Tampa Bay začala obhajobu výhrou, jedenáct Gudasových srážek Floridě nestačilo

Hokejisté Tampy Bay vykročili v play-off NHL za obhajobou Stanleyova poháru výhrou 5:4 na ledě Floridy. První bod v sérii získali i Minnesota, která zdolala Vegas 1:0 v prodloužení, a Islanders za vítězství 4:3 v prodloužení v Pittsburghu. Žádný z českých hráčů se v nedělním programu bodově neprosadil.

Ze strany na stranu se přelévalo vedení na Floridě, která sice při vlastní přesilové hře inkasovala v osmé minutě jako první, ale ještě v úvodní třetině otočila na 2:1. V prostřední části překlopil skóre dvěma góly v početní převaze Nikita Kučerov, který vynechal po operaci kyčle celou základní část.

"Byl jsem nadšený, že zase můžu hrát. Čekal jsem dlouho, než nastane tahle chvíle," uvedl Kučerov, který hrál zápas poprvé od 28. září. Operaci podstoupil v prosinci. "Nevěděl jsem, co můžu očekávat. Dával jsem si dílčí cíle jako mít dobré první střídání, možná se s někým srazit. Od toho jsem se chtěl odpíchnout. Ale nová kyčel je nová kyčel. Je to jiné, ale cítil jsem se dobře," dodal.

Domácí Florida kontrovala na začátku třetí části dvěma trefami. Závěr ale patřil Braydenu Pointovi, který v 53. minutě vyrovnal a prodloužení odvrátil v čase 58:46 z úniku. Vítězné akci předcházel blok Ryana McDonagha. "A ještě měl sílu poté vstát a vyslat mě do sóla. Obdivuhodné," ocenil Point spoluhráče. "Věděl jsem, že jejich obránce střílel a že mám proto čas i prostor na zakončení. Šel jsem do (bekhendové) kličky a klaplo to," těšilo ho.

Trenér Floridy Joel Quenneville označil za rozdílový faktor zápasu přesilové hry, ve kterých Tampa dala tři branky a udeřila i v oslabení. "Hra pět na pět byla O. K., ale speciální formace utkání rozhodly a ještě vstřelily po pěkné akci vítězný gól. Byli jsme v útočném pásmu, ale puk skončil během chvilky v naší síti. Každé střídání je proti nim klíčové, protože jsou schopni dát branku z ničeho. To jsou věci, ze kterých se chceme poučit a zlepšit," řekl kouč.

Ondřej Palát, který loni pomohl Tampě Bay k triumfu jedenácti góly a osmnácti body, vyšel naprázdno. Jeho spoluhráč Jan Rutta odehrál v obraně deset minut. Floridský Radko Gudas měl jedenáct hitů, což bylo jednoznačně nejvíc ze všech.

V hale Vegas padl jediný gól v 64. minutě. Domácí sice v obranném pásmu vyhráli vhazování, ale puk ztratili a z mezikruží se prosadil Joel Eriksson Ek i s pomocí teče blokujícího Aleca Martineze. Gólman Minnesoty Cam Talbot kryl 42 střel a zaznamenal pátou nulu v play-off. Na druhé straně si připsal Marc-Andre Fleury 29 zásahů.

"Hrálo nám do karet, že skóre zůstávalo dlouho bezbrankové. V první třetině jsme se sice dostali pod tlak, ale věděli jsme, že do nás půjdou od úvodní minuty. Postupně jsme se osmělovali a měli své šance, ale Fleury byl neuvěřitelný. Oba týmy odehrály skvělý zápas a my byli šťastnější," uvedl Talbot, jehož domácí zasypali v úvodní třetině 19 střelami. "Hráli jsme od začátku velmi dobře, zejména prvních 25, 30 minut. Chyběl nám jen gól," litoval kapitán Vegas Mark Stone.

Vegas nastoupili bez svého nejlepšího střelce v základní části Maxe Paciorettyho. Do sestavy se naopak vrátil Tomáš Nosek, který kvůli zranění nehrál od 24. dubna.

Pittsburgh od osmé minuty prohrával, ale už na začátku druhé třetiny jeho kapitán Sidney Crosby dostal tým do vedení 2:1. Kanadský útočník si tím připsal 190. bod v play-off a v historii produktivity vyřazovací části se vyrovnal sedmému Brettu Hullovi.

"Měli jsme pak skvělé šance zvýšit, ale nepovedlo se," mrzelo Crosbyho. I kouč Islanders Barry Trotz uznal, že šlo o klíčovou pasáž. "Ustáli jsme to a byl jsem rád, že jsme po dvou třetinách prohrávali jen 1:2. Vyrovnávací gól na začátku třetí části nás poté nakopl," řekl.

Jeho svěřenci se ujali v 56. minutě vedení 3:2, ale radovali se z něj jen 31 sekund. Další gól padl až v 77. minutě, svým druhým gólem v utkání rozhodl Kyle Palmieri o výhře Islanders. Zdatně mu sekundoval Jean-Gabriel Pageau, jenž vstřelil gól a další dva připravil. O první bod v sérii se zasloužil také brankář Ilja Sorokin, zastoupil zraněnou jedničku Semjona Varlamova a kryl 39 střel.

Hokejisté Vancouveru smazali v dohrávaném utkání základní části ve třetí třetině manko 1:5, ale nakonec Calgary podlehli 5:6 v prodloužení. O výhře hostů, za něž nastoupil poprvé od 1. března Dominik Simon, rozhodl v 64. Elias Lindholm.

Výsledky NHL, 1. kolo play-off:

Východní divize - 1. zápas:

Pittsburgh - NY Islanders 3:4 v prodl. (1:1, 1:0, 1:2 - 0:1)

Branky: 12. F. Gaudreau, 24. Crosby, 57. Kapanen - 8. a 77. Palmieri, 44. Pageau, 56. B. Nelson. Střely na branku: 42:41. Diváci: 4672 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Palmieri, 2. Pageau (oba NY Islanders), 3. Crosby (Pittsburgh).

Centrální divize - 1. zápas:

Florida - Tampa Bay 4:5 (2:1, 0:2, 2:2)

Branky: 10. Barkov, 17. Verhaeghe, 42. Huberdeau, 45. Tippett - 25. a 35. Kučerov, 53. a 59. B. Point, 8. Coleman. Střely na branku: 39:40. Diváci: 9646 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. B. Point (Tampa Bay), 2. Huberdeau (Florida), 3. Kučerov (Tampa Bay).

Západní divize - 1. zápas:

Vegas - Minnesota 0:1 v prodl.

Branka: 64. Eriksson Ek. Střely na branku: 42:30. Diváci: 8683 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek (Minnesota), 2. M.-A. Fleury (Vegas), 3. Talbot (Minnesota).

Základní část:

Vancouver - Calgary 5:6 v prodl. (0:1, 1:4, 4:0 - 0:1)

Branky: 48. a 58. Boeser, 34. Hamonic, 43. Graovac, 52. J.T. Miller - 29. a 35. Mangiapane, 10. Leivo, 26. Lucic, 28. M. Tkachuk, 64. E. Lindholm. Střely na branku: 35:36. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Boeser (Vancouver), 2. Mangiapane (Calgary), 3. Q. Hughes (Vancouver).