David Pastrňák dal gól a na dva přihrál při divoké přestřelce hokejistů Bostonu v NHL s Washingtonem. Český útočník byl po vítězství 7:5 vyhlášen druhou hvězdou zápasu, předčil ho jen parťák Elias Lindholm. A kapitánovi Bruins to vůbec nevadilo, čtyřgólovému hrdinovi utkání to ze srdce přál.
Pastrňák si připsal první bod ve 13. minutě, kdy v přesilové hře usměrnil jeho pas do branky právě Lindholm a vyrovnal na 1:1.
Český útočník se pak sám prosadil v úvodu prostřední třetiny a střelou zpoza pravého kruhu upravil skóre na 2:2.
Třetí bod zaznamenal u rozdílové branky. Jeho nahození tečoval ve 45. minutě znovu Lindholm a zvýšil na 6:4.
„Měl jsem velké štěstí. Puk mě dvakrát trefil, párkrát jsem ho tečoval,“ smál se Lindholm. „Jsem rád, že jsem mohl týmu pomoct k výhře. Jsou to velmi důležité dva body,“ zůstal skromný.
Lindholm zkompletoval hattrick už v závěru druhé třetiny, na ledě ovšem oproti zvyklostem přistála jen jedna jediná kšiltovka. „Jedna stačila. Netrápil jsem se tím,“ culil se 31letý Švéd, jenž ke čtyřem trefám přidal i asistenci.
„To byl večer! Jsem za něj šťastný,“ přál Pastrňák jako správný kapitán slávu svému parťákovi z elitního útoku. „Odehrál výjimečný zápas. Jsme v nejtěžší lize na světě, takové chvíle se nedějí často. Jsem rád, že se mu dostalo odměny za to, jak je pro náš tým důležitý," chválil rodáka z Bodenu.
Jiný Čech na ocenění pro první hvězdu utkání dosáhl - Ondřej Palát. Dvěma góly se postaral o výhru hokejistů New Yorku Islanders 3:2 v Detroitu.
Český útočník, jenž měl před duelem na kontě dvě vstřelené branky, vyrovnal zhruba v polovině duelu tečí na 1:1. Podruhé se pětatřicetiletý forvard prosadil v čase 53:21, když z dorážky zvýšil na 3:1.
„Předvedli jsme velmi dobrý týmový výkon. Hlavním rozdílem byly dvě branky čtvrté formace, které dal Palát,“ liboval si trenér Islanders Pete DeBoer.
Palát se prosadil po dvanácti zápasech bez gólu a dvakrát skóroval v zápase poprvé od začátku roku, kdy ještě hrál za New Jersey. Svým výkonem zpříjemnil Caseymu Cizikasovi tisící start v NHL, všechny v barvách Islanders.
Tomáš Hertl pomohl gólem a přihrávkou k výhře Vegas 5:4 po nájezdech ve Winnipegu. V polovině zápasu využil přesilovou hru a z dorážky poslal Vegas do vedení 3:2.
Rozhodčí původně rozpažil, protože gól padl do posunuté branky. Verdikt se ale po prozkoumání situace změnil. Důvodem bylo, že se branka vychýlila ze své pozice kvůli obránci Winnipegu Alexi Iafallovi, který na tyč natlačil hostujícího útočníka Victora Olofssona.
Winnipeg skóre otočil i díky trefě Marka Scheifeleho, který se osamostatnil v čele historické tabulky střelců klubu. Na kontě má 380 branek za Jets.
Hertl ale připravil v 57. minutě gól na 4:4. Český útočník při akci přihrál nezištně puk z rohu kluziště mezi kruhy a Ivan Barbašov poslal zápas do prodloužení.
„Tommy mě skvěle našel. Měl jsem na střelu hodně času a prostoru,“ pochválil Barbašov Hertla. O výhře Golden Knights rozhodl William Karlsson, který se prosadil v rozstřelu jako jediný.
Branka Jiřího Kulicha nestačila Buffalu, které prohrálo 3:4 na ledě Floridy. Za domácí si připsal asistenci Radko Gudas. Kulich hýřil aktivitou, v zápase vyslal šest střel a v 10. minutě vyrovnal na 1:1. Dvaadvacetiletý útočník se prosadil z úniku precizní forhendovou kličkou.
Na straně Floridy měl ale svůj den Sam Bennett, který nasázel hattrick a přihrál v 57. minutě na vítězný gól Sandisi Vilmanisovi. U první branky Bennetta si připsal druhou asistenci Gudas, který zachytil rozehrávku soupeře a založil rychlý kontr.
Vancouver doma udolal Minnesotu 4:3 po nájezdech i díky jedné asistenci Filipa Hronka a Filipa Chytila. Na straně poražených si připsal přihrávku u úvodní branky David Špaček.
Canucks smazali v zápase třikrát jednobrankové manko. Dvakrát po trefách Marca Rossiho, jemuž asistovali čeští hráči. Nejprve vyrovnal v přesilové hře na 1:1 po teči Hronkovy střely a v 59. minutě po akci Chytila poslal zápas do prodloužení. Rozstřel rozhodl Jake DeBrusk.
Adam Klapka se popral už po čtyřech vteřinách utkání, ve kterém jeho Calgary podlehlo doma Chicagu 3:4 v prodloužení. Český útočník si s Dillonem Boucherem vyměnili několik ran, než je rozhodčí oddělili. Hostující Blackhawks vyhráli venku poprvé v sezoně.
Daniel Vladař se podílel dvaceti zákroky na výhře Philadelphie 4:3 v Montrealu. Na český gólmanský souboj nedošlo, Jakub Dobeš plnil roli náhradníka. Stejnou pozici zastávali i Karel Vejmelka a Lukáš Dostál při zápase Utah - Anaheim.
St. Louis porazilo New Jersey na svém ledě v přestřelce 9:6. Blues vyhnali už po deseti minutách z branky Connora Hellebuycka, který pustil čtyři góly ze šesti střel. Domácí vedli už po první půlce zápasu 7:4. Pěti body za asistence řídil kanonádu Jake Neighbours.
Výsledky NHL:
Boston - Washington 7:5 (1:2, 4:2, 2:1)
Branky: 13., 29., 39. a 45. E. Lindholm (na první a čtvrtou Pastrňák), 23. Pastrňák, 27. Jeannot, 59. Minten - 9. Wilson, 16. Tuch, 31. Dubois, 35. D. Strome, 56. Chychrun. Střely na branku: 23:35. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Pastrňák, 3. McAvoy (všichni Boston).
Carolina - Edmonton 7:4 (0:2, 5:2, 2:0)
Branky: 33. a 49. Svečnikov, 22. S. Walker, 30. Chatfield, 32. Hall, 40. Aho, 58. Nikišin - 11. Michaels, 19. Draisaitl, 25. Joseph, 37. Podkolzin. Střely na branku: 36:15. Diváci: 18.855. Hvězdy zápasu: 1. Svečnikov, 2. Aho, 3. Hall (všichni Carolina).
Calgary - Chicago 3:4 v prodl. (1:0, 1:3, 1:0 - 0:1)
Branky: 11. R. Strome, 33. Castagna, 42. Šarangovič - 23. Kancerov, 25. Donato, 26. P. Kane, 65. Rinzel. Střely na branku: 36:33. Diváci: 18.411. Hvězdy zápasu: 1. R. Strome (Calgary), 2. P. Kane (Chicago), 3. Šarangovič (Calgary).
Florida - Buffalo 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
Branky: 3., 26. a 41. Bennett (na první Gudas), 57. Vilmanis - 10. Kulich, 26. Quinn, 49. T. Thompson. Střely na branku: 30:19. Diváci: 19.571. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. Vilmanis (oba Florida), 3. T. Thompson (Buffalo).
Nashville - Pittsburgh 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)
Branky: 18. Marchessault, 23. F. Forsberg, 27. R. Schaefer, 44. Struble - 4. Girard, 17. Kuzmenko, 34. Lapierre. Střely na branku: 29:26. Diváci: 17.487. Hvězdy zápasu: 1. Struble, 2. Marchessault, 3. Skjei (všichni Nashville).
Toronto - Columbus 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
Branky: 19. Matthews, 20. McCabe, 26. Blügers - 20. Severson, 36. Fantilli, 56. Knies, 57. Werenski. Střely na branku: 26:35. Diváci: 18.841. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Fantilli (oba Columbus), 3. Matthews (Toronto).
Montreal - Philadelphia 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
Branky: 11. O. Kapanen, 45. Bolduc, 46. Beck - 11. Dvorak, 24. Barkey, 28. Ristolainen, 60. Cates. Střely na branku: 23:20. Vladař odchytal za Philadelphii celý zápas, inkasoval tři branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 87 procent. Diváci: 20.962. Hvězdy zápasu: 1. Cates, 2. Tippett (oba Philadelphia), 3. L. Hutson (Montreal).
Ottawa - Los Angeles 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Branky: 41. a 48. Stützle, 40. Cousins, 46. Halliday - 5. Zuccarello, 51. Byfield. Střely na branku: 28:21. Diváci: 16.025. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Greig, 3. Cozens (všichni Ottawa).
Detroit - NY Islanders 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Branky: 9. Finnie, 54. DeBrincat - 30. a 54. Palát, 44. Holmström. Střely na branku: 20:21. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Palát, 2. Holmström (oba NY Islanders), 3. DeBrincat (Detroit).
St. Louis - New Jersey 9:6 (4:3, 3:1, 2:2)
Branky: 42. a 58. Berggren, 2. Carlo, 3. Snuggerud, 6. Thomas, 10. Broberg, 24. Bučněvič, 28. Mailloux, 29. McTavish - 9. J. Boqvist, 18. Meier, 19. L. Hughes, 25. Brown, 44. Rodrigues, 57. Chisholm. Střely na branku: 23:43. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Neighbours, 2. Mailloux, 3. Broberg (všichni St. Louis).
Winnipeg - Vegas 4:5 po sam. nájezdech (2:2, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky: 1. Lowry, 19. Bjorck, 35. Scheifele, 45. Connor - 9. Howden, 10. Marner, 30. Hertl, 57. Barbašov (Hertl), rozhodující sam. nájezd W. Karlsson. Střely na branku: 30:33. Diváci: 14.107. Hvězdy zápasu: 1. Howden (Vegas), 2. Connor, 3. Scheifele (oba Winnipeg).
Utah - Anaheim 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Branky: 14. Trocheck, 29. Peeke, 59. Cooley - 7. Carlsson, 60. Moore. Střely na branku: 12:31. Diváci: 14.111. Hvězdy zápasu: 1. Cossa, 2. Peeke, 3. Trocheck (všichni Utah).
Vancouver - Minnesota 4:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0)
Branky: 34. a 59. Rossi (na první Hronek, na druhou Chytil), 41. Buium, rozhodující sam. nájezd DeBrusk - 29. Boldy (Špaček), 35. Spurgeon, 59. N. Foligno. Střely na branku: 24:25. Diváci: 17.145. Hvězdy zápasu: 1. Rossi (Vancouver), 2. Boldy (Minnesota), 3. Boeser (Vancouver).
San Jose - Seattle 4:3 (3:1, 1:2, 0:0)
Branky: 7. Misa, 11. Allan, 17. Celebrini, 28. Stenberg - 6. Kakko, 32. Beniers, 37. Winterton. Střely na branku: 29:30. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. Orlov, 2. Celebrini, 3. Stenberg (všichni San Jose).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Ottawa
24
15
3
6
79:70
33
2.
Tampa Bay
22
15
2
5
82:62
32
3.
Montreal
24
14
4
6
77:71
32
4.
Boston
23
15
1
7
83:61
31
5.
Florida
24
13
3
8
76:71
29
6.
Buffalo
23
9
4
10
67:81
22
7.
Detroit
23
8
3
12
60:71
19
8.
Toronto
25
8
3
14
78:90
19
Metropolitní divize:
1.
Carolina
23
17
3
3
95:53
37
2.
New Jersey
23
15
0
8
88:73
30
3.
NY Rangers
22
13
1
8
67:58
27
4.
NY Islanders
22
11
5
6
71:63
27
5.
Philadelphia
26
9
6
11
67:88
24
6.
Washington
21
10
0
11
72:83
20
7.
Columbus
21
9
0
12
54:68
18
8.
Pittsburgh
22
7
2
13
67:80
16
Západní konference:
Centrální divize:
1.
Minnesota
25
17
5
3
90:56
39
2.
Dallas
22
14
2
6
64:56
30
3.
Colorado
23
13
3
7
90:68
29
4.
Nashville
23
12
5
6
71:69
29
5.
Utah
24
12
3
9
80:81
27
6.
St. Louis
23
12
2
9
77:73
26
7.
Winnipeg
24
11
4
9
75:82
26
8.
Chicago
23
7
2
14
58:93
16
Pacifická divize:
1.
Edmonton
25
17
3
5
97:72
37
2.
Vegas
25
14
5
6
85:75
33
3.
San Jose
25
11
2
12
69:89
24
4.
Anaheim
24
11
1
12
87:92
23
5.
Calgary
24
10
2
12
60:84
22
6.
Seattle
20
10
1
9
67:71
21
7.
Los Angeles
21
7
2
12
58:70
16
8.
Vancouver
25
6
1
18
71:108
13