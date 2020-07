Silná bouře zatopila halu v Edmontonu, vybranou pro dohrávku NHL

Část edmontonského stadionu Rogers Place byla ve čtvrtek v noci zatopena po silné bouři. Vedení haly ubezpečilo, že událost neohrozí plánovanou dohrávku sezony NHL v aréně Oilers, která startuje zhruba za dva týdny.

Edmonton postihla silná bouře s kroupami, jež způsobila průnik vody do arény. Na videích ze sociálních sítí je vidět, jak voda proudí do vchodové haly. K menším zatopením došlo i na jiných místech stadionu.

"Posuzujeme škody a v současnosti jsme přesvědčeni o tom, že to nebude ohrožovat naše plány a přípravy, a budeme tedy moci hostit návrat NHL jako jedno z centrálních měst," uvedl mluvčí provozovatele haly Tim Shipton.

Elitní hokejová liga se bude po březnovém přerušení kvůli pandemii koronaviru dohrávat v Edmontonu a Torontu. Týmy by se měly do obou kanadských měst dopravit do 26. července a v dalších dnech tam odehrát přípravná utkání. Restart NHL je naplánován na 1. srpna.