Tampa a Islanders postupují, Minnesota srovnala sérii s Vegas na 3:3

Hokejisté Tampy Bay porazili v šestém zápase série prvního kola play off NHL Floridu 4:0 a postoupili do čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku soutěže se po výhře 5:3 nad Pittsburghem podívají také hráči New York Islanders. Minnesota zdolala Vegas 3:0 a srovnala stav série na 3:3. Češi ve středečním programu nebodovali.

Hráči Tampy Bay rozložili své branky do všech tří třetin a zajistili si druhý postup mezi nejlepších osm týmů soutěže za sebou. Hlavní podíl na výhře Lightning měl bezchybný brankář Andrej Vasilevskij, který kryl všech 29 střel Floridy a poprvé v letošním play off vychytal čisté konto. Skóre zápasu otevřel v sedmé minutě Patrick Maroon, který z bezprostřední blízkosti překonal brankáře Panthers Spencera Knighta. Na rozdíl dvou branek zvýšil ve druhé části Steven Stamkos a rozhodující třetí branku vstřelil pět a půl minuty před koncem základní hrací doby Brayden Point. Definitivní podobu výsledku dal trefou do prázdné branky Alexander Killorn. Postup si zajistili také hokejisté New York Islanders, kteří zdolali vítěze základní části Východní divize Pittsburgh 4:2 na zápasy. Šestý duel rozhodli Islanders třemi góly mezi 29. a 32. minutou zápasu. Dvakrát se trefil útočník Brock Nelson.