Islanders se drží v boji o finále. Vyrovnali sérii, Tampě asistence Paláta nepomohla

Hokejisté New York Islanders porazili v semifinále play off NHL na svém ledě Tampu Bay 3:2 a vyrovnali stav série na 2:2. Domácí položili základ k vítězství ve druhé třetině, po níž vedli o tři góly.

Obhájce Stanleyova poháru zdramatizoval zápas i díky Braydenu Pointovi, který skóroval v sedmém utkání za sebou a s dvanácti zásahy je v čele tabulky střelců play off. Kanadský útočník prodloužil gólovou sérii po přihrávce Ondřeje Paláta.

Islanders vměstnali všechny tři góly mezi 26. až 38. minutu. Skóre otevřel Josh Bailey střelou z pravého kruhu přes obránce a z dorážek zvýšili Mathew Barzal s Mattem Martinem. Začátek třetí třetiny ale patřil Tampě Bay a ve 47. minutě už platilo skóre 3:2. Po přihrávce Paláta, který má v play off bilanci 3+4, převzal Point puk ve středním pásmu a prosadil se i proti přesile střelou z pravého kruhu. O chvíli později snížil z opačné strany Tyler Johnson.

"Kluci dali všechno do toho, aby se dostali až sem a občas se pak stane, že si vyberou slabší chvilku, jak se stalo ve druhé třetině. Byla mizerná. A když hrajete špatně, neodráží se k vám puky," řekl trenér Tampy Bay Jon Cooper. "Po druhé třetině jsme vypadali zlomeně, proto jsem hrdý na to, jak jsme se zvedli. Dokonce moc nechybělo, abychom vyrovnali. Jeden zásah nás dělil od toho, abychom zápas protáhli," dodal.

Jeho svěřenci byli v závěrečných sekundách blízko k vyrovnání. Obránce Ryan McDonagh oklamal povedeným manévrem Brocka Nelsona i gólmana Semjona Varlamova, kterého ale na brankové čáře zastoupil Ryan Pulock a zachránil tým od jistého gólu.

"McDonagh udělal krásnou otočku a najednou měl před sebou odkrytou branku. Snažil jsem se zabrat co nejvíce místa a trefil mě. Když jsem poté uslyšel závěrečnou sirénu a kluci na mě naskákali, byl to příjemný pocit," uvedl Pulock. "Máte radost, když dáte gól, ale když zachráníte zápas takovým způsobem a vyhrajete, je to také úžasný pocit," dodal.

Pulockův zákrok měl velký ohlas i mezi jeho spoluhráči. "Nikdo ani nedýchal, když (McDonagh) vystřelil. Myslel jsem si, že puk projde do branky, a potom přišel zázračný zákrok Pulleyho. Na tohle nikdy nezapomenu," uvedl Barzal, který skóroval v šesti z posledních osmi zápasů. "Zachránil nám zápas, výhru. To byl ohromný, mimořádný zákrok," doplnil Bailey.

Tampa Bay přitom začala aktivně, ještě ve 23. minutě měla střeleckou převahu 17:4, ale ve zbytku prostřední třetiny dominovali Islanders a tuto statistiku otočili na 21:20. Převahu vyjádřili i třemi góly.

"Začali jsme prohrávat souboje. Nebojovali jsme jako obvykle a s takovou hrou nemůžeme vyhrávat. Ale Islanders si zaslouží pochvalu za to, jak ve druhé třetině hráli. Dokázali využít toho, že jsou nahoře a kontrolovali zápas. Sice jsme ve třetí třetině přidali, ale už bylo trochu pozdě," řekl Johnson. "Teď je to série na dva vítězné zápasy a musíme se koukat dopředu. S tímhle utkáním už nic neuděláme, pokusíme se ale poučit z chyb a budeme hrát celých šedesát minut," podotkl.

Semifinále play off NHL - 4. zápas:

NY Islanders - Tampa Bay 3:2 (0:0, 3:0, 0:2)

Branky: 26. Josh Bailey, 34. Barzal, 38. M. Martin - 44. B. Point (Palát), 47. T. Johnson. Střely na branku: 30:30. Diváci: 12.978 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. M. Martin, 2. Josh Bailey, 3. Varlamov (všichni NY Islanders). Stav série: 2:2.