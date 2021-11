Slováky přestřílelo i Nizozemsko. Na góly v NHL si počkáme, smutní sousedé Česka

Hokejový sešup v přímém přenosu. Slováci už v NHL nemají téměř nikoho, kdo by střílel góly.

Marián Gáborík, který svého času patřil k nejlepším kanonýrům planety, minulý týden ukončil kariéru. Šlo o formalitu, neboť kvůli nalomenému zdraví tři roky nehrál, ale také symbolický moment.

Když Gáborík v zámořské NHL začínal, Slovensko bylo na vrcholu. V předvýlukové sezoně 2003/2004 mělo mezi hokejovou smetánkou dokonce 38 zástupců, více než Česko v posledních letech.

Později Gáborík zažil také sešup, kdy byl jednou z mála zbývajících slovenských hvězd za mořem.

Teď když skončil, je mu při pohledu do statistik jasné, že ho nikdo nenahradil. A jen tak nenahradí.

Do aktuálního ročníku NHL zatím zasáhlo jen osm Slováků (naposledy jich bylo deset), z toho jeden brankář, pět obránců a pouze dva útočníci.

Žádný z ofenzivních hráčů nezáří. Tomáš Tatar hraje v New Jersey až třetí lajnu a zatím neskóroval, rovněž nulového Mariána Studeniče pak stejný klub poslal na farmu.

Slováci tak v rozjeté základní části vstřelili jedinou branku, a to zásluhou mladého obránce Martina Fehérváryho.

Co se týče gólové produkce, hůř je na tom jenom Bělorusko, které se od Alexeje Protase a Jegora Šarangoviče dosud nedočkalo žádné trefy. Slováky naopak přeskočilo hned 15 zemí, které mají v NHL zastoupení. Je mezi nimi i Nizozemsko s dvougólovým Danielem Sprongem.

"Na góly v NHL si počkáme ještě pár let," shrnul nelichotivou situaci komentář ve slovenském Športu.

Není nikdo, kdo by trápícího se Tatara, kdysi téměř 30gólového střelce, zastoupil. Nejlepší slovenský bek Erik Černák z Tampy září spíš defenzivně. Kdysi produktivní beci Zdeno Chára a Andrej Sekera jsou za zenitem.

Určitou naději skýtá farma, a to díky silovému útočníkovi Adamu Růžičkovi, který sbírá víc než bod na zápas a dřív či později by měl dostat pozvánku do hlavního týmu Calgary. Blýsknout se můžou i další mladíci Martin Pospíšil a Maxim Čajkovič.

Nikdo z nich však v bližší době zřejmě nenahradí Gáboríka nebo třeba Mariána Hossu.

Slovenskou beznaděj nicméně tlumí nadcházející draft, kde by východní sousedé Česka mohli mít hned tři hokejisty v prvním kole - obránce Šimona Nemce a hlavně forvardy Juraje Slafkovského s Filipem Mešárem.

Dva hráče v prvním kole mělo Slovensko naposledy v roce 2005 (třináctka Marek Zagrapan, třicítka Vladimír Mihálik), tři nikdy. Může tedy jít o historický moment.

Útočník Popradu Mešár ještě nemá nic jistého, ale třeba stanice Sportsnet mu v listopadovém žebříčku předpověděla solidní 19. místo, což zdůvodnila následovně: "Je to typ hráče, který vás zvedá ze židle, kdykoliv má na holi puk."

To u Slafkovského je téměř jisté, že do prvního kola pronikne. Křídelník finského Turku může být podle řady žebříčků mezi pěti nejžádanějšími hokejisty celého draftu

"Dokáže ovládnout celé střídání, jak jsem to od nikoho ze Slovenska neviděl od Mariána Hossy," řekl před časem oslovený skaut časopisu The Hockey News. "Dostane se na stejnou úroveň? To teprve uvidíme, ale je v něm něco hodně výjimečného."

Slovenské góly by tak v budoucí NHL nemusely být raritou.