Skvělý Mrázek nastartoval obrat Toronta, New Jersey tak nakonec Zachův gól nestačil

Český hokejový útočník Pavel Zacha svou jedenáctou brankou v tomto ročníku NHL neodvrátil prohru New Jersey 4:6 na ledě Toronta. Obrat Maple Leafs z 1:3 nastartovalo střídání brankáře Petra Mrázka, který za padesát minut hry inkasoval jediný gól.

Zacha otevřel skóre v Torontu po sedmačtyřiceti vteřinách hry. Po křižné přihrávce od Jacka Hughese prostřelil brankáře Jacka Campbella. Ten v první desetiminutovce inkasoval ještě dvakrát a za stavu 1:3 přenechal místo Mrázkovi. Auston Matthews svou druhou trefou v zápase ještě v první třetině snížil na rozdíl jediné branky, ale Devils si v 28. minutě díky gólu Nathana Bastiana vzali dvoubrankové vedení zpět.

Domácí rozhodli obratem ve třetí části, kterou vyhráli 4:0. Hokejisté Maple Leafs tak navázali na vydařenou třetí třetinu z posledního zápasu proti Detroitu, v níž skórovali dokonce pětkrát. "Myslím, že ve třetí dvacetiminutovce dokážeme prodat náš styl hry. Výborně forčekujeme, získáváme spoustu puků, hrajeme aktivně po celém hřišti a dokážeme z toho profitovat, Samozřejmě ale víme, že v prvních dvou třetinách musíme být lepší," řekl Mitchell Marner, který srovnal na 4:4 a prosadil se v šestém duelu v řadě.

Kromě Marnera k obratu ve třetí části přispěli Jason Spezza, Ilja Michejev a Matthews, jenž ranou do prázdné branky Devils uzavřel hattrick. Americký útočník ke třem gólům přidal asistenci a ve svém 372. utkání v NHL dosáhl na hranici 400 bodů.

New Jersey prohrálo osmý z posledních devíti zápasů a ve Východní konferenci je na třináctém místě. "Musíme se poučit z chyb. Naučit se vyhrávat je těžké, když však vedete o dva góly, jednou to přijít musí. Doufám, že to bude co nejdříve. Musíme dál tvrdě pracovat, hrát trochu jednodušeji a být kompaktnější v útočném pásmu," řekl Zacha.

Filip Zadina asistencí pomohl Detroitu k výhře nad Anaheimem 2:1 v prodloužení. Nahrával také Jakub Voráček, jeho Columbus však v domácím prostředí podlehl Floridě 4:8.

Detroit zdolal Anaheim 2:1 v prodloužení a vyhrál podruhé z posledních šesti zápasů. Dvěma body za gól a asistenci pomohl Red Wings Dylan Larkin. U první branky asistoval americkému útočníkovi Filip Zadina, jenž díky bilanci 1+1 v posledních třech zápasech přerušil své slabší bodové období. Prosadil se také Filip Hronek, jeho trefa ale kvůli úmyslnému kopnutí neplatila.

Red Wings i přesto vyhráli druhý z posledních tří zápasů a přiblížili se pozicím zaručujícím play off na sedm bodů. Anaheim bodoval pošesté v řadě a v Západní konferenci udržel šesté místo. "I přesto, že jsme v prodloužení ztratili bod, by měli kluci být dál sebevědomí. Máme za sebou pětizápasovou sérii venkovních zápasů, ve které jsme museli překonat tři časová pásma a čelit silným soupeřům," upozornil na náročný program trenér Ducks Dallas Eakins.

Jakub Voráček svou 27. asistencí v ročníku neodvrátil domácí prohru Columbusu 4:8 s Floridou. Hlavní podíl na vysoké výhře Panthers měl Mason Marchment: vstřelil dvě branky, přidal čtyři asistence a vyrovnal tak klubový rekord Oliho Jokinena z roku 2007.

Činili se také Marchmentovi spoluhráči ze třetí útočné formace. Pěti asistencemi se blýskl Anton Lundell a čtyři body za hattrick a nahrávku přidal Sam Reinhart. Lundell je teprve třináctým nováčkem v historii NHL, který dokázal v jednom utkání pětkrát asistovat. V letech 1981 a 1982 se stejný počin povedl také bývalým československým reprezentantům Antonu a Mariánovi Šťastným.

"Byl to neuvěřitelný zápas, všechno se vyvíjelo v náš prospěch. Myslím si, že naše lajna na dnešní duel bude dlouho vzpomínat," radoval se Lundell.

Chicago s Dominikem Kubalíkem v sestavě podlehlo doma Vancouveru 1:3. Plzeňský rodák odehrál ve třetí formaci deset minut a nebodoval. V jediném duelu bez českého zastoupení Ottawa zdolala Edmonton 3:2 v prodloužení. Rozhodující branku vstřelil půl minuty před koncem Tim Stützle.

Výsledky NHL:

Toronto - New Jersey 6:4 (2:3, 0:1, 4:0)

Branky: 7., 16. a 60. Matthews, 45. Spezza, 54. Marner, 57. I. Michejev - 1. Zacha, 7. J. Boqvist, 10. A. Johnsson, 28. Bastian. Mrázek odchytal za Toronto 50 minut a 49 vteřin, inkasoval jednu branku z 20 střel a úspěšnost zákroků měl 95 procent. Střely na branku: 33:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Marner, 3. I. Michejev (všichni Toronto).

Chicago - Vancouver 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 54. C. Murphy - 13. Chiasson, 25. Boeser, 60. L. Schenn. Střely na branku: 21:32. Diváci: 17.170. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Halák, 3. L. Schenn (všichni Vancouver).

Columbus - Florida 4:8 (2:4, 2:3, 0:1)

Branky: 20. a 32. Laine (na první Voráček), 5. Nyquist, 26. Bemström - 4., 18. a 25. S. Reinhart, 1. a 41. Marchment, 12. Barkov, 38. Tippett, 38. Weegar. Střely na branku: 36:40. Diváci: 14.214. Hvězdy zápasu: 1. Marchment, 2. S. Reinhart, 3. Lundell (všichni Florida).

Detroit - Anaheim 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 20. Larkin (Zadina), 63. Oesterle - 23. Rakell. Střely na branku: 28:15. Diváci: 14.545. Hvězdy zápasu: 1. Oesterle, 2. Larkin (oba Detroit), 3. Rakell (Anaheim).

Ottawa - Edmonton 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 12. Chabot, 38. N. Paul, 65. Stützle - 13. McDavid, 48. Nurse. Střely na branku: 39:31. Diváci: 500 (omezená kapacita). Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. B. Tkachuk, 3. M. Murray (všichni Ottawa).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 46 32 5 9 192:134 69 2. Tampa Bay 45 29 6 10 154:128 64 3. Toronto 41 28 3 10 146:111 59 4. Boston 42 25 3 14 128:118 53 5. Detroit 46 20 6 20 127:157 46 6. Buffalo 44 14 7 23 115:152 35 7. Ottawa 39 14 4 21 109:132 32 8. Montreal 44 8 7 29 99:172 23

Metropolitní divize:

1. Carolina 42 31 2 9 147:98 64 2. NY Rangers 46 29 4 13 140:120 62 3. Pittsburgh 45 27 7 11 151:120 61 4. Washington 45 24 9 12 145:122 57 5. Columbus 43 20 1 22 136:159 41 6. NY Islanders 37 15 6 16 89:101 36 7. Philadelphia 44 14 8 22 110:151 36 8. New Jersey 44 15 5 24 125:156 35

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 43 32 3 8 181:126 67 2. Nashville 45 27 4 14 140:123 58 3. Minnesota 40 27 3 10 156:120 57 4. St. Louis 44 26 5 13 153:121 57 5. Dallas 42 23 2 17 126:127 48 6. Winnipeg 41 18 7 16 119:125 43 7. Chicago 45 16 7 22 112:151 39 8. Arizona 43 10 4 29 94:163 24

Pacifická divize: