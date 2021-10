Tak zase nic. Vejmelka chytal v NHL už pátý zápas, na první výhru ale stále čeká

Brankář Karel Vejmelka nezabránil v NHL prohře Arizony 3:5 v duelu s Floridou. Vejmelka po prvním dějství nahradil zraněného Cartera Huttona a za dvě odchytané třetiny inkasoval tři branky z 29 střel. V sedmi pondělních zápasech nebodoval žádný z českých hokejistů.

Hokejisté Floridy v nové sezoně ještě nezaváhali, vyhráli všech šest zápasů a drží se v čele soutěže. Vítěznou brankou a asistencí u třetího gólu Panthers pomohl k pondělnímu triumfu Jonathan Huberdeau. Obránce floridského celku Radko Gudas odehrál přes 17 minut.

"Na začátku ročníku se cítíme dobře. Víme, jak dobrý tým máme, a cítíme se sebejistí. Musíme prostě jít zápas od zápasu a pokračovat v našich výkonech," řekl Frank Vatrano, který ve 26. minutě jako první překonal Vejmelku a poslal Floridu do vedení 2:1.

Vejmelka v první sezoně v NHL naskočil již do pátého zápasu, na první výhru v dresu Coyotes ale stále čeká. Arizona v šesti utkáních získala jediný bod za prohru s Buffalem 1:2 po samostatných nájezdech a je na chvostu tabulky. První vítězství a první kanadský bod vyhlíží po návratu do NHL z Dynama Moskva také útočník Coyotes Dmitrij Jaškin. Osmadvacetiletý křídelní hráč odehrál proti Panthers bezmála 18 minut a třikrát ohrozil brankáře Spencera Knighta.

Po výhře 4:1 nad Torontem zůstává stoprocentní také Carolina. Poprvé proti svému bývalému týmu se představil brankář Hurricanes Frederik Andersen. Dánský gólman kryl 24 střel a i přes brzkou inkasovanou branku z hole Austona Matthewse byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

"Nejtěžší bylo nemyslet na to, co udělají. Tím, že většinu hráčů Toronta znám dlouho, občas jsem začal přemýšlet, co by mohlo přijít. Bylo psychicky náročné vypnout a nesnažit se analyzovat každou jejich akci," vysvětloval Andersen.

Carolina na Matthewsovu první trefu v sezoně zareagovala ve druhé třetině. Hurricanes díky gólům Sebastiana Aha, Steva Lorentze a Nina Niederreitera otočili nepříznivý vývoj a konečnou podobu výsledku dal minutu před koncem zápasu trefou do odkryté branky Andrej Svečnikov.

Útočníci Maple Leafs Ondřej Kaše a David Kämpf vyšli naprázdno. Za více než 16 minut na ledě nebodoval ani Martin Nečas z Caroliny. Brankář Toronta Petr Mrázek zůstal kvůli zranění třísel mimo sestavu.

Bez porážky jsou také hokejisté St. Louis, kteří v pondělí porazili Los Angeles 3:0. Blues o pátém vítězství rozhodli v závěrečné třetině, kdy vstřelili všechny tři branky.

Teprve podruhé po návratu do Columbusu nebodoval Jakub Voráček. Český tvůrce hry si v prvních pěti zápasech připsal pět asistencí, proti Dallasu se ale na žádné brance nepodílel. Blue Jackets si i bez jeho přispění došli pro jednoznačnou výhru 4:1 a ve Východní konferenci se posunuli na sedmé místo.

Hlavní podíl na vítězství Columbusu měl brankář Elvis Merzlikins, který kryl 31 střel a připsal si čtvrtou výhru v sezoně. "Mám cíle, kterých nemohu dosáhnout sám. Potřebuji pomoc od spoluhráčů, ale také od Matisse (Kivleniekse)," jmenoval Merzlikins bývalého parťáka z branky Blue Jackets, jemuž sezonu věnoval. Kivlenieks v létě podlehl zraněním způsobeným při nehodě se zábavní pyrotechnikou.

První branku v NHL vstřelil osmadvacetiletý Švýcar Grégory Hofmann. Úřadující švýcarský mistr, který strávil předchozí dvě sezony v Zugu, v 31. minutě využil dobré práce Olivera Bjorkstranda při napadání a poslal Columbus do vedení 2:0.

Washington přestřílel Ottawu 7:5 a posunul se na třetí místo Východní konference. Pět branek Capitals si mezi sebe rozdělili T. J. Oshie a Alexandr Ovečkin. Americký útočník zaznamenal pátý hattrick v NHL, ruský kanonýr se prosadil dvakrát. Z pátého místa historických tabulek ztrácí Ovečkin se 737 góly pouhé čtyři na čtvrtého Bretta Hulla.

"Dnešní zápas musel diváky bavit. Spousta branek a pro nás dva body, díky kterým se posuneme tabulkou vzhůru," komentoval přestřelku Ovečkin. "T. J. dnes na ledě létal. Pokaždé, když byl u puku a dostal se do zakončení, hrozilo soupeři obrovské nebezpečí. Jsem rád, že dal hattrick," dodal šestatřicetiletý Rus.

Poprvé v NHL vstřelil tři branky útočník Ottawy Drake Batherson, třetí prohru Senators za sebou ale neodvrátil.

Překvapivě vysoko se po minulé nevydařené sezoně drží Buffalo. Sabres porazili obhájce titulu z Tampy 4:1 a posunuli se na čtvrtou příčku Východní konference. Lightning prohráli poslední tři duely a jsou až třináctí.

Výsledky NHL:

Florida - Arizona 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Branky: 20. J. Thornton, 26. Vatrano, 31. Ekblad, 47. Huberdeau, 60. Duclair - 18. Keller, 52. L. O'Brien, 53. Kessel. Střely na branku: 41:21. Vejmelka odchytal za Arizonu 39 minut a 8 sekund, inkasoval tři branky z 29 střel a úspěšnost zákroků měl 89,7 procenta. Diváci: 13.943. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Montour, 3. J. Thornton (všichni Florida).

St. Louis - Los Angeles 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky: 44. a 56. Tarasenko, 59. Perron. Střely na branku: 35:34. Diváci: 16.055. Hvězdy zápasu: 1. Tarasenko, 2. Husso, 3. Thomas (všichni St. Louis).

Buffalo - Tampa Bay 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)

Branky: 2. a 58. V. Olofsson, 40. Caggiula, 45. Hinostroza, 55. Hägg - 19. Killorn. Střely na branku: 25:36. Diváci: 7417. Hvězdy zápasu: 1. C. Anderson, 2. Caggiula, 3. Hägg (všichni Buffalo).

Ottawa - Washington 5:7 (1:4, 3:2, 1:1)

Branky: 3., 32. a 47. Batherson, 26. Norris, 30. Tierney - 7., 12. a 40. Oshie, 37. a 51. Ovečkin, 14. Nick Jensen, 16. Carlson. Střely na branku: 37:31. Diváci: 11.387. Hvězdy zápasu: 1. T. J. Oshie (Washington), 2. Batherson (Ottawa), 3. Ovečkin (Washington).

Columbus - Dallas 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 6. O. Bjorkstrand, 31. Hofmann, 46. Werenski, 59. Texier - 58. Seguin. Střely na branku: 26:32. Diváci: 12.629. Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins, 2. Hofmann, 3. Bjorkstrand (všichni Columbus).

NY Rangers - Calgary 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

Branky: 46. Dryden Hunt - 23. a 60. Mangiapane, 19. Ch. Tanev, 49. Coleman, 52. Backlund. Střely na branku: 29:37. Diváci: 13.590. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Coleman, 3. Backlund (všichni Calgary).

Carolina - Toronto 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky: 28. Aho, 30. Lorentz, 37. Niederreiter, 59. A. Svečnikov - 4. Matthews. Střely na branku: 36:25. Diváci: 14.011. Hvězdy zápasu: 1. F. Andersen, 2. Lorentz, 3. Slavin (všichni Carolina).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 6 6 0 0 27:12 12 2. Buffalo 6 4 1 1 19:11 9 3. Detroit 6 3 1 2 20:21 7 4. Boston 4 3 0 1 14:11 6 5. Tampa Bay 6 2 1 3 16:26 5 6. Toronto 7 2 1 4 13:23 5 7. Ottawa 6 2 0 4 15:19 4 8. Montreal 6 1 0 5 10:20 2

Metropolitní divize:

1. Carolina 5 5 0 0 22:8 10 2. Washington 6 4 2 0 26:16 10 3. NY Rangers 7 4 1 2 15:18 9 4. Pittsburgh 5 3 2 0 23:12 8 5. Columbus 6 4 0 2 19:15 8 6. NY Islanders 6 3 1 2 15:15 7 7. New Jersey 4 3 0 1 11:10 6 8. Philadelphia 4 2 1 1 18:13 5

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 5 5 0 0 25:11 10 2. Minnesota 5 4 0 1 17:16 8 3. Dallas 6 3 0 3 12:15 6 4. Winnipeg 5 2 1 2 20:19 5 5. Nashville 6 2 0 4 17:19 4 6. Colorado 5 2 0 3 15:20 4 7. Chicago 6 0 1 5 12:27 1 8. Arizona 6 0 1 5 11:30 1

Pacifická divize: