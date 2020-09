Tampa už ve finále Stanley Cupu vede, Palát se podepsal pod tři góly Lightning

Hokejisté Tampy Bay porazili ve třetím finále play off NHL Dallas 5:2 a druhou výhrou po sobě obrátili stav série na 2:1. K triumfu Lightning přispěl gólem a asistencí útočník Ondřej Palát a nahrávkou bek Jan Rutta.

Tři body (1+2) zaznamenal švédský obránce Victor Hedman zvolený první hvězdou zápasu. Finále se hraje kvůli pandemii koronaviru v Edmontonu bez diváků.

Za Lightning nastoupil poprvé od 25. února kapitán Steven Stamkos, naopak Stars opět chyběl zraněný útočník Radek Faksa.

Tampa Bay otevřela skóre v šesté minutě. Palát dostal na útočné modré pod tlak beka Mira Heiskanena, který zadovkou nechtěně vyzval Nikitu Kučerova do samostatného úniku. Nejproduktivnější hráč letošních vyřazovacích bojů nabídnutou šancí nepohrdl.

O 85 vteřin později oslavil Stamkos návrat na led gólem. U hrazení se vyhnul Esu Lindellovi, nabruslil si před branku a zavěsil do horního růžku. Druhou asistenci si připsal Rutta.

"Byl to úžasný zážitek, který jsem sdílel se spoluhráči. Naskočit do zápasu a něco v něm udělat by ještě před měsícem asi ani nebylo možné. Bylo skvělé podílet se na takové výhře. Měl jsem velkou radost, že jsem mohl přispět, i když jsem toho moc neodehrál," řekl na tiskové konferenci Stamkos. Třicetiletý Kanaďan strávil na ledě pouze dvě minuty a 47 sekund, od druhé třetiny zůstal na střídačce. Jeho start v dalším zápase je nejistý.

Hráči Stars snížili ve 12. minutě v oslabení. Roope Hintz přihrál od mantinelu zadovkou Jasonu Dickinsovi, který pohotovou ranou z kruhu překonal Andreje Vasilevského.

Floridské mužstvo definitivně rozhodlo ve druhé části. Ihned na jejím začátku si Lightning vzali díky využité přesilovce dvougólový náskok zpět. Anthony Cirelli v pádu přistrčil puk Hedmanovi, jenž se z prostoru mezi kruhy nemýlil a využil přesilovku. Druhá asistence připadla Palátovi.

Hedman se stal třetím obráncem v historii NHL, který v jednom play off překonal hranici 10 tref. Před ním to dokázali pouze Paul Coffey z Edmontonu v roce 1985 (12 branek) a o devět let později Brian Leetch z New York Rangers (11).

"Rád přispívám v útoku. Jak ale řekl posledně 'Kuch' (Kučerov), nejsme tu od osobních statistik. Jsme tu kvůli jediné věci a tou je vyhrát Stanley Cup," prohlásil devětadvacetiletý Hedman.

V 33. minutě Hedman vyslal Kučerova do přečíslení dvou na jednoho, které vyřešil přihrávkou na zakončujícího Braydena Pointa. Kučerov zaznamenal 23. asistenci v letošním play off, což se naposledy povedlo Leetchovi v roce 1994. Ruský útočník zároveň zaokrouhlil počet bodů na 30. Point se zase 11. gólem osamostatnil v čele nejlepších kanonýrů.

Stejně jako úvod vyšel Tampě Bay i závěr druhé dvacetiminutovky. K odraženému puku před brankovištěm se nejrychleji dostal Palát, jenž bekhendem zvýšil na 5:1. Rodák z Frýdku-Místku skóroval v letošních vyřazovacích bojích podesáté a mezi střelci se dělí o druhou příčku.

Do třetí třetiny místo gólmana Antona Chudobina zasáhl Jake Oettinger. Texaský tým zkorigoval stav ve 47. minutě zásluhou Heiskanena. "Ve druhé třetině jsme polevili. V příštím zápase je musíme zase přehrávat, vrhneme se na ně a sérii srovnáme," uvedl zadák Dallasu John Klingberg.

Čtvrtý duel je na programu v noci z pátka na sobotu od 2:00 SELČ.

Finále Stanleyova poháru v Edmontonu - 3. zápas:

Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Dickinson (Hintz), 47. Heiskanen (Pavelski, Cogliano) - 6. Kučerov, 7. Stamkos (Hedman, Rutta), 21. Hedman (Cirelli, Palát), 33. Point (Kučerov, Hedman), 39. Palát (Point, Shattenkirk). Rozhdčí: McCauley, O'Rourke - MacPherson, Cherrey. Vyloučení: 8:8, navíc Benn (Dallas), Rutta a Maroon (oba Tampa Bay) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 24:32. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Point, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay). Stav série: 1:2.

Sestavy:

Dallas: Chudobin (41. Oettinger) - J. Klingberg, Lindell, Heiskanen, Oleksiak, Sekera, Hanley - Radulov, Seguin, Jamie Benn - Gurjanov, Pavelski, Janmark - Perry, Hintz, Kiviranta - Caamano, Dickinson, Cogliano. Trenér: Rick Bowness.

Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, Černák, Sergačov, Shattenkirk, McDonagh - Kučerov, Point, Palát - T. Johnson, Cirelli, Killorn - Coleman, Gourde, Goodrow - Stamkos, Paquette, Maroon. Trenér: Jon Cooper.