Smolný zápas pro Vejmelku. Inkasoval z prvních dvou střel a po minutě hry střídal

Soud v italské Kalábrii v sobotu vynesl verdikt nad 91 členy italské mafie ´Ndrangheta nebo lidmi s ní spojených - přičemž 70 jich odsoudil. Někteří z nejnebezpečnějších členů uskupení dostali 20 let vězení, jak žádala prokuratura, informovala agentura AFP. Odsouzení byli obžalováni mimo jiné ze spojení s mafií, pokusu o vraždu, obchodu s drogami, praní špinavých peněz, vydírání a nelegálního držení zbraní. Je to největší proces s italskou mafií od 80. let minulého století. S dalšími 355 obžalovanými soud pokračuje a očekává se, že potrvá dva roky.

Devět desítek obžalovaných, kteří si nyní vyslechli rozsudek, podle agentury AFP zvolilo možnost zrychleného procesu za zavřenými dveřmi, jenž jim v případě odsouzení umožňuje snížení trestu o třetinu. Mezi odsouzenými k 20 letům žaláře je mimo jiné Pasquale Gallone, pravá ruka údajného bosse ´Ndranghety Luigiho Mancusy, přezdívaného Strýc, s nímž proces pokračuje. Zhruba třetinu ze sedmi desítek odsouzených poslal soudce do vězení na deset a více let.