Rutta se trefil od modré a Palát servíroval před prázdnou. Tampa je krok od obhajoby

Hokejisté Tampy Bay porazili Montreal ve třetím finálovém utkání play off NHL 6:3 a jediná výhra je dělí od obhajoby Stanleyova poháru.

K vedení 3:0 v sérii přispěli gólem obránce Jan Rutta a dvěma asistencemi Ondřej Palát. Za vítězný celek se dvakrát trefila první hvězda zápasu Tyler Johnson, po dvou bodech za branku a nahrávku zaznamenali rovněž Victor Hedman a Nikita Kučerov.

Lightning stačilo na první branku pouze 112 sekund od úvodního buly. Palát přihrál na opačnou stranu Ruttovi, jehož střela od hrazení zapadla do horního růžku Priceho branky.

O 95 vteřin později propálil domácího brankáře ranou v přesilové hře Hedman. Stejně jako Rutta i švédský bek skóroval v tomto play off podruhé.

Útočník Montrealu Caufield následně trefil tyč. Ve 12. minutě se "Habs" dočkali po Danaultově střele z levého kruhu. Kanadský centr se v letošní vyřazovací části radoval z premiérového zásahu.

Také v prvních čtyřech minutách prostředního dějství floridský celek dvakrát udeřil. Nejprve Černák pasem přes dvě třetiny našel na modré Paláta, který nahrál před branku na zakončujícího Kučerova. Palát si vylepšil bilanci v těchto vyřazovacích bojích na 13 bodů (5+8), lídr kanadského bodování Kučerov na 32 bodů (8+24).

Poté se Josephova střela odrazila k Johnsonovi a ten bekhendem zvýšil na 4:1. "Vstupy do jednotlivých třetin pro nás byly strašně důležité. Dát na začátku prvních dvou třetin dva góly je obrovské povzbuzení pro tým. Naopak pro ně to bylo hrozně těžké. Jedině dobře, že máme takhle dobré vstupy do třetin," řekl Rutta na on-line tiskové konferenci. Černák pak nastřelil tyčku. V 39. minutě se domácí útočník Suzuki prosadil ranou z úhlu.

V závěrečné třetině orazítkoval brankovou konstrukci hostující útočník Maroon. V 56. minutě Johnson vystihl Gustafssonovu rozehrávku a nadvakrát překonal Priceho. "Mám nesmírnou radost z výhry, ale snad ještě větší mám z Tylera Johnsona," prohlásil trenér Tampy Bay Jon Cooper.

V historii vyřazovacích bojů NHL pouze čtyřikrát dokázal některý z týmů otočit stav série z 0:3 na 4:3, naposledy v roce 2014. Ve finále se to povedlo pouze Torontu v roce 1942 proti Detroitu. Čtvrtý duel je na programu v noci z neděle na pondělí od 2:00 SELČ opět v Bell Centre.

"Nemáme na výběr. Celou sezonu překonáváme nepřízeň osudu a teď jsme zahnaní do kouta. Musíme začít předvádět to nejlepší, co v nás je," uvedl gólman Canadiens Carey Price

Rutta s Palátem by se mohli vyrovnat s dvěma prsteny za triumf ve Stanleyově poháru Jaromíru Jágrovi, Robertu Holíkovi, Patriku Eliášovi, Petrovi Sýkorovi, Dominiku Haškovi a Michalu Rozsívalu. Rekordmany mezi českými šampiony jsou trojnásobní vítězové Jaroslav Pouzar a Jiří Hrdina.

Dvakrát za sebou se podařilo zvítězit dosud jen v letech 1984 a 1985 Pouzarovi s Edmontonem a Jágrovi a Hrdinovi v letech 1991 a 1992 s Pittsburghem.

V širším kádru kanadského mužstva je forvard Michael Frolík, ale v případě triumfu Montrealu by se počítal mezi vítěze jen v případě, že by na rozdíl od dosavadního průběhu vyřazovacích bojů zasáhl do finálové série.

"Bolts" jsou blízko třetímu Stanley Cupu. První vybojovali v roce 2004, druhý loni v září proti Dallasu. Dvě prvenství po sobě naposledy získal Pittsburgh v letech 2016 a 2017.

Canadiens, kterým se po šesti utkáních zmeškaných kvůli nákaze koronavirem vrátil na lavičku trenér Dominique Ducharme, jsou ve finále poprvé od roku 1993, kdy nejcennější hokejovou trofej vybojovali počtyřiadvacáté v historii. V tomto ohledu jsou suverénně nejlepší.

Finále play off NHL - 3. zápas:

Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 3:6 (1:2, 1:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 12. Danault (Weber), 39. Suzuki (Petry, Caufield), 56. Perry (Gallagher, Chiarot) - 2. Rutta (Palát, Hedman), 4. Hedman (Kučerov, Cirelli), 22. Kučerov (Palát, Černák), 24. T. Johnson (M. Joseph, Savard), 56. T. Johnson, 57. Coleman (Goodrow). Rozhodčí: Dwyer, Charron - Cherrey, Murchison. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Střely na branku: 35:30. Diváci: 3500 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. T. Johnson, 2. Kučerov, 3. Hedman (všichni Tampa Bay). Stav série: 0:3.

Sestavy:

Montreal: Price - Weber, Chiarot, Petry, Edmundson, Gustafsson, Merrill - Gallagher, Danault, Lehkonen - Caufield, Suzuki, Toffoli - J. Anderson, Kotkaniemi, Byron - Perry, E. Staal, Armia. Trenér: Dominique Ducharme.

Tampa Bay: Vasilevskij - Rutta, Hedman, Černák, McDonagh, Savard, Sergačov - Kučerov, Point, Palát - Stamkos, Cirelli, Colton - Coleman, Gourde, Goodrow - M. Joseph, T. Johnson, Maroon. Trenér: Jon Cooper.