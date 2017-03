Šustr dal Mrázkovi gól bruslí a za odměnu mu zazpívala Britney Spears

před 1 hodinou

Oops, I Did It Again. Slavný hit někdejší popové královny Britney Spears zazněl stadionem Tampy Bay, to když český hokejový obránce Andrej Šustr vstřelil gól do sítě Detroitu.

Když dal tvrďák z Tampy Bay 9. března svůj druhý gól, řekl si, že by měl mít jako další střelci v týmu také svůj song, který po jeho brance rozezní celý stadion. A tak si vybral popovou hvězdu z přelomu milénia.

O jeho výběru nikdo ze spoluhráčů nevěděl, poprvé píseň slyšeli až ve čtvrtek, když Šustr přispěl šťastnou trefou bruslí k výhře nad Detroitem 5:3. A zatímco Petr Mrázek v brance Red Wings reklamoval zásah nohou rodáka z Plzně, halou už znělo "Oops, I Did It Again".

🎶 that is just so typically me 🎶 pic.twitter.com/YDC6R2OWcl — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) March 31, 2017

"V každém zápase jsem se těšil, nemohl jsem se dostat, jakou píseň vybral. Neměl jsem tušení, co to bude, bylo to legrační, ale zasloužil si to," přiznal po zápase serveru nhl.com Šustrův spoluhráč obránce Victor Hedman.

Český zadák je opravdu svátečním střelcem, letos má za 74 zápasů na kontě jen tři trefy a devět asistencí.

