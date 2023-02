"Jiným by to neprošlo." Manažer udivil výrokem o své hvězdě, kterou chtěl i Boston

Zájem o něj měl Boston, ale nakonec kanadský centr Bo Horvat skončil u newyorských Islanders, s nimiž následně podepsal lukrativní smlouvu. Podle některých až moc lukrativní.

Když generální manažer Islanders Lou Lamoriello předstoupil před novináře a měl zveřejnit detaily ohledně Horvatovy smlouvy, spustil: "Můžu vám říct jen to, že je příliš dlouhá a příliš vysoká."

Jak později odhalili jiní, Horvat se newyorskému mužstvu upsal na osm let s roční gáží 8,5 milionu dolarů. Tolik vydělává elitní centr konkurenčních Rangers Mika Zibanejad a o pár stovek tisíc dolarů méně dostává Tomáš Hertl. Horvat si oproti současnému platu polepší o tři miliony.

Podle některých Lamoriello žertoval, když hanil kontrakt, který sám podepsal, ale jiní to tak nevidí. Zvlášť když manažer v tom samém výstupu podotkl, že "dnešní smlouvy jsou příliš dlouhé".

"Nikomu jinému by to neprošlo," smál se bývalý útočník NHL a nyní analytik stanice TSN Mike Johnson, podle něhož myslel Lamoriello svá slova vážně. "Kteréhokoliv jiného manažera, jenž by přišel před kamery a po podpisu kontraktu za 68 milionů by řekl, že je vlastně špatný, by si lidé podali."

Svéráz Lamoriello je v 80 letech nejstarším generálním manažerem v historii NHL. Dvakrát byl vyhlášen nejlepším manažerem soutěže, s New Jersey třikrát vyhrál Stanleyův pohár.

Vyšší smlouvu než s Horvatem podepsal během své dlouhé kariéry jen se dvěma hráči - s Mattem Barzalem, současnou hvězdou Islanders, a Iljou Kovalčukem.

Bývalou ruskou superhvězdu tehdy nalákal na astronomických 100 milionů za 15 (!) let v New Jersey. Navíc se tak stalo poté, co liga zamítla původní nabídku na 17 let.

Spolupráce nicméně skončila krachem. Kovalčuk už po třech sezonách prchl do Ruska a týmu New Jersey za předčasné ukončení kontraktu stále platí penále v hodnotě 250 tisíc ročně.

I proto Lamoriello způsobil svým komentářem takové pozdvižení. Kritizuje současné smlouvy v NHL, jejichž maximální délka je osm let, a sám podepsal jednu ještě mnohem delší.

Podle analytika Johnsona má ale šéf Islanders pravdu, alespoň pokud jde o 27letého Horvata. "Jeho kontrakt je opravdu příliš dlouhý a nejspíš i trochu vysoký," poznamenal s odkazem na hokejistovy výkony během kariéry.

Horvatovi nejde upřít, že momentálně prožívá životní sezonu. Ve Vancouveru získal skvělých 54 bodů (31+23) ze 49 startů. Také skvěle zvládá buly a tvrdě dře i při bránění. Do této základní části ale dal dohromady maximálně 31 branek a 61 bodů za rok. Nikdy tedy nesbíral bod na zápas.

Islanders však měli velkou motivaci si Horvata pojistit. Při výměně s Vancouverem za něj totiž obětovali solidního křídelníka Anthonyho Beauvilliera, nadějného centra Aatua Ratyho a volbu v prvním kole draftu.

Bez nové smlouvy by Horvat v létě skončil na volném trhu, kde by mohl přijmout nabídku od kteréhokoliv klubu. Newyorský tým tak snadno mohl přijít zkrátka.

O Horvata, jehož bývalý klub Vancouver spadá do ligového podprůměru a pořádá výprodej, stálo před letošní uzávěrkou přestupů více mužstev. Údajně mezi nimi byl i Boston, který do budoucna hledá náhradu za stárnoucí centry Patrice Bergerona a Davida Krejčího.