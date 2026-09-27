Tak přece Pastrňák! Konec spekulací, česká hvězda dostala v Bostonu výsadu

Útočník David Pastrňák povede ve své třinácté sezoně v Bostonu hokejisty Bruins v NHL jako kapitán. Americký klub to oznámil na svém webu a ukončil týdny spekulací médií i fanoušků, kdo v týmu Bruins "céčko" dostane.
Třicetiletý rodák z Havířova se stal šestým českým hokejistou, kterému v NHL svěřili nastálo kapitánské "céčko".
V předchozí sezoně byl kapitánem Anaheimu obránce Radko Gudas, který se v létě vrátil do týmu Floridy.
V minulosti plnili tuto roli v elitní zámořské soutěži Jaromír Jágr (Pittsburgh a NY Rangers), Patrik Eliáš (New Jersey), Robert Holík (Atlanta) a Milan Hejduk (Colorado).
Filip Kuba v Minnesotě a Jaroslav Špaček v Buffalu byli kapitány jen krátkodobě, protože v jejich týmech se na této pozici hráči střídali.
Pastrňák se stal 28. kapitánem slavného klubu z takzvané Original Six, skupiny šesti týmů, která hrála NHL v letech 1942 až 1967.
Ve funkci vystřídal Brada Marchanda, který v ní skončil loni, kdy ho získala Florida. V uplynulém ročníku Boston stálého kapitána neměl a o tom, kdo jím bude a zda by jím měl být právě Pastrňák, či ne, se v zámoří vedly dlouhé diskuze.
Kapitány Bruins byli v nedávné minulosti Patrice Bergeron, Zdeno Chára, Joe Thornton, Jason Allison či Ray Bourque.
Pastrňák, kterého Boston draftoval v roce 2014, dosud v NHL za tým odehrál 833 zápasů základní části, v nichž zaznamenal 420 gólů a 513 asistencí. S 933 body je šestým nejproduktivnějším hráčem v klubové historii, mezi střelci je pátý.
V roce 2020 získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce NHL spolu s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu.
Čtyřikrát si vysloužil nominaci do Utkání hvězd. V Bostonu mu běží osmiletá smlouva na 90 milionů dolarů (téměř dvě miliardy korun) do roku 2031.
V Nuslích hořel panelový dům, hasiči evakuovali několik lidí a jeden člověk se zranil
V Praze v neděli večer hořelo v panelovém domě v Nuslích, jeden člověk se lehce zranil. ČTK to řekli mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl a mluvčí pražské Zdravotnické záchranné služby Karel Kirs. Po 18:30 hasiči oznámili, že požár lokalizovali, tedy zastavili jeho šíření.
Část Pražského okruhu bude dočasně uzavřena. Policie radí, jak se úseku vyhnout
Pražský okruh u Slivence se v noci na pondělí dvakrát krátkodobě uzavře kvůli usazení mostního nosníku. Sdělil to mluvčí státního Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Luděk Hubáček. Policie původně oznámila, že omezení začne ve 13:00 a potrvá dvě hodiny. Později uvedla, že se začátek uzavírky posouvá na večer. Místo omezení bude na 16,5 kilometru, tedy za sjezdem na Slivenec směrem na dálnici D5.
"Nemorální falešný soucit." Papež v Lurdech ostře proti lékařsky asistované smrti
Papež Lev XIV. ostře odsoudil legalizaci lékařsky asistovaného umírání jako nemorální falešný soucit. Znovu také zdůraznil katolické učení, a to při návštěvě Lurd, francouzské katolické svatyně spojované se zázračnými uzdraveními nemocných. Francouzský parlament v polovině července schválil zákon, který za přísně stanovených podmínek umožní nevyléčitelně nemocným pacientům asistované umírání.
Nedokážu slavit, nevím, co dělat, smála se Nosková. A vzpomínala na zážitky z dětství
Připsala si poslední míček celého Poháru Billie Jean Kingové. Linda Nosková po něm padla k zemi a užívala si, že přidala rozhodující bod při triumfu českých tenistek na finálovém turnaji v čínském Šen-čenu.