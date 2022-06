Pešán ho drsně sepsul, za mořem český talent rozkvetl. I díky Reichlovu synovci

Před rokem a půl ho Filip Pešán nepřímo označil za flákače. V zámořském Chicagu však talentovaný útočník Michal Teplý herně roste, jeden z trenérů klubu je na něj "extrémně pyšný".

Když Teplý coby jeden z domnělých lídrů mančaftu zakončil juniorské mistrovství světa 2021 se dvěma body z pěti zápasů, od tehdejšího trenéra reprezentačního áčka a zároveň šéftrenéra svazu Pešána schytal drsnou kritiku.

Pešán vyčetl v té době 19letému křídelníkovi výkony na šampionátu, ale hlavně přístup v přípravě na seniorském Karjala Cupu.

"Je nemyslitelné, abych na Michala Teplého musel zvedat hlas kvůli přístupu v tréninku," rozohnil se. Delší monolog pak zakončil větou: "Doufám, že to pro něj bude ostuda, až si v novinách přečte, co jsem o něm řekl."

Samotný Teplý odmítl, že by se flákal. Tou dobou už bojoval na kempu Chicaga, které ho v roce 2019 draftovalo ve čtvrtém kole. Na trenéry udělal dobrý první dojem.

Podle předpokladů nicméně začal na farmě v Rockfordu. A tam se mu moc nedařilo - v 18 kláních posbíral jen pět asistencí.

V další sezoně, dosud poslední, se tak od něj čekalo zlepšení. Po 15 zápasech v AHL byl ale na nule. Nebodoval v říjnu ani v listopadu a zažil i potupné posazení na tribunu. Prvního zápisu se dočkal až těsně před Vánocemi.

V novém roce však pookřál - ze 42 startů si odnesl slušných 30 bodů (13+17). Celkově tak s 31 body z 60 zápasů skončil mezi Čechy na farmě čtvrtý.

Spoluhráči v Rockfordu si všimli, že hraje jako vyměněný. Když americký bek Alec Regula dostal otázku, kdo z týmu na něj v průběhu sezony udělal největší dojem, vedle kolegů z obrany zmínil i Teplého.

"Pokud byste se na to samé zeptali všech v Rockfordu, jméno Teplý byste pravděpodobně slyšeli nejčastěji. Žádný hráč objektivně neudělal takový pokrok jako on," napsal Scott Powers, který se na webu The Athletic věnuje Chicagu.

"Samozřejmě jsem byl frustrovaný," vrátil se Teplý ke katastrofálnímu startu ročníku. "Jsem ofenzivní hráč, takže všichni ode mě čekají góly, body nebo povedené akce, ale já jsem nebyl schopný získat ani bod. Nešlo to dobře."

Chicago v zákulisí řešilo, co s Teplým dál. A přišlo s nápadem, aby se českému křídelníkovi speciálně věnoval trenérský asistent Peter Aubry, jehož specializací jsou přitom brankáři.

Spolupráce i tak zafungovala. "Peter mi hodně pomohl," přiznal 21letý Teplý. "Pořád jsme seděli u videa. Každý den mi pouštěl sestřihy toho, jak hraju, a ukazoval mi, co bych měl dělat."

Aubry zase prohlásil, že je na Teplého "extrémně pyšný". Čechovi výrazně pomohlo také spárování s o rok mladším Lukasem Reichelem, který patří k vůbec největším talentům Chicaga a německého hokeje. Mimochodem, jde o synovce české legendy Roberta Reichla.

"Baví mě s ním hrát, je strašně talentovaný. Myslím, že na ledě si dost dobře vyhovíme, ostatně i mimo něj. Lukas neustále vytváří šance a já se jen snažím najít vhodnou pozici ke střele nebo nahrávce. Klape nám to," podotkl Teplý.

Předpokládá se, že také příští sezonu odstartuje na farmě. Pokud ale udrží vzestupný kurz, mohl by nakouknout do NHL. Na rozvoj má ještě dost času, nováčkovská smlouva mu vyprší až v létě 2024.