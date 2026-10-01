Těžký výbuch. Český brankář dostal doma v prvním zápase sedm gólů

Vstup do nové sezony NHL se českému brankáři Danielu Vladařovi vůbec nevydařil, v úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od hokejistů Pittsburghu sedm gólů a Flyers prohráli 0:7.
Na devětadvacetiletého Vladaře, který v minulé sezoně dovedl Philadelphii ve Východní konferenci do 2. kola play off, letělo osmatřicet střel. Jako první ho v 8. minutě překonal Nick Robertson.
Po dvou třetinách vedli hosté z Pittsburghu už 5:0 a situace Flyers byla ještě tíživější, když se Robertson v polovině závěrečné dvacetiminutovky trefil podruhé. Finální podobu výsledku stanovil úspěšnou tečí v početní převaze Jegor Činachov.
„Tučnáci“ tak vyrovnali svou rekordně nejvyšší výhru nad Philadelphií s čistým kontem, stejného vítězství dosáhli 19. března 1988.
Jako třetí gólman v novém ročníku NHL si čisté konto, a celkově třetí kariéře, připsal lotyšský brankář Arturs Šilovs, jenž pochytal všech 19 střel Philadelphie a byl zvolen druhou hvězdou zápasu.
Tou první byl vyhlášen forvard Pittsburghu Filip Hallander, který ke dvěma asistencím přidal i gól.
Už do 20. sezony v NHL jako kapitán nastoupil devětatřicetiletý Sidney Crosby, jenž v minulosti získal s Pittsburghem tři Stanley Cupy.
Zároveň Crosby s Jevgenijem Malkinem a Krisem Letangem vyhráli jako spoluhráči už 494. utkání a v této statistice se posunuli před Joea Thortona, Joea Pavelského a Marca-Edouarda Vlasica na první místo.
„Byl to opravdu dobrý start do sezony a na ledě soupeře. Myslím, že jsme byli na zápas skvěle mentálně připraveni,“ pochvaloval si Crosby.
„Asi málokdo čekal, že to bude až tak perfektní, ale přistoupili jsme k premiéře zodpovědně, a pak už to všechno šlo samo,“ liboval si.
Martin Nečas podpořil jednou přihrávkou vítězství Colorada nad Los Angeles 8:4. Asistoval u druhé trefy Nathana MacKinnona, po níž domácí zvýšili vedení na 4:2.
Český útočník, který v minulé sezoně dosáhl na metu 100 bodů, vybídl MacKinnona zadovkou a vítěz Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce poslední sezony se nemýlil.
Poprvé se MacKinnon prosadil 23 vteřin po startu druhé třetiny za stavu 2:1 v početní převaze. Dvougólový večer prožil také Artturi Lehkonen: v čase 55:06 využil už čtvrtou přesilovou hru domácího týmu a skóre uzavřel.
Porážkou začal sezonu Ondřej Palát, hokejisté NY Islanders nestačili 1:2 na Toronto.
Domácí rozhodli v první třetině. Skóre otevřel v 8. minutě Colton Sissons, na něj navázal v přesilové hře v čase 11:55 Easton Cowan.
Islanders se dočkali až v závěru ve vlastním oslabení díky trefě Švéda Emila Heinemana.
Palát strávil na ledě jen zhruba 10 minut, což byla druhá nejmenší porce ze všech útočníků Islanders, a zapsal dva střelecké pokusy.
Zápas nabídl rovněž souboj posledních dvou jedniček draftu NHL, v dresu Toronta odehrál Gavin McKenna 16 minut a jednou vystřelil.
Zadák Islanders Matthew Schaefer byl na ledě téměř 28 minut a střely měl tři.
Výsledky NHL:
Philadelphia - Pittsburgh 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Branky: 8. a 52. N. Robertson, 16. Koivunen, 26. Malkin, 28. Lapierre, 31. Hallander, 57. Činachov. Střely na branku: 19:38. Vladař odchytal za Philadelphii 59:41 minuty, inkasoval sedm branek z 38 střel a úspěšnost zákroků měl 81,6 procenta. Diváci: 19.902. Hvězdy zápasu: 1. Hallander, 2. Šilovs, 3. Koivunen (všichni Pittsburgh).
Toronto - NY Islanders 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Branky: 8. Sissons, 12. Cowan - 55. Heineman. Střely na branku: 26:27. Diváci: 18.801. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. Cowan, 3. Sissons (všichni Toronto).
Colorado - Los Angeles 8:4 (2:1, 4:2, 2:1)
Branky: 21. a 29. MacKinnon (na druhou Nečas), 39. a 56. Lehkonen, 7. Nelson, 18. Kelly, 37. N. Roy, 55. Landeskog - 16. Dumoulin, 22. Armia, 38. T. Moore, 52. Panarin. Střely na branku: 29:31. Diváci: 18.092. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Nelson, 3. Lehkonen (všichni Colorado).