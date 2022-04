Skvělý Palát. Třemi body přispěl Tampě k osmigólovému zničení Toronta

Sněmovní volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 27,5 procenta hlasů před koalicí Spolu tvořenou ODS, KDU-ČSL a TOP 09, která by získala 26,5 procenta. Do dolní komory by se dostali také Piráti se STAN, SPD a těsně i ČSSD, která v říjnových volbách do Sněmovny kvůli zisku pod pět procent neprošla. Vyplývá to z volebního modelu, který ČTK poskytla agentura Median.

"Voliči jsou si v březnu mnohem méně jistí volenou stranou, než tomu bylo před volbami v říjnu 2021," upozornil Median. Voleb by se chtělo zúčastnit 70 procent dotázaných, proti předchozímu listopadovému průzkumu Medianu ale vzrostla váhavá ochota jít k volbám, tedy podíl lidí s odpovědí "spíše ano".

Podpora ANO proti listopadovému modelu Medianu klesla o dva procentní body, u Spolu se zvýšila o půl procentního bodu. Piráty se STAN by v březnu stejně jako v listopadu volilo 16,5 procenta. Hnutí SPD by si polepšilo na deset procent z předchozích 8,5 procenta.