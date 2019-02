Skvělý Mrázek vychytal třetí nulu v sezoně a byl vyhlášen nejlepším hráčem večera

Aktualizováno před 3 hodinami

Gólman Petr Mrázek pomohl hokejistům Caroliny 33 zákroky k výhře 3:0 nad Dallasem. Vítkovický odchovanec vychytal třetí čisté konto v sezoně NHL a byl oceněn nejlepším hráčem sobotního zápasu.

Centr David Krejčí podpořil dvěma nahrávkami triumf Bostonu 4:2 v Los Angeles a bodoval potřetí v řadě. Bruins uspěli i ve třetím utkání bez zraněného kanonýra Davida Pastrňáka a celkově popáté za sebou.

Dvě asistence měl také Ondřej Palát, jehož Tampa Bay si poradila s Montrealem 3:0 a také uspěla popáté v řadě, navíc podruhé za sebou bez inkasované branky. Gól a nahrávku zaznamenal Nikita Kučerov, s 94 body nejproduktivnější hráč soutěže.

Carolina vedla 2:0 už po devíti minutách zásluhou Justina Williamse a Brocka McGinna. Mrázek se vyznamenal v závěru první třetiny, kdy betonem zastavil dorážku Andrewa Cogliana. Poté se poplácal po hrudi.

"Ten zákrok mě pěkně nakopnul. Podobný pocit se snažíte cítit v každém utkání, ale někdy se k vám hned od úvodu začnou špatně odrážet puky. Od začátku jsem cítil, že tohle je můj zápas," řekl sedmadvacetiletý Mrázek, který si v posledních třech startech připsal dvě nuly.

"Chytal úžasně, celou dobu nás držel. Předvedl řadu neuvěřitelných zákroků. Z toho jsme hodně těžili, protože nám to dodalo spoustu energie," ocenil bývalého gólmana Detroitu a Philadelphie McGinn. Konečné skóre stanovil ve třetí části v přesilové hře Micheal Ferland.

Hurricanes třetí výhrou po sobě zatím drží na úkor Pittsburghu, jenž podlehl Calgary 4:5, druhou divokou kartu pro účast v play off. Žádný jiný tým nečeká na postup déle než Carolina, které posledních devět let skončila sezona už v dubnu. "Každá třetina a každý zápas je pro nás klíčový a je to teď dobře vidět," řekl Brock McGinn.

K úspěchům Caroliny přispívá i fakt, že se její brankáři výborně doplňují. Zatímco v pátek pochytal Curtis McElhinney 40 střel Edmontonu při výhře 3:1, tentokrát zářil Mrázek. "Je zábavné, když spolu takhle soupeříme a bojujeme a mimo led jsme přátelé," uvedl Mrázek na adresu pětatřicetiletého Kanaďana.

S gólmanskou dvojicí je nadmíru spokojený kouč Rod Brind'Amour. "Náš brankář hrál opět stěžejní roli. To byl v uplynulých zápasech ten hlavní rozdíl. Oba nám dávají šanci, když nepředvádíme to nejlepší. Dnešek to ukázal," podotkl vítěz Stanley Cupu s Hurricanes z roku 2006.

Už v odpoledních zápasech skórovali Češi. Michael Frolík se podílel trefou na výhře Calgary 5:4 v Pittsburghu a stal se první hvězdou duelu. Dostal se k odraženému puku a dostal Flames do vedení 2:1. Střelecky se Frolík prosadil po 11 utkáních. Místo Davida Ritticha si do brankoviště kanadského týmu stoupl Mike Smith.

Jakub Voráček díky gólu bodoval v devátém utkání po sobě a oslavil s Philadelphií výhru 6:5 v prodloužení nad Detroitem. Během série nastřádal 11 bodů za čtyři branky a sedm přihrávek. V sobotu zkraje třetí třetiny dorazil za brankáře Jimmyho Howarda střelu Oskara Lindbloma a zvýšil na 4:1.

Flyers vzápětí přidali pátý gól, jenže Red Wings se nevzdali a srovnali. Vyrovnávací trefa padla sedm vteřin před koncem základní hrací doby. Prémiový bod zařídil domácím druhým zásahem večera útočník Travis Konecny. Pensylvánský celek má na Carolinu sedmibodové manko, sehrál však o duel méně.

Vynikající formou se pyšní hokejisté St. Louis. Colorado zdolali 3:0 a šňůra devíti výher je jejich nejdelší od přelomu října a listopadu 2002. Podruhé za sebou nedovolili Blues soupeři skórovat a v Západní konferenci jsou už šestí. Útočník Vladimír Tarasenko bodoval v každém z posledních 11 zápasů.

NHL:

Pittsburgh - Calgary 4:5 (1:1, 1:4, 2:0)

Branky: 46. a 55. Malkin, 18. Guentzel, 27. Crosby - 8. Mangiapane, 22. Frolík, 24. Czarnik, 37. Hamonic, 39. S. Bennett. Střely na branku: 38:31. Diváci: 18.667. Hvězdy zápasu: 1. Frolík (Calgary), 2. Malkin (Pittsburgh), 3. D. Ryan (Calgary).

Philadelphia - Detroit 6:5 v prodl. (1:1, 2:0, 2:4 - 1:0)

Branky: 23. a 62. Konecny, 5. Gostisbehere, 25. Laughton, 41. Voráček, 42. Patrick - 49. a 60. A. Mantha, 15. Nyquist, 43. Bertuzzi, 44. Vanek. Střely na branku: 32:38. Diváci: 19.342. Hvězdy zápasu: 1. Patrick (Philadelphia), 2. A. Mantha (Detroit), 3. Konecny (Philadelphia).

Colorado - St. Louis 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Branky: 45. Tarasenko, 45. Sanford, 59. Schwartz. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.706. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Tarasenko (oba St. Louis), 3. Varlamov (Colorado).

Arizona - Toronto 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Branky: 24. Galchenyuk, 26. J. Archibald. Střely na branku: 29:22. Diváci: 17.125. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper, 2. J. Archibald, 3. Galchenyuk (všichni Arizona).

Winnipeg - Ottawa 3:4 v prodl. (2:1, 0:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 6. a 55. T. Myers, 3. B. Tanev - 2. Mark Stone, 34. Balcers, 41. Duchene, 64. Dzingel. Střely na branku: 26:41. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Duchene (Ottawa), 2. T. Myers (Winnipeg), 3. Mark Stone (Ottawa).

NY Islanders - Edmonton 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

Branky: 24. Pulock, 34. Filppula, 46. Barzal, 58. Lee, 59. B. Nelson - 40. Nugent-Hopkins, 51. Draisaitl. Střely na branku: 24:36. Diváci: 14.812. Hvězdy zápasu: 1. Lee, 2. Filppula, 3. D. Toews (všichni NY Islanders).

Carolina - Dallas 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Branky: 6. J. Williams, 9. B. McGinn, 57. Ferland. Střely na branku: 27:33. Brankář Petr Mrázek (Carolina) odchytal celý zápas, z 33 střel neinkasoval. Diváci: 14.369. Hvězdy zápasu: 1. Mrázek, 2. B. McGinn, 3. J. Williams (všichni Carolina).

Chicago - Columbus 2:5 (1:3, 1:0, 0:2)

Branky: 17. P. Kane, 40. J. Toews - 17. a 41. Panarin, 13. Dubois, 20. Atkinson, 56. Josh Anderson. Střely na branku: 41:30. Diváci: 22.196. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Bobrovskij, 3. Dubois (všichni Columbus).

Tampa Bay - Montreal 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Branky: 43. Kučerov (Palát), 44. Gourde, 57. Tyler Johnson (Palát). Střely na branku: 37:20. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Kučerov, 3. Gourde (všichni Tampa Bay).

Vegas - Nashville 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Branky: 18. a 56. Pacioretty, 31. Pirri, 42. Theodore, 54. O. Lindberg - 45. Fiala. Střely na branku: 50:30. Diváci: 18.430. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty, 2. O. Lindberg, 3. M. Subban (všichni Vegas).

San Jose - Vancouver 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Branky: 4. Meier, 32. Couture, 54. Pavelski - 5. Roussel, 45. Boeser. Střely na branku: 26:34. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski, 2. Meier, 3. Couture (všichni San Jose).

Los Angeles - Boston 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 31. Kovalčuk, 56. Iafallo - 6. DeBrusk (Krejčí), 37. Marchand, 59. McAvoy (Krejčí), 60. Bergeron. Střely na branku: 25:24. Diváci: 18.300. Hvězdy zápasu: 1. McAvoy, 2. T. Rask, 3. Marchand (všichni Boston).