk slaví gól v dresu Philadelphie v sezoně NHL 2026/27.Foto: REUTERS – Kyle Ross

Mladý bek, jenž drží i české občanství, ale v mládeži reprezentoval Kanadu, odstartoval sezonu na farmě, ovšem po povolání nahoru pomáhá mančaftu s výsledkovou krizí. Ačkoliv při bránění někdy také tápe, v deseti kláních dosáhl na skvělý zápis 1+5. A má 19minutový icetime, o více než čtyři minuty vyšší než Jiříček.

„Je jedním z mála světlých momentů této sezony, mohl by zůstat nahoře,“ napsal Kevin Kurz, který se na stránkách online deníku The Athletic zaměřuje na Philadelphii.

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Bonkovo setrvání by Jiříčkovu pozici ještě ztížilo.

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