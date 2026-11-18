Cutter Gauthier z Anaheimu dokázal jako první hokejista v historii NHL nastřílet čtyři hattricky během jediného kalendářního měsíce. A to je listopad teprve těsně za polovinou.
2. listopadu, hattrick do sítě Ottawy.
4. listopadu, tři góly Vancouveru.
listopadu, tři zásahy proti Pittsburghu.
A konečně 17. listopadu a tři puky v brance St. Louis.
Gauthier dokázal to, co ještě nikdo nikdy před ním, v jednom kalendářním měsíci nasázel čtyři hattricky. Na tři dosáhli Patrik Laine (listopad 2018), Alexej Kovaljov (únor 2001) a legendární Phil Esposito (prosinec 1970).
A to ještě není všechno, teprve dvaadvacetiletý forvard totiž sázel branky i v mezidobí. Aktuálně se trefil v deseti zápasech v řadě (a celkem v nich dal 19 gólů) a jen jedno utkání mu chybí k vyrovnání klubového rekordu další ikony Teemu Selänneho.
Rodák ze švédského města Skelleftea, kde hrál jeho otec Sean za místní AIK, je také teprve třetím hráčem v historii NHL, který na desetizápasovou sérii s alespoň jednou trefou dosáhl ještě před dovršením 23 let (Babe Dye 11 utkání v sezoně 1920/1921 a Mike Bossy 10 duelů v ročníku 1979/1979).
A ještě jeden vhled do statistiky, které NHL tak miluje: Gauthier je teprve třetím hráčem za posledních sto let, který dal alespoň 14 gólů v prvních osmi zápasech od začátku jednoho kalendářního měsíce. Těmi dvěma před ním jsou Wayne Gretzky (15 v únoru 1984, 14 v lednu téhož roku) a Mario Lemieux (15 v říjnu 1988).
„Je to obrovská čest, něco, o čem jako dítě sníte,“ citoval Gauthiera web NHL.com. „Pořád mi to zní surreálně, je to docela bláznivá statistika, kalendářní měsíc nebo tak, a já do ní teď patřím. Není to ta úplně nejsledovanější věc, ale je skvělé být mezi takovými hráči,“ smál se forvard Ducks.
V prvních jedenácti duelech nového ročníku soutěže dal přitom pouhé dva góly. „Na začátku sezony jsem nad vším moc přemýšlel. Zato posledních devět deset zápasů se soustředím jen na pár věcí, rychlost a střelbu. Snažím se všechno dělat jednoduše,“ popsal recept na razantní vylepšení produktivity.
Teď má na kontě už 21 zásahů a s Leonem Draisaitlem vede tabulku kanonýrů. S rostoucím počtem puků v sítích soupeřů a prodlužující se bodovou sérií se ovšem zvyšuje i pozornost, kterou přitahuje.
„Jasně že se to všude hodně řeší, ale nebylo by dobré, abych si připouštěl všechny ty diskuse, tlak a podobné věci. Nejlíp hraju, když mám čistou hlavu. Prostě hraju, nepřemýšlím, spoléhám na své instinkty,“ svěřil se úřadující mistr světa z letošního šampionátu ve Švédsku a Dánsku.
Mocný dojem udělal i na kouče Anaheimu Joela Quennevillea. „V jeho podání to vypadá tak jednoduše, prostě dává góly. Stačí mu málo, aby se prosadil,“ ocenil svého svěřence. „I když někdy se divíte, že ta střela skončí v brance,“ pousmál se Quenneville.
K ještě větší spokojenosti však chybí Gauthierovi lepší výsledky týmu. Z posledních čtyř duelů slavili Ducks přes gólovou explozi své hvězdy jedinou výhru. Ani proti St. Louis nestačil hattrick na vítězství, Anaheim prohrál 6:8.
„Snažím se dát týmu šanci vyhrát každý zápas. Dneska to ale bohužel o kousek nevyšlo,“ litoval Gauthier, jenž už nyní překonal klubový rekord v počtu hattricků během jedné sezony.
Jeho celek prohrával ještě v 55. minutě 3:7, v čase 59:19 snížil Gauthier na rozdíl jediné trefy. Soupeř pak ovšem do prázdné branky náskok pojistil. „Bylo to těsné, dobře jsme je tlačili. To, s jakým nasazením jsme hráli posledních pět minut, musíme předvádět celý zápas,“ apeloval.