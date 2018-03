Takový gól vás donutí žasnout. NHL se klaní Crosbymu, v prodloužení rozhodl fenomenální trefou

před 27 minutami

Opět se o něm mluví. Sidney Crosby ukázal extratřídu a duel proti New Jersey rozhodl famózním baseballovým zásahem.

Pittsburgh - Trojnásobný vítěz Stanley Cupu Sidney Crosby spektakulárním gólem rozhodl o výhře Pittsburghu 4:3 v prodloužení nad New Jersey.

Lídr Penguins při přečíslení dvou na jednoho zvolil střelu, která skončila na tyči, ale odražený puk šikovným zakončením ze vzduchu usměrnil do branky Devils. Dvojnásobný olympijský vítěz se střelou ze vzduchu prosadil už před osmi dny proti Montrealu.

"Už jsem ho to viděl několikrát předvést, takže mě nepřekvapil," komentoval Crosbyho "baseballový" zásah trenér Pittsburghu Mike Sullivan.

"Donutí vás žasnout," řekl zadák Penguins Brian Dumoulin. "Je to jednoduché. Pouze jeden hráč v celé NHL tohle umí a naneštěstí pro nás je to Crosby," povzdechl si gólman New Jersey Keith Kinkaid. Útočník Devils Pavel Zacha vyšel po třech zápasech bodově naprázdno. Utkání z pozice čárového rozhodčí řídil Libor Suchánek.