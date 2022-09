NHL šilhá po sborné a čelí kritice. Když pozve Rusy, odstupme, zní z Finska

Olympiáda nevyšla, tak přichází na řadu Světový pohár. Hokejová NHL chce uspořádat turnaj s největšími hvězdami, na který fanoušci dlouhé roky čekají. Vizi však kalí nejasnosti kolem ruského týmu.

Dosud poslední akcí s těmi opravdu nejlepšími byl Světový pohár 2016, kde Kanada ve finále porazila evropský výběr se Švýcary, Němci nebo Slováky. Tento umělý mančaft by už příště hrát neměl. Stejně tak se nepočítá se Severní Amerikou do 23 let.

Místo toho by se turnaje mělo zúčastnit deset národních reprezentací s tím, že po úvodní kvalifikaci jich zbyde osm. Akce má proběhnout v únoru 2024 na evropské i severoamerické půdě.

Hlavní otázkou zůstává, jestli dostane pozvánku Rusko, které světový hokej po invazi Vladimira Putina na Ukrajinu vyobcoval.

Zástupce šéfa NHL Bill Daly v srpnu připustil, že Rusko na turnaji možná hrát nebude. Odpověděl ale hodně diplomaticky, nevyloučil například účast mužstva s ruskými hokejisty.

V rozhovorech se zámořskými médii zhruba před týdnem už byl o něco konkrétnější. "Myslím, že naši ruští hráči by se akce rádi zúčastnili. A my bychom jim určitě rádi vyhověli," prohlásil.

"Uvědomujeme si, jakou hodnotu Rusko přináší mezinárodnímu hokeji. Bylo by hodně nešťastné, kdyby naši ruští hokejisté, kteří neudělali nic špatného, nedostali příležitost hrát proti nejlepším. Rádi bychom přišli na způsob, jak zajistit, aby k tomu nedošlo. Ale realita je realita," řekl také Daly.

NHL by tak mohla aplikovat model z posledních dvou zimních olympiád a z předposledního mistrovství světa, kde ruští hokejisté nastoupili, ale ne pod svou vlajkou.

Ani tento přístup však nemusí uspokojit všechny účastníky. Kritické hlasy už se ozývají například z Finska.

"Pokud bude Rusko vpuštěno na Světový pohár, Finsko by mělo odstoupit a tváří v tvář chamtivosti NHL se zachovat morálně," napsal ve svém komentáři Riku Isokoski z populárního webu Jatkoaika.com.

Následně dovysvětlil, že nesejde na tom, jestli sborná nastoupí pod svou, nebo neutrální vlajkou: "Pořád půjde o propagandistický tým Vladimira Putina. Z toho nápadu mrazí, když si uvědomíte, že Rusové brutálně vraždí a znásilňují Ukrajince v agresivní válce, která ještě bude pokračovat."

Isokoski na druhou stranu rozumí postoji zámořské NHL, která chce na akci vydělat co nejvíce peněz a nerada by nechala sedět doma hvězdy, jako jsou Alexandr Ovečkin nebo Andrej Vasilevskij.

"Také si musíme uvědomit, že pro lidi v Severní Americe je válka na Ukrajině mnohem vzdálenější problém než pro nás Finy," míní novinář. Zároveň ale podezřívá NHL, že účastí Ruska chce v jeho zápasech proti Kanadě a USA "vytvořit atmosféru studené války".

V Rusku tuší, že návrat sborné na mezinárodní scénu bude problematický. "NHL na Světovém poháru Rusko potřebuje, ale ne všechny země budou s jeho účastí souhlasit," napsal deník Sport-Express.

Finský hokej už rázný postoj vůči sborné předvedl, a to poměrně nedávno. Krátce po ruské invazi na Ukrajinu ohlásil, že Rusko nepustí na své mistrovství světa a nebude proti němu hrát. Toto stanovisko přišlo ještě předtím, než IIHF Rusy a Bělorusy z květnového šampionátu oficiálně vyloučila.