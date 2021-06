Tampa srovnala sérii s Islanders, Rutta a Palát přispěli gólem

Útočník Ondřej Palát a obránce Jan Rutta pomohli v semifinále NHL gólem k výhře hokejistů Tampy Bay 4:2 nad New York Islanders. Obhájce Stanleyova poháru díky trefám českých hráčů odskočil v utkání z 1:1 na 3:1 a vítězstvím vyrovnal stav série na 1:1. Palát skóroval po šňůře osmi zápasů bez branky a Rutta se gólově prosadil dokonce poprvé od prosince 2019.

Skóre otevřel v deváté minutě Brayden Point, který po nezištné přihrávce Nikity Kučerova zpoza branky dal už desátý gól v play off. Nejlepší střelec letošní vyřazovací části byl ve svém dalším střídání vyloučen za střet s brankářem Semjonem Varlamovem, jehož jen po zbytek první třetiny nahradil Ilja Sorokin, a Brock Nelson v přesilové hře vyrovnal.

"Především jsem byl moc rád, že se Varly vrátil do zápasu a zvládl ho dochytat. Nechcete nikoho zranit," podotkl Point, jehož před kolizí přistrčil obránce Islanders Adam Pelech. "Seběhlo se to rychle, nechci nikoho obviňovat. Jsem hlavně rád, že jsou všichni v pořádku, protože takové střety nevidíte rádi," dodal.

Další změnu skóre obstaral ve 34. minutě Palát, jehož Kučerov našel volného mezi kruhy. Český útočník překonal Varlamova i s pomocí tyčky. Trenér Islanders Barry Trotz se zlobil, že Palátův gól neměl platil, protože Tampa Bay hrála v šesti, a opakované záběry mu daly za pravdu.

Dave Mishkin calls Ondrej Palat's goal to make it 2-1 Lightning, big time setup by Kucherov #GoBolts #TBLvsNYI #StanleyCup pic.twitter.com/yvsonHh0pP — Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) June 16, 2021

"Líbilo se mi, že jsme první dvě třetiny hráli velmi dobře. Věděli jsme, že po nás po minulé prohře půjdou a vyrovnali jsme se jim. Ten druhý gól nám ale ublížil. Všichni víme, že měli na ledě více hráčů. Bylo jich snad sedm. Je zklamání, že to rozhodčí neviděli," řekl Trotz. "Nevšimli si toho, i takový je hokej. To se stává a nic s tím nemůžeme dělat. Musíme to přejít a soustředit se na další zápas," řekl smířlivě útočník Islanders Matt Martin.

Rutta, který byl v předchozím utkání při prohře 1:2 na ledě u obou inkasovaných gólů, přidal třetí gól na začátku třetí třetiny. Český obránce se prosadil střelou od modré čáry, která zapadla do horního rohu branky, a připsal si první bod v letošním play off. V základní části nasbíral Rutta osm přihrávek.

Rutta scores from DEEP for his 1st career playoff goal! 🥳 pic.twitter.com/diHXfd86yE — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) June 16, 2021

Další zadák Victor Hedman zvýšil v přesilové hře na 4:1. "Je ohromné, že se na výhře podíleli gólově i obránci," těšilo Hedmana. "Do prvního zápasu s Islanders nikdo nezmiňoval, že jsme ještě v letošním play off neskórovali a po prohře se najednou všude psalo a mluvilo, že týmu chybí góly beků. Chtěli jsme to změnit a nemohli jsme to ukončit lépe. Roots trefil horní roh parádně," pochválil elitní obránce Ruttu.

Hedman se prosadil po další přihrávce Kučerova, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Ruský útočník si třemi asistencemi upevnil vedení v produktivitě play off (5+17). Poslední slovo měl v 57. minutě z dorážky Mathew Barzal.

Tampa Bay opět potvrdila, že se dokáže oklepat z porážky. Od úvodního kola play off v roce 2019 neprohrála dvakrát za sebou. "Máme v kabině výborné lídry, kteří udržují tým správně nastavený. Nelétáme vysoko po výhrách, nejsme dole po porážkách. Ani teď se nemůžeme radovat, vyhráli jsme jen jeden zápas. Ještě to bude těžká a dlouhá série," prohlásil Point.

Semifinále play off NHL - 2. zápas:

Tampa Bay - NY Islanders 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Branky: 9. B. Point, 34. Palát, 43. Rutta, 50. Hedman - 14. B. Nelson, 57. Barzal. Střely na branku: 33:26. Diváci: 14.771 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Vasilevskij, 3. Hedman (všichni Tampa Bay). Stav série: 1:1.