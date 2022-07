Tampa o mě nestála, říká Palát. Její nabídka se ani nedala zvážit

Už s týdenním předstihem před otevřením trhu s volnými hráči hokejový útočník Ondřej Palát věděl, že nebude pokračovat v angažmá v Tampě Bay, se kterou dvakrát získal Stanleyův pohár a letos postoupil do finále play off NHL. Vedení Lightning mu totiž předložilo nabídku smlouvy, kterou nemohl přijmout.

Ve čtvrtek se domluvil na spolupráci s New Jersey a do nového působiště se již těší. Jednatřicetiletý český reprezentant věří, že Devils mají před sebou úspěšnou budoucnost.

"Jasno, že v Tampě skončím, bylo asi týden před otevřením trhu. Dostal jsem nabídku, jen jednu, a ta nebyla vůbec dobrá. Nedala se ani zvážit. Takže z toho jsem pochopil, že Tampa mě nechce a chce jít jinou cestou. Chce podepsat mladší hráče, což chápu. Je to byznys a tak jsem to bral," uvedl Palát v nahrávce agentury Sport Invest, jež ho zastupuje.

Odchovanec Frýdku-Místku, který celou dosavadní kariéru v NHL spojil s Tampou Bay, musel čekat do středy, kdy se otevřel trh s volnými hráči. "Musím přiznat, že trošku nervózní jsem byl, protože na trhu s volnými hráči jsem byl poprvé a nevěděl jsem, co čekat. Je to ale byznys a občas se to stává. Byl jsem dlouho v jednom týmu a najednou nevěděl, kde skončím," řekl Palát.

Nakonec podepsal pětiletou smlouvu na 30 milionů dolarů (zhruba 730 milionů korun) s New Jersey. "Jsem hodně spokojený. Vždy je super, když podepíšete smlouvu na tak dlouho. Máte alespoň jistotu, že v týmu zůstanete," podotkl Palát.

Zájem o jeho služby projevilo více klubů, o možnosti zamířit do Devils měl ale informace již před otevřením trhu. "Pak zbylo jen několik týmů, které by byly schopné mi dát pětiletý kontrakt a New Jersey se k tomu postavilo tak, že mi vyšlo vstříc. Rozhodl jsem se pro ně i proto, že mají mladý a perspektivní tým. Jen potřebují trochu starší zkušenější hráče, kteří by to doplnili," vysvětlil Palát.

Že se rozhodl správně, jej utvrdil i rozhovor s generálním manažerem Tomem Fitzgeraldem, mluvil i s českou klubovou legendou Patrikem Eliášem nebo slovenským reprezentantem Tomášem Tatarem. "Cítil jsem, že mě vážně chtějí a potřebují. Tom Fitzerald mi řekl, jaké mají s týmem plány a všechno dávalo smysl," uvedl Palát.

Účastník olympijských her v Soči 2014, který startoval o dva roky později na Světovém poháru a také na mistrovství světa 2019, se připravuje na velkou životní změnu. "Jdu z Floridy do zimy, do velkého města. Na předměstí New Yorku, takže si budu muset já i rodina zvyknout. Je to ale naše práce a věřím, že si najdeme pěkné místo, kde budeme všichni spokojeni," řekl Palát.

V New Jersey se mine s krajanem Pavlem Zachou, který byl vyměněn do Bostonu, stejně jako v Tampě Bayse ale může těšit na české a slovenské spoluhráče. Devils v létě získali brankáře Vítka Vaněčka, v klubu působí Slovák Tatar, jako dvojku letošního draftu New Jersey získalo slovenského beka Šimona Nemce. "Mrzí mě, že se minu s Pavlem Zachou. Pořád jsou tam ale další kluci, se kterými si budu moct česky pokecat nebo zajít na večeř. To je vždy fajn," uvedl Palát.

Poté, co vyřešil svou hokejovou budoucnost, se těší na dovolenou. "Poslední dva týdny to byla nálož. Prohrajete finále a hned jdete na trh s volnými hráči, takže nevíte, co s vámi bude. Těšíme se na chvilku volna a odpočinku," přiznal. Potom se s manželkou chystá na pár dní do New Yorku. "Abychom se podívali na školky pro malou a na bydlení. Začátkem srpna pak začnu v Ostravě trénovat," dodal Palát.