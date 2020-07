Češi obdivovali jeho povahu, Hlinka s ním zpíval na baru. Finský blesk má padesát

Jako druhý Fin vstoupil do hokejové Síně slávy, má sedm medailí s reprezentací a jeho nováčkovská sezona v NHL plus Stanley Cup s Anaheimem mu zajistily nesmrtelnost také v zámoří. Na Teema Selänneho, který slaví padesáté narozeniny, vzpomínají bývalí čeští hokejisté Otakar Janecký a Pavel Trnka.

Bude to už 28 let od doby, kdy Selänne vlétl na scénu NHL silou nezkrotného přírodního úkazu. V premiérové sezoně za Winnipeg nasbíral neuvěřitelných 76 gólů a 132 bodů v 84 zápasech, což jsou dodnes platné nováčkovské rekordy, které bude jen těžko někdo překonávat. Ani Selänne už pak nikdy neměl lepší čísla.

Rodák z Helsinek zaznamenal ve svém prvním ročníku NHL také čtyři hattricky a jeden čtyřgólový zápas. Na bruslích byl zcela nepolapitelný, ohromil zámořské prostředí, jež si v 90. letech zvykalo na mohutný příliv Evropanů, a vysloužil si údernou přezdívku Finský blesk.

Z Finska přitom odcházel až v 22 letech. "Dlouho říkal, že si není jistý, zda je tak dobrý hráč, aby měl v NHL pevné místo. Zájmu Winnipegu nejdříve odolával," popisuje bývalý útočník Otakar Janecký, Selänneho spoluhráč z Jokeritu Helsinky.

"Když jsem v roce 1991 přišel do Jokeritu, nejdříve jsme spolu nehráli, ale pokukovali jsme po sobě, že by nám to spolu mohlo na ledě klapat. Pak Teemu zašel za naším trenérem Borisem Majorovem, přimluvili se také další hráči a dal nás dohromady," vzpomíná vyhlášený technik Janecký.

Rychlíkovi Selännemu uměl poslat přihrávku do jízdy v pravý moment a společně vytvořili ve finské lize obávaný tandem. V týmu čněli vysoko nad ostatními, oba byli v první osmičce bodování soutěže, play off naprosto opanovali a vyhráli pro klub z hlavního města titul.

Právě po této skvělé sezoně odešel Selänne do NHL, ale s Janeckým si zahrál ještě o tři roky později při výluce. "Tehdy přišel také Jari Kurri a vyhráli jsme Evropský hokejový pohár. Oba to byli neuvěřitelní hráči, světová extratřída srovnatelná s Jardou Jágrem," porovnává Janecký.

Hokej nebral jako práci, ale jako zábavu

V NHL se stal Finský blesk mimo jiné oblíbencem dospívajícího mladíka Petra Hubáčka. "Zcela jsem mu propadl, když jsme jako hokejoví žáci z Brna letěli do Kanady na zápas Winnipegu proti Torontu. Ten chlap byl na ledě nepřehlédnutelný a celé město ho naprosto zbožňovalo," říkal Hubáček, který po tomto zážitku začal sbírat Selänneho kartičky.

V roce 1996 změnil Selänne působiště a z mrazivého Winnipegu přešel do slunné Kalifornie. V Anaheimu prožil dvě stobodové sezony a potkal se zde s několika dalšími Čechy včetně obránce Pavla Trnky.

"Bylo úžasné ho sledovat při hře, jak se hokejem baví. Tím převyšoval ostatní hvězdy. Nebral to jako práci, pro něj to byla zábava. Vždycky do kabiny vnesl pozitivní náladu, byla radost s ním hrát," usmívá se nynější kouč vítkovických juniorů a asistent trenéra u české dvacítky.

Anaheim, to byl především Selänne a kanadský fenomén Paul Kariya. "Paul byl opak Teema, obzvlášť zpočátku byl totální profík. Málokdo u něj dokázal vyloudit úsměv, snad jen Teemu," konstatuje Trnka. "Byly to vůdčí osobnosti, Teemu si všechny získal už jen tím svým nástupem," dodává.

Selänne patřil bezesporu mezi největší hvězdy soutěže, ale úspěch v play off mu dlouho unikal. Až do roku 2004 zůstával jeho maximem postup do konferenčního semifinále, v Anaheimu, v San Jose i v Coloradu. Výlukovou sezonu 2004/05 strávil léčením zraněného kolena, návrat byl nejistý.

Dlouhověkost i po Stanley Cupu

Nicméně v další sezoně byl 35letý Fin zpět v Anaheimu, přispěl týmu v základní části 90 body a poprvé prožil v play off NHL dvě úspěšné série. Ročník 2006/07 pak znamenal absolutní vrchol. Sëlanne, Ryan Getzlaf a Corey Perry dotáhli Anaheim k prvnímu Stanley Cupu v dějinách klubu.

"Je hodně hráčů, kteří si zaslouží to vyhrát, ale on byl extrém. Stanley Cup byl hlavní důvod, proč ještě v NHL hrál," komentuje Trnka. "Každý, kdo ho zná, mu to tehdy musel přát," potvrzuje Janecký.

Po zisku nejcennější trofeje zvažoval konec kariéry, ale nakonec vydržel u Ducks ještě sedm let. Celkově strávil v zámoří 21 sezon. V základní části odehrál 1451 zápasů, ve kterých zapsal impozantních 1457 bodů. To řadí Fina na šestnácté místo historických tabulek, je v tomto ohledu druhým nejlepším Evropanem po Jágrovi, jemuž patří celková druhá příčka.

Byť na mezinárodní zlato nikdy nedosáhl, byl Selänne u četných úspěchů také s národním mužstvem. Má olympijský bronz z Nagana, Vancouveru, Soči, stříbro z Turína. Byl stříbrný také na Světovém poháru 2004, stejně jako na mistrovství světa 1999. A k tomu ještě bronz ze šampionátu 2008.

"Na ledě ho odlišovalo od ostatních i to, jak byl hravý. To platilo i v šatně, kde pořád vymýšlel nějaké hecovačky, vtípky a sázky. Pokaždé přišel do místnosti se širokým úsměvem," říká Trnka. "Když jsme byli na týmové akci, vzal si mikrofon a první větou odzbrojil publikum," doplňuje.

"Za dvě sezony, co jsem s ním hrál, i potom, kdy se do Finska vracel v létě, jsem neviděl, že by odmítl fanouška. Ať to byla stařenka, nebo malý kluk, každému vyhověl s prosbou o podpis nebo fotku. Byl za každou cenu ochotný a milý," podotýká bývalý pardubický trenér Janecký.

Žádný finský studený čumák

Janecký a Selänne si vyhověli nejen svými hokejovými vlastnosti, ale také právě povahou. "Byli jsme si v tom dost podobní, ze všeho jsme si dělali legraci, i sami ze sebe. Finové na mě nejdříve koukali jako na exota, ale Teemu byl stejný. Žádný severský studený čumák," směje se Janecký.

Selänne se těšil oblibě také u soupeřů, a když Češi na MS v Lillehammeru ve finále přetlačili Finy, sešel se v noci na hotelu u baru s koučem Ivanem Hlinkou. "Ivan tam pobíhal v hotelu a sháněl Selänneho, aby řekl, ať dole otevřou bar. Pak s ním seděl na baru jen v trenkách a já z dálky slyšel 'Selänne, koule máš zelené!'" vyprávěl kdysi Martin Ručinský.

Hořké vyřazení připravil Čechům Selänne s finskou partou o jedenáct let později ve čtvrtfinále olympijského turnaje ve Vancouveru, načež Finové po obratu v zápase se Slováky dokráčeli k bronzu.

S kariérou se Finský blesk rozloučil vskutku znamenitě. V 43 letech byl nejužitečnějším hráčem olympiády v Soči, kde po vyřazení našlapaných Rusů ve čtvrtfinále pomohl k bronzu proti Američanům dvěma góly.

S Anaheimem skončil v druhém kole play off po sedmi zápasech proti Los Angeles a pověsil brusle na hřebík. V Kalifornii mu vyvěsili dres s číslem osm a okamžitě po třech letech, v nejkratším časovém limitu, vstoupil do hokejové Síně slávy v Torontu a také do Síně slávy IIHF.

Když při MS 2017 v Kolíně nad Rýnem vstupoval mezi největší legendy mezinárodního hokeje, naoko si stěžoval, že ho funkcionáři oznámením o této události vlastně naštvali, neboť mu volali, když zrovna odpaloval na golfu. "To k němu přesně sedí, byl to živel. Vždycky měl rád golf nebo rychlá auta," připomíná Selänneho bývalý parťák Trnka.

"On a Jari Kurri jsou ve Finsku svou popularitou daleko před ostatními. Jsem rád, že jsem si s oběma mohl zahrát," hlásí Janecký, který byl však před třemi lety v anketě fanoušků Jokeritu zvolen jako jejich největší oblíbenec před Selännem i Kurrim. "To je neuvěřitelná čest," uzavírá.

Finský blesk v Helsinkách začínal, ale mnohem větší stopu přece jen zanechal v Kalifornii, kde se ostatně usadil i po skončení kariéry.