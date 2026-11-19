Karel Vejmelka navazuje na předchozí dvě sezony a po čtvrtině aktuální základní části hokejové NHL je znovu nejvytěžovanějším českým brankářem. I on se ale trápí. Tak moc, že trenér Utahu s ním začíná ztrácet trpělivost.
Českou jedničkou na únorovém olympijském turnaji v Miláně byl Lukáš Dostál, hrdina ze zlatého MS v Praze 2024. Doplnili ho Dan Vladař a Vejmelka. Na nominaci ale mohli myslet i další. Českých gólmanů zářilo v NHL tolik, že vznikl nevídaný přetlak.
Teď je všechno vzhůru nohama.
Do slavné soutěže sice ve velkém stylu nakoukl Michal Postava, ale jinak Češi ustupují z výsluní. Veterán Petr Mrázek je stále bez smlouvy, David Rittich s Vítkem Vaněčkem spadli do farmářské AHL a ti, co zůstali nahoře, vykazují bez výjimky tristní čísla.
Vedle Jakuba Dobeše, Vladaře a Dostála to platí i pro Vejmelku, dlouhodobě nejstabilnějšího českého brankáře v NHL.
Třebíčský odchovanec chytá v severoamerické lize šestým rokem. Ve čtyřech z předchozích pěti vykonával roli týmové jedničky, vždy se solidní úspěšností zákroků kolem 90 procent. V minulé základní části odchytal úctyhodných 64 duelů, nejvíc ze všech gólmanů.
Nyní ale navzdory obstojným výkonům Utahu tápe. V 16 kláních zastavil jen 87,2 procenta puků.
Co je ještě horší, podle statistického modelu MoneyPuck pustil sedm gólů nad očekávání, což znamená pátý nejslabší výsledek mezi 77 ligovými brankáři. V nejhorší dvacítce jsou mimochodem i Dobeš, Dostál a Vladař.
Většina z nich proto čelí veřejné kritice, z toho Vejmelka ji nedávno schytal i od vlastního trenéra.
„Je v těžké situaci,“ spustil o českém obrovi lodivod Utahu André Tourigny. „Je mi ho líto. Ale to je osobní stránka věci. Po pracovní stránce tady má nějaké úkoly, které musí plnit. Teď víc než kdy jindy. Veggie musí být lepší. O žádném z našich hráčů tohle veřejně říkat nechci, ale tak to prostě je.“
Později došlo i na osobní pohovor s Vejmelkou. „Kritiku přijal dobře, situaci chápe. Koneckonců po něm nechceme, aby toho dělat víc než dřív. Požadujeme po něm, aby chytal puky, které normálně chytá. Aby předvedl zákroky, které předvést musí,“ přidal Tourigny.
Vejmelkovi zatím výrazně nekleslo zápasové vytížení, ale zřejmě jen proto, že náhradník-nováček Sebastian Cossa má k ideální formě také daleko.
Online deník The Athletic zařadil Vejmelku na nelichotivý seznam hráčů, kteří rozehráli aktuální sezonu „strašidelně pomalu“.
„Je na místě se ptát, do jaké míry mu v klubu skutečně věří, vzhledem k tomu, že se údajně zajímali o Connora Hellebuycka,“ přidal web s odkazem na četné spekulace, že i Utah byl ve hře o hvězdného amerického gólmana, který chtěl vyměnit z Winnipegu a nakonec skončil v New Jersey.
Debaty o potenciálních změnách v utažském brankovišti tím ale neskončily. „Nedivil bych se, kdyby Utah zavolal Coloradu ohledně Scotta Wedgewooda,“ zmínil novinář Ryan O'Hara zkušeného kanadského náhradníka. „Vejmelka nechytá dobře a Cossa na roli jedničky možná ještě není připraven,“ přidal.
Utahu mezitím roste na farmě v Tucsonu Michael Hrabal, který předtím zářil na univerzitě. Vedle něj naskočilo do probíhajícího ročníku AHL dalších sedm Čechů, většinou mladých. Na dlouhodobou krizi české brankářské školy to tak nevypadá.
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