Suverénní Carolina slaví po 20 letech Stanley Cup. Poslední duel byl symbolický

Hokejisté Caroliny po 20 letech získali Stanley Cup. Hurricanes v šestém zápase porazili Vegas 3:0 a finálovou sérii ovládli 4:2 na zápasy. Klíčové vítězství vystřelili Taylor Hall, Jackson Blake a Nikolaj Ehlers, brankář Brandon Bussi se blýskl 22 zákroky a první nulou v play off NHL.
Carolina boji o Stanley Cup prolétla suverénním způsobem. V průběhu play off prohrála pouhé tři zápasy a došla si pro druhý Stanley Cup v klubové historii.
Podruhé se z poháru raduje trenér Rod Brind'Amour. V roce 2006 ho zvedl nad hlavu jako kapitán Hurricanes, nyní se po osmi sezonách na lavičce raduje i jako kouč.
Šestou výhru Caroliny vystřelili symbolicky tři nejproduktivnější hráči týmu v play off. Klubové bodování s 20 body ovládl teprve dvaadvacetiletý Blake, který se v klíčovém duelu blýskl gólem a asistencí.
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