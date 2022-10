Strava hvězd NHL v Praze: klobása na Václaváku. Líbí se jim tu, smál se Šimek

Už dnešní otevřený trénink pro fanoušky byl velkým zážitkem pro oba české hokejisty v týmu San Jose obránce Radima Šimka a útočníka Tomáše Hertla.

Ofenzivní opora Sharks se před jeho začátkem v O2 areně potkala s legendou Jaromírem Jágrem, se kterým hrála na mistrovství světa v letech 2014 a 2015. Po tréninku vzal Hertl na led svého malého syna Tobiase, který na konci měsíce oslaví druhé narozeniny.

"Chtěl jsem ho vzít do kabiny, nebo na led. Vymýšlel jsem co. Pak jsem řekl, že ho vezmu ve výstroji na led," prozradil Hertl.

"Chtěl jsem, aby to prožil se mnou, aby ho rodiče mohli vidět se mnou na ledě. Jsem rád, že to tak dopadlo. Byl sice trošku vyjukaný, ale myslím, že si to užil a jednou na to určitě budeme rádi vzpomínat," doplnil.

Do haly zavítalo na trénink mezi fanoušky hodně dětí. Hertl tam měl i svou hokejovou školu. "Bylo to skvělé. Nikdy jsem netrénoval před tolika lidmi. Vrátil jsem se sem po deseti letech na místo, kde jsem začal hrát profesionální hokej," rozplýval se.

"Bylo tady hodně dětí a fandily nám. Byla to skvělá zkušenost a nemůžu se dočkat zítřejšího zápasu," řekl Hertl, který v letech 2011 až 2013 hrál v O2 areně za mateřskou Slavii.

V Praze má nyní spoustu povinností. "Je toho samozřejmě hodně. Člověk je z Prahy, tak se kluci ptají. Připravoval jsem večeři. Věděl jsem, že budou povinnosti s médii," vyjmenovával Hertl.

"Měli jsme málo času, protože jsme přijeli až včera odpoledne. Nedalo se tady toho moc stihnout. Navíc se samozřejmě člověk chce připravit pořád co nejlíp. Je to sezona, důležité zápasy a člověk to chce odmakat na sto procent," uvedl.

Váží si toho, že má u sebe celou rodinu. "Mohou vidět, kde jsem dřív hrával. Být u toho se mnou. Doufám, že to dobře dopadne a začneme dobře sezonu. Zároveň si člověk oddechne, až v neděli v letadle bude mít větší klídek," přiznal Hertl.

"Ale to k tomu patří. Jsem rád, že mám šanci tady hrát. Všem se to nemusí poštěstit. Může to být naposledy, nebo to může to třeba ještě někdy vyjít. Užívám si to na sto procent," ujistil.

Byl rád, že si stihl před tréninkem popovídat i s Jágrem. "Hrál jsem s ním na dvou mistrovstvích světa. Viděl jsem ho po několika letech. Pobavili jsme se, jak se má. Bylo skvělé ho vidět," podotkl.

V nabitém programu se Hertl chystá naplno oslavit s manželkou Anetou její narozeniny až v USA. Do San Jose s ním na přípravný kemp necestovala.

"Zůstali kvůli těm zápasům tady. Pro manželku jsem byl dárek hlavně já, že mě viděla. Kdybych dal zítra gól, tak to by se jí líbilo. Ale bavili jsme se, že má něco k narozeninám v San Jose," prozradil Hertl.

Šimek, který je rodákem z Mladé Boleslavi, se snaží v roli průvodce spoluhráčů v Praze Hertlovi pomáhat. Jeho manželka Anna s osmiměsíční dcerou Melindou s ním odcestovala do Spojených států amerických už před kempem a v Praze jej podporuje další část rodiny. "Kouzlo je už jenom to, že jsme v Čechách. Vždycky se rád vracím domů," řekl Šimek.

"Je fajn, když tady můžete provést kamarády z týmu a jít se s nimi podívat třeba na Václavák. Včera jsme tam šli a dali jsme si tam typickou českou klobásu z grilu," prozradil Šimek. "I kluci říkali, že se jim Praha líbila víc než Berlín, což mě potěšilo," dodal.