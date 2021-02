Senzační Pastrňák řádil i pod širým nebem, u jezera nasázel hattrick

Státem ovládaná energetická skupina ČEZ má zájem o koupi třetí největší firmy na tuzemském telekomunikačním trhu: Vodafone, kterou dosud vlastní stejnojmenná globální korporace. Napsal to v neděli večer deník Hospodářské noviny.

"Už od období před 5G aukcí probíhají jednání o různých možnostech strategické spolupráce," uvedl k případnému prodeji do rukou energetické společnosti mluvčí Vodafonu Ondřej Luštinec. Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž odmítl věc komentovat.

Za operátora by ČEZ mohl podle odhadu HN zaplatit nižší desítky miliard korun. O ceně obě strany zatím jednají, rozhodnout by se mělo do léta.

Energetická společnost již v telekomunikacích působí, zatím je to pro ni ale okrajový byznys. Provozuje například menšího operátora ČEZ Mobil téměř se 130 tisíci klienty, který si mobilní síť pronajímá od O2. S koupí Vodafonu by získala další čtyři miliony mobilních klientů.