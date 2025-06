"Stálo to za to." Zakázali mu MS, pak si nadějný Čech řekl o top pozici v NHL

Když mu skončila šichta v zámořské NHL, mohl Jiří Kulich pomoct hokejové reprezentaci na mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku. Buffalo ale bylo proti. Mladého českého útočníka raději poslalo na farmu do Rochesteru, aby se na úzkém kluzišti otrkal ve vyřazovacích bojích. Jak to dopadlo?

Češi na světovém šampionátu dohráli 22. května, když ve čtvrtfinále nestačili na domácí Švédsko.

Kulichovi definitivně skončila sezona jen asi o tři dny později. S Rochesterem prohrál divizní finále proti Lavalu, farmě Montrealu, 2:3 na zápasy.

Momentálně probíhají konferenční finále, pak konečně přijde na řadu finálová série o Calder Cup, farmářskou obdobu Stanleyova poháru.

Kulich tak od kýženého prvenství, které si Buffalo malovalo, když útočníka poslalo o patro níž, zůstal poměrně daleko.

Celkem ale v osmi zápasech play off AHL posbíral stejný počet bodů (2+6) a spolu s dalším Čechem Lukášem Rouskem ovládl týmovou produktivitu. K tomu dosáhl na šest kladných bodů v hodnocení +/- a 25krát vystřelil.

"Stálo to za to," zhodnotil Matthew Fairburn z online deníku The Athletic, že Sabres po konci v základní části NHL poslali Kulicha na farmu. "Sbíral bod na zápas a zvládal ty nejtěžší minuty a úkoly."

Jednadvacetiletého českého útočníka ocenil také trenér Rochesteru Michael Leone. "Chápe, jak hrají vítězové," prohlásil po vyhraném divizním semifinále nad Syracuse, farmou Tampy. "Prakticky celou sérii stál proti Shearyho lajně a vedl si vážně dobře," dodal s poukazem na 32letého Conora Shearyho, který ještě nedávno hrál NHL a kdysi sbíral za Pittsburgh skoro bod na zápas.

Podívejte se na přesilovkový gól Jiřího Kulicha ve druhém zápase divizního semifinále AHL:

Jiri with a 🚀 to extend our advantage#LetsDoThis pic.twitter.com/LToMLJ5Vrq — Rochester Americans (@AmerksHockey) April 27, 2025

Kulich odehrál v Rochesteru první dva ročníky po draftu 2022, kde skončil na celkovém 28. místě.

Uplynulou sezonu už ale téměř celou strávil v hlavním týmu Buffala, což z něj udělalo o kus lepšího hokejistu.

"Je rychlejší a po celém ledě hraje s větší intenzitou," všiml si během bojů o Calder Cup forvard Isak Rosén, který stejně jako Kulich přišel do Rochesteru v roce 2022, akorát toho v áčku Buffala zatím moc neodehrál. Může nicméně porovnávat, jaký posun Kulich udělal: "Vyhrává víc soubojů a při forčeku je jednoduše neúnavný. Také dobře rozbíjí soupeřovy akce v obranném pásmu."

Když se Kulich loučil s Rochesterem, defenzivu zmínil mezi věcmi, na nichž chce v letní přestávce nejvíc pracovat. Dalšími jsou hra do těla a práce před brankou.

Už teď má ale bývalý útočník Karlových Varů slibné postavení. "Kdyby nová sezona odstartovala zítra, Kulich by pravděpodobně byl prvním nebo druhým centrem Buffala," napsal novinář Fairburn.

Trenér Sabres Lindy Ruff už ke konci uplynulé základní části NHL věřil Kulichovi natolik, že ho nechal vést první lajnu s Tagem Thompsonem a Zachem Bensonem na křídlech.

Otázkou je, jestli tomu tak bude i na podzim. Záleží, v jaké formě Kulich dorazí do přípravného kempu. A pochopitelně i na tom, jaké změny Buffalo přes léto podnikne.

"Je riskantní svěřit 21letému hráči, který jako nováček nasbíral 24 bodů (včetně 15 gólů, v 62 zápasech, pozn. red.), tak důležitou roli," dodal Fairburn k možnosti, že by Kulich začal příští sezonu jako jeden z prvních dvou centrů Buffala.

Česku by to pomohlo, neboť ve středu útoku začíná strádat. Ani Tomáš Hertl, česká jednička mezi centry, nemá ve Vegas nezpochybnitelnou pozici v prvních dvou řadách.