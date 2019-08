Dal Rangers slevu z lásky, teď dostal vyhazov. Jsem naštvaný, líčí hvězdný bek

před 52 minutami

Hokejová love story známého obránce Kevina Shattenkirka končí trpce. Aby mohl hrát za newyorské Rangers, jimž fandí od dětství, odřekl lukrativnější nabídky. Na zaslíbeném místě však po dvou letech z plánovaných čtyř dostal vyhazov.

"Pěkně mě to naštvalo," komentoval 30letý Shattenkirk neplánovaný konec.

Před dvěma roky přestupoval do New Yorku jako velká hvězda. Zrovna měl za sebou sezonu, v níž byl díky 56 bodům (13+43) čtvrtým nejproduktivnějším bekem NHL. Na volném trhu si proto mohl vybírat ze štosu nabídek, některé pravděpodobně mířily k sedmileté spolupráci.

Jenže Shattenkirk udělal vcelku neobvyklý krok. Kývl na čtyřletou smlouvu s průměrným ročním platem 6,65 milionu dolarů. Stále šlo o pořádný balík, ale nikterak závratný.

Rozhodla destinace. Americký zadák, jenž nastoupil na olympiádě v Soči 2014, chtěl hrát za Rangers. Pochází z města New Rochelle, které leží jen asi 30 kilometrů od New York City. V dětství tak dojížděl do Madison Square Garden, kde tleskal světoznámému domácímu mužstvu.

"Tahle příležitost může přijít jedinkrát v kariéře," zdůvodňoval Shattenkirk odchod na Manhattan. "Ať už jdete kamkoliv, samozřejmě se snažíte získat Stanleyův pohár. Mě ale nenapadá, kde jinde bych ho chtěl vyhrát raději než právě v New Yorku."

Zámořskými médii pak bleskově proletěly zprávy, jak hvězdný ofenzivní bek "nechal ležet peníze na stole", aby hrál na své zaslíbené adrese.

Brzy však přišlo vystřízlivění. Shattenkirk sbíral podstatně méně bodů než v St. Louis, zranil si koleno, později měl vykloubené rameno. Dohromady vynechal víc než čtvrtinu zápasů. Do play off ani nenakoukl, protože klubu po plodných letech došel dech. Odstartovala přestavba, která odvála většinu opor.

Nyní Rangers chtějí zpátky do špičky, a tak získali útočníka Artěmije Panarina nebo obránce Jacoba Troubu, kvůli nimž dokonce překročili platový strop.

Šéfové museli někoho vyškrtnout z plánů a ukázali právě na Shattenkirka, kterého vyplatili ze smlouvy. Vyhozený bek bude v příštích čtyřech sezonách dostávat jako kompenzaci 1,4 milionu dolarů.

Další peníze získá od Tampy, s níž zkraje týdne podepsal roční kontrakt na 1,75 milionu. Vybíral ze sedmi nabídek. Vyhazov ho podle redaktora agentury AP Stephena Whynoa šokoval, ale někdejšího paktu s Rangers nelituje. "Myslím, že jsem naštvaný spíš na sebe za to, že jsem doma nedokázal hrát lépe," řekl Shattenkirk.

"Určitě chápu, že se rozhodli mě vyplatit," pokračoval. "Nic každopádně nešlo podle mých představ, ať už jde o zranění, moje výkony nebo směřování klubu, které se tak nějak proměnilo od té doby, co jsem podepsal kontrakt."

Shattenkirk teď sice bude daleko od domova, ale má větší šanci na Stanley Cup. Tampa je podle kurzů stále největším favoritem ligy.