Tohle máš místo sochy. Fanoušci se vysmívají superhvězdě, truc ji vychází draho

Hokejový brankář Connor Hellebuyck v srpnu veřejně požádal o výměnu z Winnipegu, ale stále se nedočkal. A protože ani nenastoupil do práce, klub ho suspendoval. Mezitím vznikl virální web, který v reálném čase počítá, o kolik peněz už superhvězdný Američan kvůli trucování přišel.
Ve Winnipegu měl status legendy. Třikrát vyhrál Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana NHL, jednou si odnesl dokonce Hart Trophy, veleprestižnější ocenění udělované nejužitečnějšímu hráči ligy.
Po minulé sezoně, v níž dotáhl Spojené státy ke zlatu na olympijském turnaji v Miláně, však požádal o výměnu. Nejdřív diskrétně, později veřejně.
V září na kanadský klub přitlačil ještě tím, že se nedostavil do přípravného kempu. S plným vědomím, že bude následovat suspendace.
Status hrdiny tím definitivně padl. Hellebuyck, který má smlouvu ještě na pět let, se ve Winnipegu stal symbolem zrady a terčem nevole.
Fanoušky Jets nyní ohledně hvězdného gólmana těší alespoň to, že během suspendace přichází o plat.
O kolik přesně, počítají dva nově vzniklé weby. Rychle se šíří hlavně stránka hellebucks.com, která v názvu kombinuje brankářovo příjmení a hovorové označení dolarů.
Jejím autorem je dlouholetý fanoušek klubu Robson Fletcher a Hellebuyckovi skrz ni vzkazuje: „Bývali bychom ti postavili sochu. Místo toho jsme vytvořili tohle počítadlo.“
Třiatřicetiletý Američan během trucování už přišel o více než půl milionu amerických dolarů.
Částka denně roste o 39 tisíc (přes 800 tisíc korun). Počítá se ze základu 7,5 milionu, hráčova ročního platu pro tuto sezonu. Jinak Hellebuyck zabírá pod platovým stropem o milion víc.
„Už přišel o tolik peněz, že by si za to mohl na 33 let pronajmout průměrný byt ve Winnipegu,“ řekl Fletcher ke konci uplynulého týdne online deníku The Athletic. K pondělnímu večeru už je to 41 let...
Navíc se nezdá, že by Hellebuyck svou stávkou nutil Jets k rychlému jednání. Generální manažer klubu Kevin Cheveldayoff si trvá na svém. Největší hvězdu vymění až poté, co se mu bude zamlouvat protihodnota.
Okolnosti mu přicházejí vhod. Winnipeg bez esa v bráně momentálně netrpí. V prvních pěti kláních nasbíral sedm bodů z deseti možných a prozatímní jednička Stuart Skinner má formu.
Strádá tak jen Hellebuyck, kterému nechodí peníze na účet a je bez potřebného zápasového vytížení.
Proto by mohl přijít zvrat. „Začínají se objevovat zvěsti, že Hellebuyck možná přemýšlí o návratu k týmu, přestože výměnu pořád chce a přestože se říká, že kluci v kabině by ho nevítali zrovna s otevřenou náručí,“ prohlásil novinář David Pagnotta v podcastu Hello Hockey.
Omaskovaný dlouhán by na tom v případě návratu byl podobně jako útočník Dylan Larkin. Ten hraje za Detroit, ale protože touží po trejdu, přišel o kapitánské céčko a vlastní fanoušci na něj pískají.
V případě Hellebuycka se spekuluje i o tom, že by mohl odejít k newyorským Rangers, kteří přišli do konce sezony o jinou brankářskou superstar, Igora Šesťorkina. Ten se zraněným kolenem musí na operaci a čeká ho dlouhá rekonvalescence.
„Nepočítejte s tím,“ uťal ale tyto zvěsti zákulisní zpravodaj Elliotte Friedman. „Řekl bych, že to nedává smysl, zejména proto, že oba mají kontrakt na dlouhé roky dopředu.“
Dva tak hvězdní a nákladní gólmani se do jednoho týmu NHL zkrátka nevejdou.
Hellebuyck nepůjde ani kamkoliv do Kanady, z níž chce prchnout. Možnými destinacemi tak zůstávají Buffalo či Carolina.
Mluví se i o Utahu. „Součástí protihodnoty by pak musel být Karel Vejmelka,“ poznamenal Pagnotta, že český brankář, zvyklý na roli jedničky, by těžko sdílel klec s Hellebuyckem.
Vejmelka si ovšem před sezonou mohl dle smlouvy vybrat deset týmů, kam ho bez souhlasu nemohou vyměnit. A právě Winnipeg mezi nechtěnými destinacemi často bývá...
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