Tampa Bay opět udolala Carolinu, Mrázek stále čeká na první start v letošním play off

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena pozastaví prodej koncesí na těžbu zemního plynu a ropy v Arktické národní přírodní rezervaci. Přerušení potrvá do doby, než úřady prozkoumají dopad těžby na životní prostředí. S odvoláním na oznámení amerického ministerstva vnitra o tom informovala agentura Reuters.

Těžba v netknuté aljašské přírodě nebyla po desetiletí povolena, v roce 2017 však zrušení tohoto zákazu prosadila Republikánská strana. To po nich dlouhodobě požadovali zákonodárci z Aljašky, podle nichž by přinesly výzkum a případná těžba do státu práci a peníze. Prodej koncesí pak následně v posledních dnech své vlády zahájila letos v lednu administrativa předchozího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Biden se již v předvolební kampani zavázal, že těžbě zamezí.