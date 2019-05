St. Louis porazilo Boston v prodloužení a srovnalo finále na 1:1

před 1 hodinou

Vítězný gól vstřelil v 64. minutě obránce Carl Gunnarsson, který si připsal i nahrávku a stal se největší hvězdou večera.

Hokejisté St. Louis porazili ve druhém finále play off NHL Boston 3:2 v prodloužení a srovnali stav série na 1:1. Za Bruins, kteří prohráli po osmi zápasech, asistoval útočník David Pastrňák. Jeho spoluhráč David Krejčí nebodoval.

Třetí duel je na programu v noci ze soboty na neděli od 2:00 SELČ v St. Louis.

Všechny branky v základní hrací době padly v první třetině. Na rozdíl od úvodního souboje otevřel skóre Boston, který v páté minutě potvrdil pozici týmu s nejlepší přesilovou hrou ve vyřazovacích bojích. Pastrňák přihrál Jakeu DeBruskovi, který si najel do rohu a nahrál mezi kruhy Charliemu Coyleovi. Americký útočník střelou z první překonal brankáře Jordana Binningtona mezi betony.

V deváté minutě sevřeli Blues domácí v jejich obranné třetině a dočkali se srovnání. Bek Robert Bortuzzo nahodil od hrazení puk, který s pomocí teče bostonského zadáka Matta Grzelcyka skončil pod horní tyčí branky Tuukky Raska.

Bruins pohotově zareagovali a za 40 vteřin si vzali vedení zpět. Díky napadání Bostonu se kotouč dostal k zadnímu mantinelu na Seana Kuralyho, jenž zadovkou našel před brankou volného Joakima Nordströma. Švédský útočník umístil bekhendem puk mezi Binningtonovy nohy.

V 15. minutě ujelo St. Louis do přečíslení dvou na jednoho. Rask střelu Jadena Schwartze vyrazil k Vladimíru Tarasenkovi, který nadvakrát uspěl. Sedmadvacetiletý Rus se trefil počtvrté za sebou a bodovou šňůru natáhl na osm utkání.

Na konci druhého dějství dostali hosté k dispozici čtyřminutovou početní výhodu. St. Louis ji však kvůli Schwartzově vyloučení nedohrálo celou.

Paradoxně až závěrečné minuty základní hrací doby přinesly na obou stranách velké šance. V 56. minutě útočník Blues Pat Maroon z levého kruhu Raska neprostřelil. Na druhé straně se zblízka neprosadil Patrice Bergeron.

Švéd Gunnarsson duel málem zlomil už dvě minuty před koncem třetí části, nastřelil však pouze tyč. V hrdinu utkání se neproměnil ani Pastrňák, jehož ránu z mezikruží v poslední minutě vyrazil Binnington.

První prodloužení ve finále Stanley Cupu od roku 2016 rozhodl Gunnarsson v signalizované početní výhodě dělovkou od modré čáry.

Finále Stanleyova poháru - 2. zápas:

Boston Bruins - St. Louis Blues 2:3 v prodl. (2:2, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Coyle (DeBrusk, Pastrňák),11. Nordström (Kuraly) - 10. Bortuzzo (Bozak, C. Gunnarsson), 15. Tarasenko (Schwartz), 64. C. Gunnarsson (Ryan O'Reilly, Sundqvist). Rozhodčí: Rooney, Dwyer - Amell, Cherrey. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Střely na branku: 23:37. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. C. Gunnarsson, 2. Tarasenko (oba St. Louis), 3. Nordström (Boston). Stav série: 1:1.

Boston: T. Rask - McAvoy, Chára, Carlo, Krug, C. Clifton, Grzelcyk - Pastrňák, Bergeron, Marchand - Backes, Krejčí, DeBrusk - Heinen, Coyle, M. Johansson - Acciari, Kuraly, Nordström. Trenér: Bruce Cassidy.

St. Louis: Binnington - Pietrangelo, Edmundson, Parayko, Bouwmeester, Bortuzzo, C. Gunnarsson - Tarasenko, B. Schenn, Schwartz - D. Perron, Ryan O'Reilly, Blais - Maroon, Bozak, Fabbri - A. Steen, Sundqvist, Barbašev. Trenér: Craig Berube.