Stone se při výhře Ottawy zaskvěl pěti body, O'Reilly má hattrick

před 4 hodinami

Útočník Mark Stone se v NHL podílel pěti body za dvě branky a tři asistence na výhře Ottawy 7:3 nad New Jersey. Povedený zápas prožil v úterý také centr Ryan O'Reilly, neboť prvním hattrickem v kariéře dovedl St. Louis k triumfu 4:1 proti Carolině. V devíti duelech se žádný z českých hokejistů bodově neprosadil.

New Jersey si vypracovalo dvoubrankový náskok, ale ve 13. minutě během 53 vteřin o něj přišlo. Vyrovnání zařídil Stone svým stým gólem v soutěži. "To, že nastupujete v nejlepší lize na světě, nemůžete brát jako samozřejmost. Je úžasné, když se vám v ní něco podaří," řekl šestadvacetiletý Kanaďan.

Třemi body se vyznamenali útočník Matt Duchene (0+3) a obránce Thomas Chabot (1+2), který se díky tomu dostal do čela nejproduktivnějších beků. V 15 zápasech si připsal 20 bodů (4+16).

"Je to neuvěřitelné. Rád bych řekl, že jsem překvapený, ale není to pravda, protože o jeho schopnostech vím už od chvíle, co jsem tady před rokem přišel. Je z něj superhvězda. Pokud bude takhle pokračovat, bude kandidátem na Norrisovu trofej. Potřebujeme, aby nepolevil, protože nás odzadu diriguje," řekl centr Senators Duchene.

O'Reilly dotáhl Blues k třetímu vítězství ze čtyř duelů. "Je to skvělý pocit. Naposledy jsem vstřelil hattrick někdy během léta, předtím se mi to povedlo jako malému klukovi," řekl dvojnásobný mistr světa s Kanadou. Hurricanes prohráli popáté v řadě. Gólman Caroliny Petr Mrázek zůstal podruhé mimo sestavu, příčinou je zranění v dolní části těla z pátečního souboje na ledě Arizony.

Kvůli poranění hlavy ze sobotního zápase proti Philadelphii si nezahrál ani střední útočník Tomáš Hertl, jehož San Jose přetlačilo Minnesotu 4:3. Columbus zdolal Dallas 4:1 a porazil ho pošesté v řadě, v sestavě vítězů byl i centr Lukáš Sedlák. Obránce Stars Roman Polák měl záporný bod, Radek Faksa dva.

Útočník Dallasu Martin Hanzal, kterého v únoru vyřadila do konce sezony bolavá záda a musel podstoupit operaci, dostal svolení na trénincích podstupovat lehké souboje. Naplno by do NHL měl zapojit nejdříve na konci listopadu.

Tampa Bay si poradila s Edmontonem 5:2. Útočník Nikita Kučerov ke dvěma brankám přidal nahrávku, opačnou bilanci měl kapitán Lightning Steven Stamkos. V sestavě floridského mužstva chyběl pošesté v řadě Ondřej Palát, který se v utkání s Vegas zranil při blokování střely. Lídr Oilers Connor McDavid po osmi duelech vyšel bodově naprázdno.

Úspěšnou premiéru prožil na střídačce Los Angeles Willie Desjardins, který dočasně nahradil odvolaného trenéra Johna Stevense. Kings v derby přehráli Anaheim 4:1. Rus Ilja Kovalčuk se blýskl třemi body za branku a dvě přihrávky.

Výsledky NHL:

Toronto - Vegas 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 6. C. Brown, 21. Marner, 60. Kadri - 32. Eakin. Střely na branku: 21:37. Diváci: 19.045. Hvězdy utkání: 1. Andersen, 2. Marner, 3. C. Brown (všichni Toronto).

NY Rangers - Montreal 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)

Branky: 16. Kreider, 38. DeAngelo, 49. Bučněvič, 58. Pionk, 59. Zibanejad - 1. a 25. Tatar, 27. Domi. Střely na branku: 32:34. Diváci: 17.428. Hvězdy utkání: 1. K. Hayes, 2. Pionk (oba NY Rangers), 3. Tatar (Montreal).

Columbus - Dallas 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 20. Duclair, 32. Nutivaara, 38. N. Foligno, 59. R. Murray - 44. Jamie Benn. Střely na branku: 34:28. Diváci: 14.159. Hvězdy utkání: 1. Bobrovskij, 2. Nutivaara, 3. Jenner (všichni Columbus).

Ottawa - New Jersey 7:3 (2:2, 3:0, 2:1)

Branky: 13. a 28. Mark Stone, 23. a 38. Colin White, 13. Chabot, 51. Dzingel, 59. Pääjärvi - 4. T. Hall, 12. Palmieri, 55. Zajac. Střely na branku: 42:39. Diváci: 12.491. Hvězdy utkání: 1. Mark Stone, 2. Colin White, 3. Chabot (všichni Ottawa).

Tampa Bay - Edmonton 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Branky: 39. a 49. Kučerov, 5. Stamkos, 20. B. Point, 34. Gourde - 33. R. Strome, 41. Draisaitl. Střely na branku: 35:35. Diváci: 19.092. Hvězdy utkání: 1. Kučerov, 2. Vasilevskij, 3. Stamkos (všichni Tampa Bay).

St. Louis - Carolina 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Branky: 12., 20. a 57. Ryan O'Reilly, 15. Fabbri - 20. Jaccob Slavin. Střely na branku: 20:39. Diváci: 16.210. Hvězdy utkání: 1. Ryan O'Reilly, 2. Ch. Johnson, 3. Fabbri (všichni St. Louis).

Detroit - Vancouver 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 34. Abdelkader, 42. Nyquist, rozhodující sam. nájezd D. Larkin - 14. Elias Pettersson, 32. B. Hutton. Střely na branku: 30:42. Diváci: 18.640. Hvězdy utkání: 1. Howard (Detroit), 2. Markström (Vancouver), 3. Nyquist (Detroit).

Los Angeles - Anaheim 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Branky: 7. D. Brown, 14. Clifford, 25. Kovalčuk, 58. Toffoli - 34. Kesler. Střely na branku: 27:31. Diváci: 18.230. Hvězdy utkání: 1. Kovalčuk, 2. J. Campbell, 3. Clifford (všichni Los Angeles).

San Jose - Minnesota 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)

Branky: 5. M. Sörensen, 26. Thornton, 38. Suomela, 48. Goodrow - 33. Parise, 42. Spurgeon, 44. Dumba. Střely na branku: 22:26. Diváci: 15.853. Hvězdy utkání: 1. M. Sörensen, 2. Burns, 3. Goodrow (všichni San Jose).